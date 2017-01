"¡En plena ola de frío y sin calefacción! Así no se puede trabajar"

Pese a las molestias del ruido y el polvo que levantan las obras que se están realizando en el edificio de consultas de la calle Vargas –se trabaja en la estructura externa, pero de forma simultánea se está reformando el interior de la sexta planta, donde se encuentra la unidad de La Cagiga–, los trabajadores estaban soportando desde sus despachos las consecuencias sin alzar la voz, hasta que han tenido que aguantar también las temperaturas de la ola de frío siberiano. "Hemos llegado a un nivel que ya es insostenible", se quejaba a este periódico el grupo de profesionales más afectado. "Estamos hartos, no es de recibo que estemos en estas condiciones, con una obra dentro de la planta, justo al lado de la sala de espera de nuestros pacientes. Y encima los días más fríos del año ¡sin calefacción! Ya es lo que nos faltaba".

Desde la Gerencia del Servicio Cántabro de Salud, a la que también ha llegado el eco de las quejas, se reconocía "el problema técnico" que ha provocado esta situación: "Se está reinstalando todo el sistema de calefacción, pero la semana pasada se retiraron los radiadores y se cometió el error de no taponar los conductos, con lo cual se vació el agua del sistema de calderas y el edificio, de ocho plantas, se quedó sin calefacción", reconoció el gerente de Atención Primaria, Alejandro Rojo.

El servicio de mantenimiento lleva desde el lunes –día que hubo también un corte del suministro eléctrico de cuatro horas– intentando solucionarlo. "Hay que tener en cuenta que el sistema de calefacción es antiguo, consta de tres calderas que funcionan en serie, se activan cuando la anterior ha alcanzado la temperatura establecida, pero lo que ocurría es que no cargaba". Ayer por la mañana aún no llegó el calor a las instalaciones, aunque "a última hora los técnicos me han comentado que ya estaba arreglado", declaró Rojo. Se comprobará hoy. "Entiendo que los profesionales expresen su malestar, pero ya sabemos que con las obras pueden surgir imprevistos", dijo. En cualquier caso, garantizó que la reforma de la sexta planta, donde se está acondicionando el espacio para instalar "el nuevo mamógrafo digital con tomosíntesis, tecnología de última generación que mejorará la calidad de la imagen y, con ello, el diagnóstico del cribado de cáncer de mama", estará finalizada a "finales de enero o principios de febrero".

Aunque a continuación está programada la rehabilitación de las plantas quinta, séptima y octava, donde se reubicará la Gerencia de Atención Primaria, ahora sita en el edificio anexo a la Residencia. Y de nuevo, el personal de La Cagiga (en el sexto piso), será "el más perjudicado", admiten desde el SCS, convencidos de que "el resultado, compensará estos inconvenientes". Una afirmación a la que los profesionales responden: "Sí, pero mientras tanto, que nos saquen de aquí".