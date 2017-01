Revilla tira de su agenda y reúne a políticos, empresarios y famosos en la Casa de Cantabria

Revilla no hizo un discurso. Sí le dedicó unas palabras a última hora a Liébana, a Beato y a Don Pelayo para envolver su invitación al Año Jubilar. Pero reservó la política, los balances, los anuncios y los gobiernos para hoy, en la Feria de Turismo. Ayer, en la Casa de Cantabria en Madrid, lo que hizo fue un repaso. Tiró de agenda para llenar el salón de actos y, desde el escenario, fue repasando nombres y anécdotas de cada uno. Estaba en su salsa. Con gente de la política, de la empresa y de la televisión. Y su intervención fue como la de un sábado por la noche en La Sexta si le dejan tiempo para hablar de lo que le dé la gana. Miraba de reojo a la primera fila, porque se le quedó un asiento vacío. El más inesperado. Empezaron tarde porque no llegaba y al presidente cántabro le tocó improvisar al no poder dedicarle las palabras elogiosas que le tenía preparadas. "Es que está hasta última hora trabajando en el proyecto del tren", dijo ante la ausencia de Íñigo de la Serna, ministro de Fomento. Explicaron que le tocó marcharse por la nieve, por los problemas en las carreteras. Que llegó hasta la puerta, pero que se dio la vuelta. Y sí que parecía que había un buen trozo de halagos preparados. Porque a Ana Pastor, la presidenta del Congreso, Revilla le dijo hasta "te quiero". "Una persona absolutamente rigurosa". El año pasado, aquí mismo, no hubo ni mucho menos tanto ‘cariño’ hacia la gente del Partido Popular.

Desde la Feria Puerto de Laredo El Gobierno presentó un proyecto para la difusión internacional del puerto de Laredo como destino turístico, y firmó un protocolo con el Estado mexicano de Guanajuato para colaborar en turismo. La Consejería difundió un vídeo sobre el puerto orientado a la captación de nuevos clientes en la Cornisa Cantábrica y la costa atlántica francesa. Copa del mundo de Vela Santander trabaja ya "a pleno rendimiento" para reencontrarse con la vela al más alto nivel del 4 al 11 de junio de este año, cuando la ciudad se convertirá en anfitriona de la final de la Copa del Mundo. El "pistoletazo de salida" se dio en Fitur donde la alcaldesa, Gema Igual, y el secretario de Estado, José Ramón Lete, presentaron la prueba. Peregrinos por el Norte Las asociaciones de Hostelería de Cantabria y de Asturias firmaron un acuerdo para poner en marcha el proyecto ‘Peregrinos por el Norte. De hotel en hotel’. Se trata de un proyecto que pretende cubrir las necesidades "especiales" que tiene un peregrino a la hora de hacer el camino de Santiago y recuperar el Camino del Norte. Renfe, con Alto Campoo Renfe promocionará la estación de esquí y montaña de Alto Campoo con la puesta en marcha de paquetes turísticos desde Valladolid y Palencia a Reinosa, con tarifas especiales de viaje en el Alvia el sábado por la mañana y regreso el domingo por la tarde. Un proyecto similar al conocido como tren playero pero para acudir a esquiar a Alto Campoo.

No hizo falta tomar notas para saber quien estaba y quien no. Revilla repasó los nombres. Casi uno a uno. Así también les recibió en la puerta del edificio. Si era una recepción, él se tomó muy en serio el papel de anfitrión hasta el punto de convertir la noche en un acto personalista. "Hay personas que piensan que yo no soy Revilla, que hay un doble imitándome. Ha ido a actos en mi nombre y cuando le piden que haga alguna cosa dice que ‘estamos en ello’". Así empezó su intervención el presidente, en referencia al actor José Mota, uno de los invitados. Y siguió en ese tono. "Una gran persona y una gran presidenta del Congreso", siguió con Ana Pastor. Luego, Manuela Carmena, alcaldesa de Madrid. "Yo para jueza no la veía porque es demasiado buena". Con Paco Gento se le cayó la baba. "La mayor alegría es que haya venido él. La sencillez, la humildad... Le pones una boina y nadie diría que ha ganado seis Copas de Europa". La Galerna estaba sentada junto a Florentino Pérez, al que le recitó de memoria un once del Real Madrid formado sólo por jugadores cántabros. Lo dicho, Revilla pletórico.

Siguió con Villar Mir, "amigo de Cantabria" y el único que "lleva puesta la corbata del Año Jubilar, pero la de 2006". Juan Manuel Cendoya (Banco Santander), Miguel Antoñanzas (Viesgo), Tomás Pascual (Grupo Pascual)... Les fue sacando parientes, estancias o méritos cántabros. Deteniéndose unos segundos en ellos y en sus empresas antes de pasar "a mi mundo de la televisión". Empezó por Susana Griso y fue repasando. Muchos periodistas de La Sexta y su "hijo adoptivo" Jesús Cintora, al que cuesta imaginar ausente en un acto que tenga que ver con Revilla. "Va a pegar el sablazo a la gente de dinero", dijo del Padre Ángel, de Mensajeros de la Paz, al que encargó que pueda cumplir "el sueño" de conocer al Papa. "A mi casa ya sé que no va a venir, pero voy yo al Vaticano si hace falta. Aunque diez minutos no, un poco más".

Repasó su amistad con el militar Julio Rodríguez (ahora en las filas de Podemos) y con el juez Julián Sánchez Melgar. Y, por último, tiró de los de casa. Estuvo la vicepresidenta Eva Díaz Tezanos y los consejeros Juan José Sota y Ramón Ruiz, además de Rafael de laSierra, Francisco Martín y José María Mazón. Los portavoces de Ciudadanos y PRC en el Parlamento regional –"¿Podemos no está?"–, los diputados y senadores cántabros, el secretario de Estado José María Lassalle, la "flamante alcaldesa de Santander"... Hiló con ellos la pincelada del Año Jubilar con frases que últimamente trata de deslizar en todas partes. "El siglo crucial del devenir de lo que hoy es España es el siglo VIII", "Beato, el gran escritor de ese siglo en Europa", "allí comienza España y ser español", "el mayor trozo de verdad, porque hay mucho falso, de la Cruz de Cristo"... "No sé si lo hemos sabido vender, porque si tuvieran esta historia en otra parte, los americanos por ejemplo...".

Revilla lanzó mensajes conciliadores hacia los políticos del PP presentes en el acto

Y como sabía que iba terminando ya preguntó sin tapujos: "¿Y el ministro dónde está?".

Desde la tercera fila le contestaron con un "con la nieve". Revilla hizo un giro y habló de otro ministro con el que contó "hasta última hora". "Iba a venir Montoro y le hubiera dedicado unas palabrucas... Pero bien, que hemos venido a convivir". Tono conciliador nuevamente con los populares y con uno de los habituales destinatarios de sus iras.

La gastronomía

En ese convivir metió la gastronomía, otra cuña promocional, con estrellas de Michelin y soles de Repsol de por medio y en un año histórico en este sentido. "Cantabria es el lugar en el que mejor se come de España". Claro, el picoteo posterior lo prepararon Óscar Calleja (Annua), Roberto Terradillos (El Serbal), Toni González (El Nuevo Molino), Ignacio Solana (Solana) y Sergio Bastard (La Casona del Judío). Y todo eso había que lucirlo. Se habló, y mucho, de producto regional. Como el pan de La Gallofa y la ginebra Siderit. Tanto que hasta pidió un aplauso para la bebida hecha en Torrelavega con anécdotas de la Reina de Inglaterra incluidas. A lo suyo...

"Y mañana –por hoy– hablaremos en la feria", concluyó antes de volver a las fotos, los abrazos y al repaso, ya a ras de suelo, de la lista de invitados. El momento de los corrillos y de las conversaciones informales. Unas trescientas personas que abarrotaron el coqueto edificio que Cantabria tiene como embajada en la capital de España. De la región, muchos. Vinculados al turismo, como los representantes de la Asociación de Hostelería, los cámpings, el turismo rural o las agencias de viaje y operadores turísticos. Y a otros sectores. Estaban los rectores de la Universidad de Cantabria y de la Menéndez Pelayo, el presidente de la Autoridad Portuaria y el de la Cámara de Comercio. Empresarios como Santiago Díaz, Charo Baqué o Manuel Huerta, el músico Rulo, el cineasta Rodolfo Montero (pusieron imágenes de su último documental en la pantalla)... Representantes de los medios de comunicación (por parte de El Diario Montañés, el presidente de honor de Editorial Cantabria, Mariano Linares; el presidente, Luis Revenga; el director general, Ignacio Pérez; y el director, Íñigo Noriega), de la política local con una larga lista de alcaldes o nombres propios vinculados a Cantabria o al propio Revilla como el economista Guillermo de la Dehesa o Elpidio Silva.

Florentino Pérez, José Mota o Susana Griso, rostros populares que acudieron a la cita

"Hay un poco de todo", comentaban haciendo balance ya con el acto rodado los que ayudan a Revilla con la agenda. Repasando las fotos y los nombres mientras la recepción continuaba muy cerca de la entrada del edificio, a pocos metros. Y ya con la mente puesta en el acto de hoy, el Día de Cantabria en Fitur. Porque allí se espera otro tipo de discurso del presidente.