Andrés de Diego, nuevo decano del Colegio de Abogados

El Colegio de Abogados de Cantabria ya tiene nuevo decano para los próximos cuatro años. Se llama Andrés de Diego y ha sido el secretario de este colegio profesional durante los últimos ocho. Justo el tiempo que ha durado el mandato de su antecesor, Jesús Pellón, quien decidió no repetir al frente del colectivo cuatro años más porque quería cumplir el objetivo que se marcó cuando llegó. "Ocho años serán suficientes. Hay que dejar paso a otras personas", llegó a decir.

Precisamente una de esas "otras personas" es Andrés de Diego. El que ha ejercido como secretario durante toda la ‘era Pellón’ ha sido el único letrado que presentó su candidatura en noviembre del año pasado para dirigir una etapa "continuista".

Al no existir más de una candidatura, los estatutos de este colegio profesional establecen que no existe la necesidad de celebrar elecciones. Por lo tanto, Andrés de Diego fue elegido el pasado 14 de noviembre para dirigir la nueva etapa del Colegio sin necesidad de saber el número de apoyos que iba a recibir entre los colegiados. Ayer, tomó posesión.

El secretario del colectivo coge el testigo de Pellón para seguir una línea "continuista"

Le acompañan en el nuevo equipo Alberto Ruenes, como vicedecano; Ramón Arteaga, como tesorero; Francisco José Carral, como secretario; Nuria Casares, como bibliotecaria, y Calixto Alonso, Marta Cimas, José Antonio Mellado, José Luis Holanda, Marta Fernández, María José Puente, Alejandro López y José María Ferrer, como diputados. Solo hay tres caras nuevas.

Ayer fue el acto de posesión y el salón de actos del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) fue testigo del traspaso de poderes entre Pellón y De Diego. "Pretendo continuar la gran labor que ha hecho Pellón durante todos estos años. Afronto el trabajo con mucha ilusión y con ganas de poner en valor la profesión de abogado". Una declaración de intenciones con la que De Diego quiere hacer una férrea defensa de la profesión y darla a conocer entre la sociedad.

Entre sus objetivos prioritarios, una "vieja" reivindicación de los cerca de 2.000 miembros con los que cuenta el Colegio de Abogados de Cantabria: las retribuciones por el turno de oficio. De Diego espera que la nueva Ley de Presupuestos incluya una retribución de este servicio que se actualice con el Índice de Precios al Consumo (IPC). Pero no será la única promesa política que vigilará de cerca. También cuenta con el compromiso del Gobierno de Cantabria de pagar puntualmente las indemnizaciones por el turno de oficio. "No sé si ha pagado aún el tercer trimestre del año pasado pero lo harán, me han dicho, antes de finales de este mes".