Díaz Tezanos acusa a PP de haber acabado con la "calidad de nuestra democracia"

La secretaria general del PSOE de Cantabria y vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos, ha considerado que la "cacería política" del PP y su presidente, Ignacio Diego, contra el "adversario político" ha acabado con la "convivencia" y el "diálogo" entre las fuerzas política de Cantabria, es decir, con "la calidad de muestra democracia".

Durante su intervención en la tradicional comida-mitín de Año Nuevo de los socialistas cántabros, Díaz Tezanos se ha referido así a las acciones judiciales del Gobierno del PP contra los exconsejeros Javier López Marcano (PRC) y Ángel Agudo (PSOE).

"Emprendieron una cacería del adversario político, al que convirtió en enemigo al que había que liquidar", ha denunciado la líder socialista que, además, ha acusado a los 'populares' de "politizar la justicia para después judicializar la política".

La dirigente del PSOE ha opinado que, con esas acciones, los 'populares' "han pretendido amedrentar a los adversarios políticos y a instaurar el miedo como estrategia política" y ha denunciado que, para llevarlas a cabo, hayan "utilizado el dinero público para conseguir fines personales y políticos".

Sin embargo, ha ensalzado que esa "estrategia" del PP se ha saldado con "un estrepitoso fracaso" porque "han perdido todos los procesos judiciales" emprendidos, al igual que "perdieron la mayoría absoluta" en las pasadas elecciones autonómicas.

Ha destacado que "la justicia no ha permitido" que los 'populares' lograsen lo que buscaban, sentar a los dos exconsejeros regionalista y socialista en el banquillo, "porque ha desmontado todas y cada una de las mentiras del PP y del señor Diego".

"El PP y el señor Diego han hecho mucho daño a los ciudadanos de esta tierra pero también a la convivencia y a la tolerancia" porque, con esas acciones judiciales, han acabado con "el diálogo entre distintas fuerzas y, en definitiva, a la calidad de nuestra democracia".

/ R. Aguilera

También ha lamentado que, a esa "forma torcidera de utilizar los instrumentos de nuestro sistema político", se haya unido Podemos, que ha considerado que el auto que exonera a los exconsejero Agudo y López Marcano "no tiene pruebas suficientes". "No las hay porque no hay conducta delictiva", ha aseverado la secretaria general de los socialistas.

Asimismo, ha denunciado que la formación morada sea capaz de designar como "corrupta" a una persona (Ángel Agudo) "sin denuncia, sin procedimiento y sin pruebas". "Tienen un problema muy serio porque no entienden que, en democracia, sólo los jueces juzgan y condenan y no los diputados", ha dicho.

Así lo ha indicado este domingo durante en la tradicional comida-mitín de los socialistas de cántabros, en la que también han intervenido portavoz de Empleo del PSOE en la Comisión de Empleo y Seguridad Social en el Congreso, Rafael Simancas, y el secretario general del partido en Santander, Pedro Casares.