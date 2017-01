"Hay que emprender con cabeza"

Abogada por vocación, y por cuenta y riesgo propios, fue una participante más en la maratoniana carrera de obstáculos que los 46.000 trabajadores autónomos que hay censados en la región corren cada uno de sus días laborales para poder coronar finales de mes, una meta que no todos alcanzan –Cantabria perdió el año pasado 190 autónomos– y a la que una gran mayoría llega con la lengua afuera. Pero hace justamente una década, en el umbral de una crisis galopante, decidió apretar el paso y destacarse para abanderar un proyecto del que hoy ya forman parte alrededor de 4.000 hombres y mujeres de heterogéneos perfiles y homogéneos problemas que solucionar a los que Ana Isabel Cabrero Sáiz, presidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos de Cantabria, abrió un paraguas ante la tormenta que se avecinaba.

–¿Qué es ATA?

–ATA es una federación nacional que defiende y representa a los trabajadores autónomos.

–Dicen que no son de este mundo.

–¿Quiénes?

–Los trabajadores autónomos.

–¿Quién dice eso?

–Bankia. ¿No vio sus anuncios? Mostraba al autónomo como un ser ‘Inmortal’.

–¡Ah, sí! Bueno, sólo fue un guiño. Uno de los muchos que venimos recibiendo durante estos últimos años en los que, parece, todo el mundo está dispuesto a echarnos una mano, incluidos partidos políticos y entidades bancarias.

–Y eso ¿por qué?

–Pues no lo sé. Será porque en España somos actualmente 3,2 millones de autónomos.

–En uno de aquellos anuncios se veía a un taxista cargando a hombros con el taxi porque se había quedado sin gasolina.

–Sí, lo vi. Es que el trabajo de los autónomos es realmente muy duro. Pasamos por muchas vicisitudes. Aunque es cierto que también tiene sus cosas buenas.

–¿Por ejemplo?

–Eres tu propio jefe, puedes organizar tu tiempo en la medida en que te dejan tu actividad y tus clientes... Tiene esas ventajas que no están al alcance de un asalariado.

–Sí, pero el asalariado no va caminando siempre por el alambre. ¿No tiene el autónomo algo de funambulista?

–Y si no lo tiene, debería tenerlo, porque precisamente el equilibrio, tanto profesional como personal, es una de las cualidades más apreciadas en el trabajador autónomo. Es que... no es fácil ser autónomo. Para eso hay que valer.

–Y tener buena salud.

–Y tener buena salud.

–¿Cree que si un asalariado empezara a trabajar como autónomo ganaría en salud?

–En algún caso concreto, sí, seguro. Al menos cuando descubriera que coger una baja laboral le iba a salir mucho menos rentable trabajando como autónomo.

Alfombra roja

–Eso si consigue trabajar como autónomo porque, a lo que parece, para eso hay que superar no pocas barreras burocráticas.

–Sí. Ya estamos trabajando en eso. Nuestra asociación viene peleando desde hace ya bastante tiempo por la simplificación administrativa. Para el colectivo de los autónomos es fundamental que las administraciones ayuden a despejar el camino a cualquier persona que no solamente va a crear su propio empleo sino que, además, el día de mañana puede crear empleos por cuenta ajena. A esa persona hay que ponerle una alfombra roja.

–¿No debería un país con casi 4 millones de parados prestar más atención a demandas tan evidentes como esta?

–Por supuesto que debería hacerlo. Y, en ese sentido, sería bueno que todas las administraciones, las estatales, las autonómicas y las locales, mejoraran su coordinación interna para evitar así que una persona que quiera generar su propio empleo se pierda entre trámites innecesarios y papeles duplicados.

–Hablando de personas que quieren generar su propio empleo. ¿Qué piensa de los autónomos de nuevo cuño?

–Se refiere a aquellos trabajadores que han despedido de sus empresas y con la indemnización que les correspondía...

–...han montado un negocio y se han estrellado, sí.

–Bueno. Emprender es un riesgo. Es algo que hay que hacer con cabeza. Yo entiendo que cualquier persona de determinada edad que se vea en la calle y con una indemnización quiera vivir de su propio negocio. Pero tiene que hacerlo con cabeza. El problema no es lo que ponga, que ponga un bar o una panadería sin tener siquiera conocimientos; el problema es cómo lo ponga y dónde lo ponga, ¿entiende?

–Sí.

«A una persona

que va a crear su propio empleo habría que ponerle una alfombra roja»

–Para abrir un negocio, el que sea, no basta con una indemnización. Es necesario apoyarse en instituciones y en organismos que te ayuden, que hagan un estudio de mercado, que hagan un estudio de viabilidad, que te pongan delante de aquello a lo que vas a tener que enfrentarte. Aunque eso no te garantiza el éxito, por supuesto.

–¿Y que es aquello a lo que va a tener que enfrentarse?

–Somos un colectivo muy heterogéneo, de manera que las dificultades que hay que salvar son lo diversas que pueden ser las actividades. Pero una en común es la fiscalidad. A nosotros nos ‘fríen’ a impuestos. Y otra es la morosidad, un problema que todos debemos solucionar, empezando por la administración, que es la primera que no cumple y no ve que ya no es que te esté pagando más tarde, es que, a veces, te está abocando al cierre.

–¿Para qué ha servido la aplicación de la tarifa plana?

–Principalmente, para que los trabajadores autónomos que empiezan dejen de ver el pago de la cuota como una barrera para continuar, pero, además, para rescatar a cotizantes de la economía sumergida. Uno se puede pringar por 300 euros, pero no por 50.

–Usted sabe que eso no va a acabar con el fraude.

–Yo creo que el pequeño autónomo no defrauda...

–...bueno, a ver, algunos no saben lo que es una factura.

–Pero de eso ¿quién tiene culpa? ¿Es sólo del trabajador autónomo? Porque también los consumidores están ahí, callados.

–El número de autónomos cayó el año pasado un 0,3%.

–Sí. No es una pérdida muy significativa pero sin duda es una pérdida. Una pérdida evitable.

–¿Cómo?

–Hemos demandado un plan de empleo autónomo consensuado por todas las fuerzas políticas, plan del que a día de hoy no tenemos noticias. Y es una pena, porque con cuatro medidas que se tomaran...