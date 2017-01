STEC denuncia que hay 32 clases de Infantil y Primaria que incumplen las ratios

El Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza de Cantabria (STEC) denuncia que no se está cumpliendo “al 100%” el acuerdo sindical firmado en junio de 2016, sobre todo en lo que respecta a dos de sus puntos básicos: las ratios en los centros de Educación Infantil y Primaria, y los horarios lectivos del profesorado de Secundaria.

STEC recuerda que hay sellado un acuerdo para el presente curso que establece que no puede haber ningún aula de Educación Infantil y de 1º, 2º y 3º de Primaria por encima de 25 alumnos, requisito que “no se ha cumplido”, porque todavía hay 5 unidades de Infantil y 27 de 1º, 2º y 3º de Primaria por encima de la ratio pactada. Por consiguiente, hay en total 32 grupos en los que no se ha respetado lo acordado. “Los acuerdos hay que cumplirlos, y cumplirlos en toda su extensión. Entendemos que tiene que haber cierta flexibilidad que pueda permitir algunas excepciones; pero 32 grupos por encima de ratio ya no son una excepción, son un problema”, señala STEC, sindicato mayoritario en la Junta de Personal Docente. “Con todo ello, solo cabe emplazar públicamente al consejero de Educación, Ramón Ruiz, para exigirle que cumpla al cien por cien lo pactado para el curso próximo; y lo exigimos ahora que pronto se empezará a hablar de arreglo escolar y plantillas docentes”.

El citado acuerdo establecía además una reducción progresiva de los horarios lectivos del profesorado de Secundaria, de tal manera que la totalidad de este colectivo docente tuviese en el curso 2017/18 la misma carga lectiva que tenían antes de los decretos de recortes del año 2012, que establecía 18 horas por semana y profesor. El objetivo este curso era reducir una hora lectiva, pero según las estimaciones del sindicato, sólo se ha cumplido con dos tercios del profesorado. “Es fundamental que el consejero sea riguroso en la negociación de los acuerdos, pero es más importante aún que se sea igual o más de riguroso en su aplicación y estricto cumplimiento”.

"Decepción" con la tasa de reposición

Respecto al acuerdo tomado en la Conferencia de Presidentes Autonómicos relativo, entre otros muchos puntos, a las tasas de reposición, STEC muestra su “enorme decepción” y considera que “es absolutamente ambiguo y que no supone un compromiso concreto de eliminación de las tasas de reposición que deje libertad absoluta a las comunidades autónomas para hacer las ofertas de empleo público que sean necesarias en cada caso”.

El sindicato valora como “poco serio” que “un asunto tan importante se despache de esta manera”. “La Conferencia ha sido incapaz de concretar la supresión de las tasas, un tema largamente reivindicado, entre otras cosas, por el problema que suponen los elevadísimos volúmenes de interinidad que están soportando muchas administraciones y que, en algunos casos, amenazan con colapsarlas: en Cantabria uno de cada tres docentes de la pública está en situación de interinidad”, denuncia.

Por todo ello, STEC exige a Ramón Ruiz tomar “una decisión política clara de romper con la tasa de reposición. Lo acordado en la Conferencia de Presidentes tiene la suficiente ambigüedad como para dar un paso al frente y tomar esta decisión” y pide que lo haga “de manera inmediata” para “poder renegociar al alza la oferta de empleo público docente de 2017 en Cantabria”, que corresponde al cuerpo de maestros.