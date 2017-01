"El examen MIR te chupa la vida"

Llevan meses inmersos en la rutina del "estudiar, comer y dormir". En poco más de 48 horas se enfrentarán al examen que marcará el destino de su carrera profesional: el MIR para los licenciados de Medicina, que en Enfermería se llama EIR, la puerta de acceso a la formación especializada. En liza en Cantabria 120 plazas de las 6.328 ofertadas en toda España por el Ministerio de Sanidad en una convocatoria que se presenta como una de las más disputadas de los últimos años. El próximo sábado, más de 13.400 aspirantes se enfrentarán al cuestionario que decidirá su suerte. La cita en Santander, con 342 participantes confirmados, será en la Facultad de Económicas y Empresariales (16.00 horas).

Se calcula que uno de cada dos facultativos se quedará sin plaza. "Como para no estar nerviosos, nos lo jugamos todo en cinco horas de examen", apunta Elsa García, que a los diez años ya sentenció sin duda qué quería ser de mayor. "Tenía mucha curiosidad por saber por qué enfermamos y, sobre todo, cómo ayudar a curar". "Agobiada" en el sprint final, asegura que "tengo muchas ganas de que pase ya, pero da miedo pensar cómo me saldrá. Nunca hemos estudiado con tanta intensidad".

Y el "cansancio ya pesa", añade su compañera de promoción Lucía Quintana. "Esto es una carrera de fondo, y llegados a este punto en la academia nos han recomendado aflojar la tensión para llegar lo más frescos posible al examen y no tropezar, a mí ya no me quedan fuerzas ni para ponerme nerviosa". Atrás queda un año y medio "muy largo", donde han compaginado el último curso en la facultad con la preparación del MIR. "Durante el verano empezamos a estudiar, cumpliendo con una rutina, donde aún nos quedaba algo de tiempo libre, pero fue a partir de octubre cuando nos metimos de lleno. Ydesde Navidad ha sido casi un encierro", cuenta Elsa. Hasta el punto de que "vivo con mis padres y ni los veo", añade. "Este examen te chupa la vida", coinciden.

"Aún no me he decidido por una especialidad, y eso te quita mucha presión, ya habrá tiempo de elegir", afirma Daniel Ortega

"Empecé a preparar el examen en marzo, hemos hecho ya 21 simulacros; ya estoy de los nervios", explica Silvia Martínez

"Aunque hayamos hecho mil simulacros, no sé cómo voy a estar a la hora de la verdad", reconoce Javier Rodríguez, que se decantó por la medicina animado por su madre, enfermera de profesión. No tiene preferencias por la especialidad, aunque le atrae Anestesiología. Tenerlo claro de antemano "te añade más presión", opina Elsa, porque "al final será el número el que elija".

Tampoco Daniel Ortega se ha decidido aún, y eso que podrá dedicarse a lo que quiera solo con plasmar en el test el nivel de conocimientos que le ha hecho merecedor del Premio Extraordinario al mejor expediente académico de la Facultad de Medicina de Cantabria, que entrega el Colegio de Médicos. ¡Más de 35 matrículas de honor, ocho sobresalientes y 13 notables! "Es el resultado de mucho trabajo", afirma este santanderino.

Una elección en el aire

"Medicina es una carrera que reúne todas las cosas que me gustan y que además te permite ofrecer un servicio que no solo repercute en ti, sino también en la sociedad", apunta. Pero si envidiables son sus notas, no lo es menos su aparente tranquilidad a las puertas de esta decisiva prueba. Un estado de ánimo del que presume también Ignacio Sáez: "Tampoco ha sido tan duro.Si eres constante y tienes un buen método de estudio, el MIR es un examen más. A mí me gusta aprovechar el tiempo, hacer el máximo con el mínimo. Me podía haber esforzado más, sí; pero también he disfrutado".

A su juicio, "nos cuesta ver que si nos estrellamos, tenemos la oportunidad de prepararnos mucho mejor para el siguiente examen; lo habitual es pensar que perdemos un año". Para minimizar el estrés de las jornadas previas, también hay quien se sitúa en el escenario más negativo: "Lo peor que nos puede pasar es que tengamos que repetir el examen ¿no?, no nos jugamos la vida, no vamos a dramatizar", reflexiona Lucía.

"Para mí no ha sido tan duro, si eres constante y tienes un buen método de estudio, es un examen más", dice Ignacio Sáez

"Estoy deseando que pase, quiero tener la sensación de levantarme por fin sin que suene el despertador", relata Jimena Martín

Como Daniel, la burgalesa Andrea Estébanez, hoy residente de Dermatología en Valencia, recibió el premio fin de carrera el año pasado. Ella conoce bien las sensaciones previas al examen, por eso recuerda a los aspirantes que "el esfuerzo ya está hecho, ahora toca demostrar lo que se sabe, que es mucho, y no atormentarse después por la incertidumbre. Realmente, muchos acabamos en sitios inesperados o haciendo algo que no era en lo que nos veíamos, pero todas las decisiones se toman por algo y ese algo te hace feliz".

La mayoría está "abierto" tanto a quedarse en Valdecilla como a salir fuera de Cantabria. "Dependerá de la especialidad por la que me decante al final", dice Daniel. Habrá tiempo para la elección hasta abril. En mayo relevarán a los residentes más veteranos repartidos por los hospitales de España. Un impasse que aprovecharán para "la obligada desconexión" postMIR, que para la mayoría incluye hacer las maletas. "Tengo compañeros que programan ir a Tailandia, yo tengo previsto un viaje a los Países Bajos y después alguna escapada por España", dice Elsa.

Al igual que los médicos, las enfermeras cántabras están deseando que "pase ya" la prueba en la que llevan volcadas desde marzo, como declaran Silvia Martínez y Jimena Martín, que acabaron la carrera en junio. "¡Hemos hecho ya 21 simulacros!". En esta categoría, la especialidad conlleva dos años de formación, pero la presión es menor porque "no es imprescindible" para trabajar. Sin embargo, para ambas el destino más probable estaría fuera de la región, "aunque lo primero es aprobar", insisten.

"Aquí solo salen cinco plazas de matrona, pero me gustaría acceder a una de enfermería comunitaria, en centro de salud, porque además de un horario fijo tienes asignado un cupo de pacientes constante, lo que te permite conocerlos y establecer una relación de confianza. Castilla yLeón, Asturias, País Vasco... o incluso Melilla son algunas opciones", explica Silvia. En cambio Jimena piensa más en el ámbito de pediatría y salud mental. "Da miedo que llegue el momento, porque siempre te parece que podías haber repasado más, pero quiero por fin levantarme una mañana ¡sin que suene el despertador!".

Plazas ofertadas

Categoría profesional/Número

Facultativo especialista: 68

Medicina de familia: 37

Medicina de Trabajo: 2

Medicina Preventiva: 1

Enfermería (matrona): 5

Farmacia: 3

Biología: 2

Radiofísica: 1

Psicología Clínica: 1

TOTAL 120

Cifras de aspirantes

Categoría profesional/Número

Médicos:125

Enfermeras: 148

Psicólogos Clínicos: 48

Farmacéuticos: 8

Radiofísicos: 6

Biólogos: 5

Químicos: 2

TOTAL 342