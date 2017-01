El rector dice que la Universidad «no tiene que ser tibia con lo que no se hace bien»

Ángel Pazos quiso que su primer discurso como rector en la festividad de Santo Tomás de Aquino, patrón de la Universidad de Cantabria, estuviera marcado por la «tranquilidad» y el «agradecimiento al esfuerzo de todos los que contribuyen a que esta región tenga una buena universidad pública», pero tampoco quiso obviar dos hechos recientes que han enturbiado esa tranquilidad que ha marcado sus primeros meses de gestión: la suspensión de un administrativo por un supuesto desvío de fondos y falsedad documental y el expediente disciplinario a un profesor por una supuesta irregularidad administrativa.

«Dentro de la responsabilidad de una universidad pública está también el no ser tibios con lo que no se hace bien. Ser absolutamente rigurosos en la exigencia de responsabilidades cuando se vislumbra que se ha defraudado la confianza. En este sentido, las universidades debemos dar muestras claras de ejercer la tolerancia cero con las conductas irregulares: rigor, rapidez de respuesta y transparencia tienen que ser la conducta de una institución como la nuestra», aseguró en la recta final del solemne acto académico. Un mensaje que sonó alto y claro ante el aforo que llenó el Paraninfo de la UC, en el que, al margen de la comunidad universitaria, se dieron cita algunos de los máximos representantes de la política, educación, empresa y sociedad de Cantabria, encabezados por el presidente y la vicepresidenta del Gobierno regional, Miguel Ángel Revilla y Eva Díaz Tezanos; el delegado del Gobierno, Samuel Ruiz; y la presidenta del Parlamento, Dolores Gorostiaga.

Pazos aseguró que, «además de ser un día de celebración y de reconocimiento», Santo Tomás «es siempre un buen día para reflexionar». Quizás para honrar al filósofo y principal representante de la enseñanza escolástica que es su patrón. El rector reflexionó sobre todo de la docencia, «la primera de las actividades que da su razón de ser a la universidad», y enumeró los retos a los que se enfrenta hoy en día la institución académica en una sociedad que vive «un cambio radical»: aportar una formación técnica de calidad que «dé al estudiante adecuados conocimientos profesionales y le permita desarrollar las aptitudes que le exigirán en el mundo laboral»; el desafío de «enorme calibre» de pasar de una enseñanza tradicional a una mucho más activa, «que implica una participación mayor del alumno y que además utiliza intensamente los métodos audiovisuales y la enseñanza on line; y, no menos importante, el paso de una enseñanza totalmente presencial a una formación que en algunos casos es completamente a distancia, virtual». Como tercer reto educativo, el rector citó el fomento de personas con espíritu crítico, con sentido de la responsabilidad, con emprendimiento, capacidad de liderazgo, «porque además de formar buenos profesionales, no podemos ni debemos olvidar que estamos formando personas».

En definitiva, consideró que la Universidad debe, en este momento, «redefinir una nueva estrategia», objetivo mayúsculo que «sabemos cómo afrontar» y además «estamos decididos a ello». «La UC tiene bien claros sus deberes para ser aún mejor, es ambiciosa y no sólo no se esconde ante los retos del futuro, sino que reclama, con toda energía, la parte de contribución al liderazgo de la nueva sociedad que con seguridad le corresponde», aseveró Pazos. Por ello, pidió a la sociedad «confiar» en la Universidad, por su «enorme capital humano y conocimiento», y al Gobierno regional una colaboración que debe estar definida por «la lealtad, la confianza y la exigencia mutua».

«No ideal», pero «suficiente»

Esa exigencia la mostró el rector en su valoración sobre la partida -70,3 millones de euros- consignada a la UC en los Presupuestos de Cantabria de 2017, el primero de los cuatro años que abarca el Contrato-Programa que está a punto de firmarse -la próxima semana- tras aprobar ambas partes el protocolo que lo estructura. «Es un punto de partida razonable, lejos de nuestras expectativas ideales, como es natural, pero suficiente para avanzar en la dirección correcta», aseguró. En respuesta, Revilla, que cerró el acto, reconoció que al Gobierno «tampoco le satisface absolutamente» la dotación para el presente año, pero destacó que crece casi un 2% respecto a 2016 y que, por primera vez desde 2009, asegura «el equilibrio financiero» de la UC, que podrá «cuadrar las cuentas sin déficit».

El presidente dedicó al Presupuesto el grueso de su discurso, pero también se adentró en la actualidad política internacional y pidió a la UC denunciar «comportamientos políticos como los que apunta» el nuevo presidente de EE UU, Donald Trump. «La ciencia, la sabiduría y lo que atesoran las universidades no pueden estar calladas ante situaciones gravísimas que se producen en momentos determinados, como es la aparición de personajes en la vida política que quieren hacer muros, que quieren volver a la autarquía, y hacen discriminación de razas y de sexos».