La Fundación García Márquez premia las crónicas viajeras del cántabro Diego Cobo

Una serie de reportajes sobre las consecuencias que dejó el comercio de esclavos en Gambia, Jamaica o el sur de Estados Unidos le ha permitido a Diego Cobo, periodista cántabro de 30 años, ganar el premio Michael Jacobs de Crónicas Viajeras que impulsa la Fundación Gabriel García Márquez para el nuevo periodismo iberoamericano. Bajo el título ‘Huellas negras, el rastro de la esclavitud’, Cobo visitó las montañas de Jamaica, las viejas prisiones de Gambia y el delta del Misisipí para, desde su particular visión y con historias humanas, plasmar las consecuencias de la esclavitud. Cobo, que ha publicado reportajes sobre los buscadores de oro en Alaska, las viudas del terrorismo en Perú, los apátridas en la República Dominicana o los cortadores de caña que mueren trabajando en Nicaragua, entre otros, empleará los 5.000 dólares del premio en continuar con su trabajo, ahora en Cuba y Colombia.

A sus 30 años, este joven periodista que se inició en El Diario Montañés, hace lo que más le puede gustar: "Viajar y escribir". Cree que el tiempo "ha sabido colocarme en el camino de lo que realmente quiero hacer". Y es precisamente esto lo que le ha llevado a ser seleccionado entre 233 candidatos. Según señala el jurado del premio, "en el proyecto de Diego Cobo hay un eje temático central en torno al que giran todas las historias: para el autor los viajes son una herramienta, no un protagonista, y se evidencia que su propósito no era viajar por viajar, era viajar por contar".

Cobo contó cómo "la historia surgió por casualidad. Yo iba a ir a Jamaica para hacer un reportaje sobre los atletas ante las Olimpiadas de Río de Río de Janeiro de 2016. Fue cuando me enteré del proceso de reclamación de daños que el Gobierno jamaicano puso en marcha para que el británico (Jamaica fue colonia británica hasta 1062) reconozca su responsabilidad con la esclavitud. Eso me dio la idea". Al iniciar su investigación "me di cuenta de que Jamaica fue puerto de llegada de los esclavos. De algún lado tenían que venir y, tirando del hilo, llegué a Gambia y al sur de Estados Unidos". Afirma el periodista que la población "sigue sufriendo ahora las consecuencias de aquella época. La esclavitud se prohibió en 1807. Pero sólo de manera oficial. Jamaica lleva sólo 55 años siendo un país independiente, sin recursos y con una notable falta de identidad. Necesitan ser resarcidos".

Para el jurado, Cobo es un "ganador sólido, más evidente por cuanto muchos de los participantes no atinaron a desarrollar lo que consideramos que es la crónica viajera, aquella que no se puede hacer sin viajar, pero que no se dedica a contar el viaje a lo largo del texto".

El periodista, natural de Maliaño, recomienda a los jóvenes que se inician en esta profesión "que viajen todo lo que puedan. Que inviertan tiempo en ello. Dedicar un año a recorrer el mundo y reflexionar sobre qué se quiere hacer y ser en la vida, es una gran inversión. La pena es que en España no se ve así, pero para mi, es fundamental". Cuando se termina la etapa escolar "hay pocos chicos que realmente sabe que quieren hacer. Desde el colegio se les debería de orientar hacia su futuro universitario".

"Hay que mimar los artículos"

¿Y el futuro del periodismo? "Ahora mismo estamos sumergidos en la transformación digital de los periódicos. No queda otra, pero estoy convencido de que ello no significa que el periodismo pausado vaya a desaparecer. Todo lo contrario. Veo que a la gente joven le interesan las historias bien contadas y que hayan sido vividas. En Latinoamérica y en España, las revistas de papel con las que colaboro, como El Malpensante, Gatopardo Magazine (La Vanguardia), triunfan. Pero hay que mimar los artículos".