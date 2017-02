El vendaval derriba andamios en Santander y aviva varios incendios de vegetación

El fuerte viento que sopla en Cantabria desde anoche ha provocado incidencias en el litoral. Aunque lo peor se anunciaba para el interior de la región, donde está activada la alerta naranja, en esas zonas la noche pasó sin sobresaltos y los peores daños se registraron en la costa, donde el aviso era de categoría inferior (amarillo). Santander se ha llevado la peor parte, con la caída de un árbol, dos andamios, unas chapas sueltas y obstáculos en la calzada en las carreteras S-10, CA-640 y N-629.

Los bomberos de Santander no han parado durante toda la noche. Ya a primeras horas (desde las 22.30 de ayer) tuvieron que acudir para prevenir que algunos de los incendios forestales que estaban activos no se acercaran a las viviendas. Ocurrió en Navajeda (Entrambasaguas), en la recta de Heras y también en el barrio Arronte (Riotuerto). Eran, en los tres casos, incendios de vegetación o de monte, de los que se ocupan las cuadrillas del Gobierno de Cantabria, y en el que la labor de los bomberos de Santander es prevenir que el fuego no afecte a zonas habitadas.

Por la noche un árbol derribado por el viento en Solares mantuvo ocupados más de dos horas a los bomberos de Santander (entre las 3.50 y las 6.00). A la vez, en la capital cántabra se desplomaban dos grandes andamios, uno en la calle Castelar, a la altura del número 41, y otro en la calle Ángel del Castillo, a la altura del 130 de General Dávila.

La última salida, de momento, ha sido en la calle Doctor Diego Madrazo, en Cueto, por otro árbol caído más que ha dañado un coche aparcado.

Esperan que las llamadas de los ciudadanos empiecen a aumentar con la luz del día, cuando se perciban los desperfectos que está ocasionando el viento.