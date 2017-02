"Hay mucha gente que se cura, esos son los ejemplos que hay que mirar"

"El cáncer lo relacionas inexorablemente con la muerte, con que no tiene solución, siempre conoces casos de personas que por desgracia fallecen, pero también hay muchas personas que se curan, esos son los ejemplos que hay que intentar mirar", reflexiona Inma Lloret, valenciana de 43 años asentada en Cantabria desde que contrajo matrimonio hace una década. A ella le diagnosticaron un cáncer de cuello de útero en 2009, cuando su DNI marcaba 35. "Me cambió la vida porque entras en un mundo lleno de incertidumbres con el que tienes que intentar vivir", asegura. "Y lo que tienes que hacer es darle la mano a los médicos, fiarte de ellos y dejarte llevar, porque cada caso de cáncer es único, cada tipología es distinta, cada enfermo es diferente y no te puedes comparar, aunque siempre lo hacemos", aconseja.

Llevaba poco más de dos años en la región cuando le sobrevino el tumor, por lo que los médicos y enfermeras se convirtieron casi en su familia. "Era joven, no era de aquí, al margen de mi marido no conocía a mucha gente... pero tuve la suerte de estar muy arropada por todos los profesionales de Valdecilla, que son maravillosos", destaca.

Inma Lloret reconoce que lo pasó "peor psicológica que físicamente, porque el tratamiento no me impidió hacer una vida relativamente normal". Eso fue lo peor, domar los miedos que invaden la cabeza, peores incluso que el tratamiento, la operación, la quimioterapia o el momento en que conoció el fatal diagnóstico: "Te quedas en shock, se te cae el mundo encima, pero estaba ya tan cansada de ir de médico en médico, de hacerme pruebas y esperar respuestas, que siempre se dilatan hasta que lo tienen todo muy seguro, así que cuando me dijeron que tenía cáncer pues no lo llevé ni tan mal".

"Lo pasé peor psicológicamente, hay que intentar dominar los miedos"

"Mentalmente –continúa– fue un proceso horrible, trataba mal a todo el mundo, a mi marido, a mis padres que vinieron de Valencia para estar conmigo... Estás mal, lo ves todo en contra tuya y lo pagan los que tienes alrededor", confiesa, resaltando "la importancia de la familia" en situaciones como ésta. Lloret tuvo que recurrir al apoyo psicológico que proporciona la junta provincial de la Asociación Española Contra el Cáncer, pese a que al principio no quiso. "El psicólogo me ayudó a ver la enfermedad de otra manera", destaca. Todo ello hasta la curación, sellada con lágrimas: "El día que la oncóloga me dio el alta me puse a llorar, de felicidad y también porque me sentí desprotegida, ya que perdía uno de mis principales sostenes".

Hoy en día, Lloret sigue limpia del cáncer y no ha tenido recaídas, aunque cuando se acercan las fechas de la revisión reconoce que los miedos afloran. "Empiezo a dar vueltas a la cabeza otra vez. Soy fuerte, pero también negativa", admite. "Muchas veces me quejo, pero luego pienso que he sido una privilegiada en comparación con otras personas. Cuando me detectaron el cáncer estaba en un estado inicial y eso es fundamental para superarlo".