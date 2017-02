El temporal nocturno no deja incidentes

La alerta naranja por mal tiempo no ha dejado incidencias durante la noche. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) activó a última hora de ayer la alerta naranja por viento y fenómenos costeros adversos, sin embargo el viento no ha soplado tan fuerte como se esperaba y las rachas no han superado los 69 kilómetros por hora.

Los bomberos de Santander no tienen salidas resgistradas por el temporal. "Salvo una fuga de agua, que nada tiene que ver con el mal tiempo, no ha habido nada destacable", señalan. En la DYA de Castro Urdiales tampoco se han registrado contratiempos. "Aquí todo tranquilo". Y a las nueve de la mañana en El Sardinero el mar estaba en relativa calma. Las olas no superaban el metro.

Bien diferente es la situación en picos de Europa, donde Aemet ha decretado "riesgo notable" de aludes por las nevadas caídas en los últimos días. Protección Civil y el 112 solicitan "máxima cautela" en cualquier actividad que implique internarse por las rutas de alta montaña.

De naranja a amarillo

Pasado el aviso naranja por costeros adversos, Cantabria pasa al nivel amarillo hasta las 15.00 horas de este sábado, por mar combinada del oeste de 4 metros. Pero poco durará la calma. El domingo se volverá a activar el aviso naranja por oleaje.

La previsión es de viento del oeste fuerza 6 a 8, y mar combinada del oeste con olas de cinco a siete metros.