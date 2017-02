"He salido muy fortalecida del cáncer, es como volver a nacer"

Los últimos ocho años de la vida de María Eugenia Calvo han sido una carrera de obstáculos, superada con éxito aunque ha dejado molestos efectos secundarios. "Me ha ocurrido de todo, he pasado por el quirófano varias veces, pero lo más importante es que estoy viva y que he ganado al cáncer; el proceso es duro pero se puede superar", sentencia esta empresaria cántabra. En julio de 2009, le detectaron un cáncer de mama. "Con 42 años yo no entendía que me tenía que morir, para mí esa no era una opción, así que me convencí inmediatamente de que tenía que luchar", relata.

Y comenzó todo el proceso: seis meses de quimioterapia, la quitan un pecho, radioterapia... "Y cuando nos ponemos un poco en pie, en 2010 me aparece un linfedema en el brazo derecho –su brazo útil–, con pronóstico grave además. Era imparable, así que me proponen hacerme un trasplante de ganglios". Una operación para la que tenía esperar tres años debido al ‘atasco’ de la Seguridad Social. "Yo no podía esperar tanto tiempo porque el brazo se me caía, así que tuve que empeñarme y gastar todo el dinero que tenía ahorrado y el de mi familia para operarme en un centro privado". María Eugenia Calvo, divorciada y madre de dos hijos, consiguió salvar su brazo, aunque hoy en día todavía le sigue dando trabajo. "Ha mejorado un montón, he recuperado el 60%, pero sigo teniendo algunas pegas, aunque cuidándolo y protegiéndolo voy tirando para adelante".

Entre esas tareas de ‘mantenimiento’ se encuentra subirse a la trainera de las ‘Estelas Rosas’, un equipo de remo de Cantabria formado por mujeres de distintas edades que tienen en común haber superado –o estar en proceso– un cáncer de mama. "El movimiento que hacemos para remar es superefectivo para los problemas en los brazos, no sólo para poder fortalecerlos, sino para mantener el poco riego que nos queda, como es mi caso", expresa. No solo comparten un problema, también las ganas de luchar y de vivir. "Un día más, una palada más", dice.

Asegura que todo el camino hasta la curación del cáncer es "horrible", porque "quieres correr por tu vida y no puedes, porque todo conlleva un proceso", pero que, sin duda, lo más duro fue el linfedema. "Cuando crees ya has acabado, surge un nuevo problema".

"Hay que ser positivo y no dejar de luchar; el proceso es duro, pero se puede superar"

Calvo celebra la "segunda oportunidad" que le ha dado la vida. "He salido muy fortalecida de la experiencia, hay un antes y después en tu vida si superas un cáncer, es como volver a nacer". Por eso, su principal recomendación es "luchar". "Por fortuna soy fuerte de cabeza y no me he rendido nunca, tampoco he necesitado ayuda psicológica, pero he visto, conocido y ayudado a otras muchas mujeres muy tocadas psicológicamente. Las posibilidades que tengas de superar la enfermedad aumentan un 10% si eres positivo. Después del cáncer hay vida. Y mucha", transmite a viva voz. Ella es un ejemplo: ya se prepara para celebrar por todo lo alto su 50 cumpleaños. "Estoy hecha una niña".