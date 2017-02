"No hay que tener miedo a hablar del cáncer en público"

"Que no tengan miedo de salir a la calle sin pelo o cualquier otro efecto secundario ni a hablar del tema en público, como le ocurre a mucha gente; que se evadan y tengan la cabeza ocupada; que disfruten de las cosas, hasta de las más pequeñas y rutinarias...", recomienda Javier Ortiz a todos ellos que hoy en día batallan contra el cáncer.

Él puede hablar en pasado de su lucha, porque hace justo un año que superó un cáncer en un testículo que le hizo pasar "cinco meses de pesadilla". Sobre todo mental, "porque un chico de 20 años no está preparado para que le digan que tiene un tumor, para tener que pasar quimioterapia...". "Fue muy chocante y no entendía nada, pese a que me pusiera en lo peor cuando las molestias en la zona se multiplicaron y detecté un bulto", reconoce este joven santanderino, que estudia Ingeniería Civil en la Universidad de Cantabria.

Le operaron al día siguiente de confirmar la existencia del tumor, se lo extirparon y los análisis demostraron que era cancerígeno y que tenía que tomar quimioterapia. "Es una situación de pánico total, pero por fortuna los médicos me dijeron que me iba a curar, porque me lo encontraron en un estadio muy inicial, no se había propagado por ningún otro órgano, no tenía metástasis... Y con la quimio evitábamos la posibilidad de que me surgieran más temores en el futuro", explica con una madurez impropia de su edad.

"Me encontraba muy fuerte de mente, pero una vez que empiezas con la quimioterapia y ves los efectos secundarios –cansancio absoluto, caída de pelo, falta de apetito...–, empiezas a sufrir, todo se convierte en una losa muy pesada". Y este momento es cuando decidió acudir a los psicólogos de la Asociación Española Contra el Cáncer, algo que recomienda "absolutamente" a todos los enfermos. "Aunque creas que estás fuerte de cabeza, te ayudan muchísimo, a digerir todo lo que te está pasando y a evitar secuelas futuras", explica. Unas terapias incluso necesarias para los familiares: "También acudió mi madre, porque que la digan que su hijo tiene cáncer es muy duro", expresa. Fueron precisamente sus padres, el resto de la familia y sus amigos los principales eslabones a los que agarrarse.

Javier Ortiz tuvo que aparcar temporalmente los estudios pese a que su idea era compatibilizarlos con los periodos de quimio. "Pero la terapia era muy dura y era imposible", reconoce. "Muy dura, pero por fortuna corta en el tiempo, dentro de lo que cabe". Cinco meses pasaron desde aquel 12 de septiembre de 2015 en el que los médicos le dijeron que le tenían que operar y el mes de enero de 2016 cuando le confirmaron que estaba ‘limpio’. Y eso que se tuvo que someter a una segunda operación porque le volvió a salir otro bulto, en este caso benigno. "Curarse es una liberación después de meses de sufrimiento, no me lo podía creer, tuve que esperar algunos días para asimilarlo. Había vuelto a mi vida normal...". Esa de la que ahora disfruta.