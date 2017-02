"Hay que ser valiente y plantarle cara, no puedes dejar que te coma terreno"

«Hace cinco años el cura de Barreda me dio la extremaunción y ahora estoy aquí hablando contigo», afirma José García con una sonrisa en la boca que no pierde durante toda la conversación. Aunque en Torrelavega todo el mundo le cambió el apellido por el de Estrada, como la tienda de ropa en la que trabajó 37 años de su vida. De su primera vida, porque la actual, la que ha venido después de un cáncer de esófago y estómago que le situó a las puertas de la muerte, la considera «un regalo milagroso». «Cuando ya estaba bien, en una de las revisiones, mi doctora me dijo que en la vida pensó que me iba a ver entrar por esa puerta», relata para reflejar la gravedad de los tumores que sufrió. «Ni tumores ni nada, hay que llamarlo por su nombre: cáncer. No hay que disfrazarlo ni esconderlo, creo que es un error que no ayuda a luchar contra él; hay que hablarlo con la gente, con confianza, con naturalidad, sin miedo», refleja.

"Hace cinco años recibí la extremaunción y ahora tengo hasta calidad de vida"

Se los diagnosticaron hace siete años, poco después de cumplir los 50, cuando acudió a Sierrallana «convencido de que iba a ser cualquier tontería». Pero de tontería, ninguna: José García padecía un cáncer en el esófago que ya se había extendido al estómago. «Lo primero que hice fue echarme a llorar...», relata. Y empezó un camino conocido por todos aquellos que han sufrido esta «cruel enfermedad»: comenzó el tratamiento, luego la operación, que se complicó con fugas derivadas de la radiación. «Me pasó de todo», expresa de manera gráfica. Tanto que le quitaron el esófago y el estómago y le subieron el colon hasta esa zona en una ‘restauración’ que se practicaba por primera vez en Cantabria. Durante este proceso estuvo un año sin poder comer nada, ingiriendo únicamente líquidos por una sonda gástrica. «Me pasaba doce horas al día enchufado a una máquina para comer», recuerda. Perdió 35 kilos. Y hoy en día, cuando come, los alimentos pasan directamente al intestino, lo que en ocasiones le provoca «problemas con las digestiones». Es una de las secuelas. La otra, 47 puntos en la pierna derecha a raíz de una trombosis, en la que ha perdido sensibilidad. «Pero todo lo doy por bien empleado, más o menos tengo una calidad de vida y puedo contarlo. Estoy hasta guapo».

Su batalla contra el cáncer duró tres largos años, en los que se agarró a la fe –«soy muy creyente y me ha ayudado mucho» –; a su familia, que «sufre la enfermedad contigo»; a sus amigos, que «no me dejaron solo»; y a los psicólogos de la AECC, que «son buenísimos». Y a algo fundamental: sus ganas de luchar. «Tienes dos opciones: o le plantas cara al cáncer o te achantas. Y como des un paso atrás, como te vaya comiendo el terreno, estás hundido, aunque los demás te quieran ayudar», confiesa. Por eso, su principal consejo es «luchar, luchar y luchar, ser valiente y plantarle cara al cáncer. Hay que ser alegre, positivo, aunque a veces no apetezca; hay algunos casos, claro, que son imposibles, pero hay otros muchos que se pueden superar y salir adelante». Como él.