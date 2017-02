Revilla ve "injusto crear una sombra de corrupción sobre el Gobierno"

"En este momento no hay corrupción en el Gobierno de Cantabria ni en sus aledaños. Aquí no hay ningún corrupto. No se puede trasladar a la gente esa impresión. Es injusto y da mala imagen. En el momento que detecten algún caso vayan al juzgado y denúncienlo como hice yo con un presidente de Cantabria (Juan Hormaechea)". Miguel Ángel Revilla lo repitió este lunes hasta la saciedad desde la tribuna de la Cámara cuando fue preguntado en el primer pleno del año por el diputado de Podemos Alberto Bolado por los motivos por los que había afirmado que en Cantabria no hay corrupción.

El político morado ironizó previamente con que el presidente "debería traer a Cantabria a Mulder y Scully si cree que la corrupción es un ‘Expediente X’", porque es "evidente que existe", aunque, a su entender, no lo quieran ver. Defendió este argumento con casos concretos.Invocó al exalcalde regionalista Fernando Muguruza y dos exconcejales condenados por prevaricación; el "monumento a la vergüenza" del Alto del Cuco; el caso del exconsejero socialista Javier del Olmo, condenado e inhabilitado; o los millones de euros tirados en el Racing o GFB; el ‘caso De las Cuevas’ en Sodercán o, más recientemente, la investigación de la Unidad de Delitos Fiscales y Económicos sobre presuntas irregularidades en los curso de formación. A su juicio, "la corrupción se ha extendido por toda Cantabria, pero ha alcanzado niveles especialmente preocupantes en Castro Urdiales, en cuyo ayuntamiento existía un Estado delictivo generalizado, o Argoños, que ocupa el dudoso récord de ser el municipio de Cantabria con más sentencias de derribo por habitante".

Enríquez y López, candidatos al Tribunal Constitucional Cumpliendo el guión marcado, el Parlamento de Cantabria propuso ayer a Ricardo Enríquez Sancho y a Lourdes López Cumbre, candidatos del grupo Popular y del grupo Socialista, para cubrir las vacantes de magistrados que existen en el Tribunal Constitucional. Su candidatura salió adelante solo con el apoyo de las fuerzas políticas que les propusieron, ya que PRC y Ciudadanos votaron en blanco mientras que las tres papeletas de Podemos se declararon nulas al verter en la urna un papel en el que ponía: "Por una justicia independiente. Sí a la despolitización del Constitucional". En una votación efectuada en una urna al comienzo de la sesión plenaria, el candidato propuesto por el PP, un madrileño nacido en 1944 y que ya es magistrado del Tribunal Constitucional, obtuvo 12 votos, mientras que la candidata del PSOE, que es catedrática de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Cantabria, logró 5. El resto de grupos parlamentarios no presentó a ningún otro aspirante, por lo que, como Cantabria tiene derecho a proponer al Senado a dos candidatos, la votación fue un mero trámite.

En su respuesta a la formación morada, Revilla calificó este listado de "batiburrillo" y recordó que "corrupción no es todo" y también que "la tienen que dictar los jueces". Además, el regionalista insistió en que "si detectara que hay algo" no necesitaría que se lo pida la formación morada para denunciarlo en los tribunales porque está "en sus genes". Incluso entre miembros de su equipo. Y volvió a recordar que ya lo hizo en 1990 cuando él, junto a otros parlamentarios, denunció al que entonces era presidente de Cantabria, Juan Hormaechea.

Al margen este rifirrafe, los diputados tuvieron una jornada exprés. Fue la más corta que se recuerda en la Cámara regional desde hace mucho tiempo. Una sesión de mero trámite en la que la vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos, dio a conocer que el Ejecutivo "no tiene prevista ninguna inversión" en el complejo sanitario de la Isla de Pedrosa después de que hace unas semanas se viniese abajo el derrumbe de la cubierta del viejo Teatro Infanta Beatriz, un inmueble singular al lado del embarcadero y la escalinata imperial que fue puerta de entrada al complejo cuando no había puentes para acceder a la isla.

Aunque no descartó que "se puede estudiar en el futuro", Díaz Tezanos anunció que en estos momentos la Fundación Cántabra de Salud y Bienestar Social, que tiene su sede en el complejo, sólo va a proceder al vallado a su alrededor para "garantizar la seguridad". En respuesta al diputado popular Íñigo Fernández, la vicepresidenta recalcó que el Gobierno ha hecho "importantes inversiones en la isla de Pedrosa, ninguna en los últimos años", y explicó que en estos momentos no hay prevista ninguna inversión porque "es una cuestión de prioridades".

Esta decisión supone un varapalo para el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo que recientemente ha registrado en la Dirección General de Ordenación al Territorio el proyecto de Juan Gandarillas, un joven arquitecto cuya historia familiar está estrechamente vinculada a este lugar. Su plan propone, entre otras actuaciones, la rehabilitación del pabellón Victoria Eugenia (1914), para transformarlo en un complejo residencial, la creación de un espacio lúdico en la explanada, además de la recuperación del viejo embarcadero.

El Parlamento también dio luz verde a una propuesta de Ciudadanos para instar al Gobierno a realizar los trámites necesarios para firmar un convenio con el Teatro Real de Madrid para que los centros educativos de la región, así como hospitales, espacios públicos o centros asistenciales, puedan beneficiarse del programa ‘Real Junior’. Se trata de un programa para el fomento de la cultura entre los jóvenes y que ofrece que los escolares de los centros educativos puedan seguir vía streaming óperas infantiles incluidas en la programación del Teatro Real.