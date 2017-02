Tezanos, a Donald Trump: "Así me visto yo como mujer"

Donald Trump ha recibido un mensaje. En la geolocalización de las infinitas menciones que el presidente de Estados Unidos recibe cada minuto, aparece, desde el pasado domingo, Cantabria.

Esa lluviosa tarde, la vicepresidenta regional, Rosa Eva Díaz Tezanos, compartió en su cuenta de Twitter una reivindicación global en 140 caracteres dirigida al nuevo líder del mundo libre.

Díaz Tezanos se une así a la campaña #dresslikeawoman, un movimiento que responde a la petición de Trump de que sus empleadas vistan "como mujeres".

La reacción de protesta ante este planteamiento de tinte sexista ha tenido su máxima expresión a través de las redes sociales. Miles de mujeres han compartido fotografías, ilustraciones y 'memes' ataviadas con su ropa de trabajo, sean uniformes, prendas de seguridad o, como en el caso de la vicepresidenta de Cantabria, un look bicolor en blanco y rojo, muy acorde con la enseña regional.

Here's how I #dresslikeawoman. I'm the Vicepresident of the Cantabria government. @realDonaldTrump needs to #actlikeapresident. pic.twitter.com/AGkLp5EGUk