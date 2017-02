El Gobierno eliminará hoy la 'oficina del presidente' creada por el PP para controlar los gastos

La ‘oficina del presidente’ nació con un decreto del PP hace cuatro años y con un decreto, ahora de PRC y PSOE, dejará de existir. El Consejo de Gobierno eliminará hoy el organismo que Ignacio Diego creó durante su mandato para controlar, opinar y aconsejar sobre las cuentas del Ejecutivo. Esta oficina ha seguido funcionando durante el primer año y medio de legislatura del bipartito, pero perdiendo muchas de sus atribuciones. El consejero regionalista Rafael de la Sierra nunca fue partidario de que este equipo de siete funcionarios de alto nivel supervisara el gasto público por encima de los servicios técnicos del Ejecutivo y de las consejerías. Por eso ha ido recortando, poco a poco, el poder que tuvo durante la etapa popular hasta limitar sus funciones a la actualización del portal de transparencia.

El rechazo a este organismo fue generalizado en la oposición durante los años de Gobierno del PP. Lo tacharon de "innecesario, de ralentizar los trámites y de suponer un gasto adicional", ya que llegó a suponer un desembolso anual de 422.000 euros. Ahora, con su desaparición, el bipartito espera ahorrarse cerca de 350.000 euros anuales y los funcionarios serán recolocados en otros departamentos de la Administración.

Ahorros sin confirmar

La oficina supervisaba las propuestas de gasto de todos los departamentos, la Agencia Cántabra de Administración Tributaria y todos los organismos autónomos que dependen del Ejecutivo. En total, la Administración regional preveía ahorrarse 34 millones de euros en 2015 en los capítulos de gastos corrientes e inversiones reales gracias a la gestión de este organismo. "Servirá para gastar menos y mejor", dijo entonces el líder del PP. Pero nunca llegó a hacerse público si se alcanzó esa estimación.

"Su fracaso ha sido estrepitoso. Este capricho del presidente solo deja en el camino cientos de expedientes administrativos retrasados o paralizados", denunció en su momento De la Sierra.

Este organismo perdió atribuciones tras las elecciones y ahora solo actualizaba el portal de transparencia

Este organismo ya empezó a perder fuelle cuando el expresidente reculó y decidió que sus informes dejarán de tener carácter vinculante. Se convirtió en un mero consejo asesor pero que, a la postre, siguió influyendo decisivamente en otros departamentos de la maquinaría administrativa. Los funcionarios, señalaron fuentes gubernamentales, nunca se encontraron cómodos firmando un papel que contradecía esos informes, por mucho que no fuese de obligado cumplimiento.

Tribunal de Cuentas

En 2014 sufrió, además, un serio varapalo cuando el balance del Gobierno regional sobre su primer año de funcionamiento no coincidió con el del Tribunal de Cuentas. En Peña Herbosa presumieron de haber ahorrado 5,7 millones de euros con la revisión de 334 expedientes, entre abril de 2013 y el mismo mes de 2014. Desde bajadas en la factura de la luz y material de oficina hasta reducciones en servicios postales y otros gastos de la Consejería de Presidencia, que actuó como conejillo de indias del experimento. "Es un éxito", señaló en su momento su titular, la consejera Leticia Díaz. Sin embargo, en Madrid no manejaron los mismos números. Según el Informe Anual de Cantabria, el Tribunal de Cuentas "no tiene constancia de actividad alguna de dicha oficina durante el ejercicio 2013".

Este organismo, dependiente de las Cortes Generales, incidió hasta en dos ocasiones en su estudio que "no se ha acreditado" ningún tipo de trabajo de la llamada "oficina del presidente" durante todo el año 2014.