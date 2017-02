La elección de un nuevo líder evidencia la división en el PP cántabro

Eduardo Van den Eynde ha encendido la primera mecha en el silencioso Partido Popular, y algo ha estallado. En una carta personal publicada en las redes sociales, ha llamado "traidora" a María José Sáenz de Buruaga por presentar una candidatura "en la sombra" y ha usado términos como "asco y pena". En la misiva, Van den Eynde dejaba clara su fidelidad a Ignacio Diego, y lo que parecía un alegato en favor de un "amigo" ha evidenciado la división en el PP cántabro, horas antes de que se celebre la Junta Directiva de la formación.

"Son apreciaciones personales y no me corresponde valorarlas", ha dicho Gema Igual esta mañana mientras una taladradora picaba el suelo de Puertochico. Estaba allí inaugurando las obras del nuevo carril bici como alcaldesa de Santander, un cargo que ahora le otorga un peso específico en el partido y por tanto una repercusión a sus palabras que aunque pueden verse como un intento de calmar las aguas, se intuyen como un espaldarazo a la intención de Buruaga de liderar esa candidatura calificada por su compañero de partido como "desleal": "Es algo muy noble y muy leal" -ha dicho precisamente la alcaldesa- tener "ilusión" por liderar el Partido Popular, evidentemente siendo compañeros y bajo el pagaragüas del PP y con buenas y corteses razones. Si alguien tiene un proyecto, tiene ilusión y tiene ganas, no entiendo que no lo pueda decir".

Aunque de momento Sáenz de Buruaga no ha dicho públicamente que vaya a presentar su candidatura para liderar el partido que se elegirá el próximo 25 de marzo, Van den Eynde dice que le "indigna" que "se pretenda trasladar a la opinión pública que está en marcha un proceso de renovación" que "abanderaría" la secretaria general.

Lo que era un rumor, un zumbido constante entre los corrillos políticos, hoy se ha confirmado después de que El Diario Montañés anunciara la intención de Diego de propiciar una alternativa que evite que la actual número dos lidere la formación popular. ¿Y qué dice Sáenz de Buruaga al respecto? Aunque la prudencia ha marcado sus palabras, sí ha respondido a la misiva en la que su compañero de partido le acusa de "oportunismo y cobardía", y de "maniobrar en la sombra contra Diego". "No tengo nada que decir al respecto salvo que no voy a entrar en ningún tipo de enfrentamiento y que manifiesto profundo respeto hacia todos mis compañeros de partido y sus opiniones, aunque evidentemente no las comparta y me apenen profundamente".

En una formación política como el PP, en la que las formas y el respeto a la jerarquía son parte de su idiosincrasia, Van den Eynde ha cuestionado en público, a través de Facebook, "¿cómo confiar en un futuro en quien es capaz de maniobrar así contra quien se supone que es su mentor y su amigo?" y, acto seguido, se pregunta en voz alta si "la candidata en la sombra" (como se refiere más adelante en la misiva a Saénz de Buruaga) "no se habrá dejado seducir por algún lado oscuro en una maniobra tan oportunista como lamentable". Y añade: "¿Por qué no ha dimitido si no compartía proyecto, formas contenido político? Estas críticas de última hora ni son creíbles ni respetables, a diferencia de las que se hacen cara a cara", ha dicho, aunque lo más le indigna es que se "pretenda trasladar a la opinión pública que está en marcha un proceso de renovación cuando en realidad representa un continuismo del presidente Ignacio Diego".

"Qué asco y qué pena", termina diciendo el portavoz parlamentario, que firma la carta en calidad de afiliado y miembro del Comité Ejecutivo del Partido Popular de Cantabria. "Ojalá que Nacho Diego se sobreponga a tan profunda decepción, porque muchos se sorprenderían de cuántos daríamos un paso al frente justo tras él".