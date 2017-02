Fomento retrasará una semana la aprobación del Decreto Ley si se desconvoca la huelga

El Ministerio de Fomento está dispuesto a retrasar hasta el Consejo de Ministros de la semana que viene la aprobación del Decreto Ley de reforma de la estiba, impuesta por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, si los representantes sindicales y la patronal se sientan a negociar en el marco de la negociación colectiva y se desconvoca la huelga anunciada por los sindicatos para los días 20, 22 y 24 de este mes.

En caso de que la huelga no se desconvoque Los estibadores impugnarán los servicios mínimos fijados por Fomento Los sindicatos de estibadores van a impugnar los servicios mínimos fijados por el Ministerio de Fomento para los paros parciales a los que están convocados los más de 6.150 trabajadores que realizan esta actividad en los puertos españoles los próximos días 20, 22 y 24 de febrero. Los servicios mínimos establecidos por Fomento serán del cien por cien en el caso de las operaciones que afecten a mercancías perecederas o peligrosas o los suministros esenciales a los territorios insulares, Ceuta y Melilla, y del 50 % para el resto de servicios. Los sindicatos consideran que la convocatoria no requiere servicios mínimos, al plantearse en días y horas alternos (de 24 horas se trabajarán doce) y, además, no afectará al tráfico de viajeros por los puertos, ha recordado hoy la Coordinadora Estatal de Trabajadores del Mar (CETM), el sindicato mayoritario de estibadores. No obstante, fuentes de la coordinadora han señalado que los servicios mínimos no les preocupan mucho a los estibadores, que por supuesto los atacarán, ya que su objetivo con la huelga es conseguir llamar la atención de los grupos parlamentarios y la opinión pública sobre la reforma de la estiba planteada por el Gobierno que supondrá la extinción del empleo de este colectivo. Los sindicatos están ofreciendo al Gobierno que abra una negociación con los estibadores, con lo que retirarían la convocatoria de huelga.

El Real Decreto Ley no se sometería a su aprobación por parte del Consejo de Ministros este viernes y se retrasaría a la reunión del 24 de febrero, pero para ello los sindicatos y la patronal se deben sentar a negociar. Los aspectos planteados por los sindicatos no tienen cabida en el Real Decreto Ley, porque la Comisión Europea (CE) no lo permite, pero sí pueden abordarse por la vía de la negociación colectiva.

El presidente del comité de empresa de los estibadores del Puerto de Santander, Pablo Gutiérrez, que representa a 53 trabajadores, dice que no se fían de las palabras del ministro Íñigo de la Serna. "Esa semana que dice que va a retrasar la aprobación de la reforma de la estiba, creemos que es más bien una maniobra para ganar tiempo. El Gobierno necesita pactar con otros grupos parlamentarios para que este Decreto Ley salga adelante en el Congreso y eso es lo que van a intentar conseguir en esa semana de la que él habla", comenta.

Además el representante sindicalista cree que desde que De la Serna llegó al Ministerio, se ha encargado de "desprestigiarnos como trabajadores y dinamitar cualquier solución que no sea la que quiere el Gobierno y las grandes compañías que están presionando por detrás para privatizar los puertos españoles, que funcionan muy bien y dan mucho dinero". Gutiérrez añade que su desconfianza es mucha. "Cuando estuvo como ministra Ana Pastor, ella nos dijo claramente que los sindicatos y patronal teníamos que llegar a unos acuerdo y de hecho se acordaron muchas posiciones que no van en contra de la sentencia de Europa, pero fue llegar De la Serna y se nos ha impuesto este Decreto Ley y no nos ha dejado otra opción que ir a la huelga", lamenta Pablo Gutiérrez.

Para que patronal y sindicatos se sienten a hablar el Gobierno de Rajoy y más en concreto el Ministerio de Empleo, ha ofrecido incluso su mediación en la negociación. El Ministerio está convencido de que sindicatos y patronal tienen “todas las posibilidades del mundo” de sentarse a negociar en el campo de la negociación colectiva dichas cuestiones pendientes que son perfectamente compatibles en el citado marco.

El Ministerio considera imprescindible que dicha negociación se desarrolle en un clima de normalidad que favorezca el diálogo y la negociación, para lo cual sería necesaria la desconvocatoria de la huelga prevista para los días 20, 22 y 24 de este mes. Con ello, además, se evitaría "un grave perjuicio para nuestros puertos y, en general, para la economía española, así como los posibles inconvenientes que se pudieran ocasionar para los ciudadanos".

Petición de ciudadanos

Ayer mismo, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, había pedido al Gobierno una oportunidad para que los sindicatos y la patronal de la estiba se reuniesen y pactasen en el marco de la negociación colectiva y abogaba por que el Real Decreto no se aprobase de forma unilateral este viernes y se pospusiese a la próxima semana.

Rivera ha explicado que el martes mantuvo una reunión con los estibadores y que le trasladaron la intención de desconvocar la huelga si se abría un diálogo y las partes volvían a sentarse en una mesa de negociación.

Aunque ha insistido en que el Ejecutivo debe cumplir con la sentencia europea, ha abogado por dar más margen de tiempo a las partes para que la reforma del sector también recoja esas negociaciones.

El presidente de Ciudadanos ha explicado que así se lo ha traslado al ministro de Fomento y ha incidido en que una huelga daña la imagen de España. "Si hay que esperar una semana más para ese decreto, que se espere", ha puntualizado tras destacar que Ciudadanos está intentando mediar para evitar un "choque de trenes".