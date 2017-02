El defensor del paciente celebra una condena por negligencia al Servicio Cántabro de Salud

La asociación ‘El defensor del paciente’ ha logrado que el Servicio Cántabro de Salud sea condenado a indemnizar a la esposa e hijos de F.F.S, al estimar que hubo una asistencia sanitaria deficiente por parte de servicio público sanitario que llevó al fallecimiento esta persona el 25 de mayo de 2013, a los 78 años.

Denuncia la asociación en un comunicado que "a pesar de que la sentencia es de fecha 3 de junio de 2016, no ha sido hasta principios de febrero de 2017 cuando las demandadas han procedido al cumplimiento de la sentencia". "La familia del fallecido no quiere que se publique la cantidad indemnizatoria pues entiende que no hay dinero en el mundo que pueda equipararse a la vida de su ser querido, por lo que con que la Justicia les haya dado la razón se da por satisfecha".

El 2 de mayo de 2013, F.F.S. comenzó a sentirse mal. Presentó un dolor abdominal y vómitos, motivo por el que acudió a al Servicio de Urgencias del Hospital de Sierrallana (Torrelavega). Fue diagnosticado de cólico renal y se le prescribió tratamiento analgésico. Durante su estancia en el box de urgencias, el paciente no presentó mejoría ni respondió al tratamiento.

"La hija del paciente, a las dos horas de permanecer en el box, sin que ningún facultativo volviera a examinar a su padre, solicitó asistencia", explica en un comunicado la asociación denunciante. "A las siete de la tarde, el paciente fue valorado por la médico de guardia. Éste explicó con detalle el dolor que sintió, que se irradiaba a la espalda, del abdomen a la zona renal y que no podía encontrar una postura que le aliviara. Así consta en el Informe de urgencias. No obstante, la respuesta de la doctora fue que eran los nervios, y que si se tranquilizaba, mejoraría. No realizó ningún tipo de exploración física, ni palpación".

Pasadas siete horas del ingreso se indicó realizar una ecografía. La prueba de imagen mostraba rotura de aneurisma infrarrenal con hematoma retroperitoneal derecho. A partir de este momento el paciente fue tratado de urgencia y derivado al Hospital Marqués de Valdecilla (Santander). A pesar de los esfuerzos del personal asistencial, ya nada se pudo hacer por salvar su vida. El paciente falleció el día 25 de mayo de 2013, tras ser sometido a cuatro intervenciones quirúrgicas.

El Juzgado, en su sentencia, censura la actuación del servicio público sanitario dado que: "a lo largo de su estancia, sobre todo, desde las 18.00 horas, sí debió tenerse en consideración la posibilidad de existencia de la patología, no siendo hasta más de dos horas después cuando se diagnostica la misma". Destaca la sentencia que a pesar de la gravedad de dicha patología: "(…) no es lo mismo obviamente, que dicha intervención se efectúe antes de que se produzca la rotura total del aneurisma, momento en el que el paciente presenta ya un shock hipovolémico (en su traslado al HUMV), que si se interviene con anterioridad. En este caso, el paciente fallece 22 días después de la primera intervención, siendo sometido a varias, debido a complicaciones derivadas de la gravedad de dicha patología. Complicaciones que entendemos que no hubieran sido de la misma entidad si se hubiera diagnosticado e intervenido con anterioridad".

Carmen Flores, presidenta de la Asociación ‘El Defensor del Paciente’, considera que la sentencia es acertada al reconocer la deficiente asistencia sanitaria prestada. Destaca que "con los medios disponibles en un centro hospitalario, hay muchas más posibilidades de que el paciente hubiera sobrevivido. Eran infinitamente más altas las posibilidades de que hubiera sobrevivido de haberse detectado y tratado antes el problema".