"Esta mutación digital nos va a cambiar como lo hizo la evolución del simio al hombre"

La capacidad de supervivencia depende del éxito de adaptación al cambio: “O te adaptas, o te extingues”, aclaró esta tarde el secretario de Estado de Agenda Digital, José María Lassalle, para resumir la esencia de su ponencia en la apertura del Santander Social Weekend, organizado este fin de semana por El Diario en el hotel Santemar. “O eres nativo digital, o aprendes a serlo”, zanjó el responsable político, que no contempló ni un atisbo de duda de que el éxito futuro de las personas, de las empresas, y hasta de las naciones, dependerá de su capacidad para integrarse en esa nueva realidad construida a base de unos y ceros.

“En tan solo 5 años el 65% de los puestos de trabajo que se crearán aún no son conocidos y para muchos de ellos hará falta contar con unas habilidades digitales que a día de hoy no se contemplan”, advirtió Lassalle en una apertura de simposio que sonó a apocalipsis, a fin de una era. “No nos queda otro remedio que subirnos al tren, y el que no crea en esto, no tiene más que mirar los datos: en 2015 el volumen de negocio digital en España superó los 20.000 millones de euros, lo que supuso un incremento del 25% respecto al año anterior. El gasto medio anual por comprador en 2015 fue de más de 1.000 euros. Para ser claros, toda empresa que pudiendo entrar en este mercado renuncie a hacerlo, está abocada al fracaso”, sentenció temeroso de que semejante cambio no camine parejo de una adaptación normativa adecuada.

"La empresa que pudiendo entrar en el mercado digital, no lo haga, estará abocada al fracaso"

“Contemplar el nuevo escenario es una de las 10 máximas aspiraciones de la Comisión Europea”. “Desde nuestra secretaría de Estado se busca garantizar la seguridad y la intimidad de los ciudadanos y las empresas en un entorno que a día de hoy puede resultar aún confuso y peligroso”, resolvió con otro dato: “El 70% de los ciberataques tienen como objetivo una pequeña y mediana empresa, y el impacto supone unas pérdidas de entre 20.000 o 50.000 euros”.

No cabe resistencia posible, “el cambio será, o será”. Y está motivando alteraciones de conducta que profundizan en la esencia misma en que el ser humano se relaciona con el entorno. “La velocidad, ese elemento que ahora se ha institucionalizado como una categoría, como un valor, es la clave. Velocidad de transmisión de datos, de carga de páginas web, o de vídeo en streaming. Velocidad en las comunicaciones o en la compra online”. “Si no hay velocidad no habrá satisfacción y eso está modificando nuestra psicología como sociedad y lo más peligroso es que no hemos pensado sobre ello”, resumió Lassalle, que estuvo acompañado en la apertura de la cita en el hotel Santemar por Jorge Mayo, director general de Innovación del Gobierno de Cantabria; Gema Igual, alcaldesa de Santander; Emilio Martínez, responsable de Marketing Digital de El Diario y Fermín Gutiérrez, presidente del centro de formación Cesine.

Cibercamp llega a Santander

El secretario de Estado de Agenda Digital, que no cesó en sus halagos a Santander como ciudad paradigma de adaptación digital, anunció su intención de que la capital cántabra acoja el próximo octubre el congreso 'cibercamp' en su tercera edición. “El primer año en Madrid logramos reunir a más de 12.000 personas; el segundo, en León, superamos esa cifra y este año en Santander estaría bien subir de las 20.000. Creo que lo podemos conseguir”, avanzó sobre el simposio de ámbito estatal orientado a la reflexión sobre ciberseguridad.