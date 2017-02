Martín asegura que "no habrá dinero público" para celebrar el Año Jubilar

Los grupos del PRC y PSOE en el Parlamento de Cantabria van a aceptar una enmienda del PP para incrementar de 300.000 euros a 500.000 la partida destinada a la Sociedad del Año Jubilar, para sufragar los gastos generales de esta entidad pública. Así lo ha avanzado este lunes el consejero de Turismo, Francisco Martín, a preguntas de los periodistas sobre la organización y promoción del Jubileo, asuntos por los que también le cuestionarán esta tarde los diputados del Grupo Popular en el Pleno del Parlamento.

El regionalista, en declaraciones recogidas Europa Press, ha defendido que en el Ejecutivo va a haber "transparencia absoluta" a la hora de dar cuenta de "cada euro" que gestione la sociedad encargada del evento y al justificar los ingresos y gastos, aunque no habrá esa misma trasparencia en cuanto al dinero que aporten los patrocinadores, que son los que financiarán todas los actividades que programe la Sociedad. A eso se suma que en ocasiones las empresas privadas no desean que salgan a la luz sus aportaciones y por eso Ejecutivo no lo desvelará, por motivos de "confidencialidad".

De todos modos, Martín cree que "a nadie" le debe "importar" conocer las "cifras concretas" porque "en modo alguno" va a haber "dinero público" para la celebración del Año Jubilar, que se financiará con las aportaciones de los patrocinadores, en tanto que el Gobierno colabora solo en labores de coordinación o facilitando escenarios, por ejemplo, a través de la Sociedad Año Jubilar.

El consejero ha asegurado que el Ejecutivo continúa "avanzando" en la negociación con empresas privadas, algunas de las cuales sí harán presentaciones públicas de sus patrocinios -entre ellas, ha citado el Banco Santander, Liberbank, Carrefour, la Caixa o Viesgo, que ya formalizó el contrato-. Y mientras unas empresas son partidarias de dar a conocer hasta la "última cifra" de su colaboración, otras prefieren permanecer en "un plano de menos visibilidad", en un ámbito "más restringido". Lo que sí ha asegurado Martín es que no va a haber un único patrocinador para un solo evento, sino que todos van a colaborar en la programación del Jubileo.

Martín ha negado de forma contundente que esté habiendo poca difusión del mismo tal y como dice el PP. A su juicio, los 'populares' quieren "gastar mucho dinero" en una campaña de promoción dentro de Cantabria, cuando a entender del regionalista hay que dar a conocer el Año Santo Lebaniego "fuera de nuestras fronteras", en España y el resto del mundo, ya que este jubileo es "el menos conocido" de los cuatro que hay (los otros tres se celebran en Roma, Santiago de Compostela y Jerusalén).

Y si alguien espera ver publicitado el Jubileo en "anuncios de televisión" que "cuestan un ojo de la cara" y duran "pocos segundos", "probablemente no lo vaya a ver", ha apuntado el consejero cántabro, que ha indicado al respecto que sí se podrá ver el logotipo de la efeméride en la esquina inferior de las pantallas de televisión.

Además, dentro de "menos" de un mes se emitirá una edición del programa de Bertín Osborne 'En tu casa o en la mía' con el presidente cántabro, Miguel Ángel Revilla, como invitado, que estará "dos horas hablando" del Año Jubilar, con "varios millones" de espectadores.

También se verá el logo en equipaciones de grupos deportivos, aunque ha negado en este sentido -como le han preguntado los medios y criticado la oposición- que hay una "subvención encubierta" de 150.000 euros al Racing de Santander.

Conciertos

Sobre los conciertos, Martín ha señalado que el de Enrique Iglesias -el 15 de julo en Santander- tendrá una difusión del Año Jubilar "difícilmente comparable con nada".

De la otra actuación musical destacada, el espectáculo inaugural a cargo de Jean Michel-Jarre, el consejero de Turismo ha asegurado que será en Liébana, aunque todavía no se conoce la ubicación concreta, que podría ser en el entorno del monasterio de Santo Toribio si es posible por motivos de seguridad.