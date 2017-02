El pacto educativo y la Lomce llevan a los cántabros a sumarse a la huelga educativa

2

Después de que todos los partidos políticos salvo el PP acordaran en sus programas políticos que derogarían la Lomce en cuanto llegaran a La Moncloa, los representantes de los profesores no han visto ningún atisbo de aquella declaración de intenciones. El Partido Popular gobierna en minoría y ya les ha dejado claro "por activa y por pasiva" que no piensan cambiar la Lomce. "Han limado alguno de sus efectos pero estamos convencidos de que va a seguir. No vemos muy factible un pacto educativo con la Lomce como telón de fondo", explican desde STEC.

"Hay muchas cosas que llevan coleando desde hace tiempo y aunque en Cantabria se ha logrado minimizar alguno de sus efectos no se puede profundizar lo suficiente porque nos encontramos con normas básicas de obligado cumplimiento que no nos podemos saltar", recuerda César de Cos, de UGT.