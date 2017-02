Cantabria exige al Ministerio que clarifique su postura sobre las oposiciones docentes

Nuevo lío en Educación, esta vez con las oposiciones de por medio. El Ministerio de Educación transmitió este martes a los representantes de los distintos Gobiernos regionales presentes en la reunión de la Comisión General de Educación, que sin estar aprobados los Presupuestos Generales del Estado de 2017 no habrá tasa de reposición y, por tanto, no se pueden convocar oposiciones en las comunidades autónomas, amenazando con impugnarlas en caso de hacerlo. Apela al Ministerio de Hacienda para justificar la decisión de que no puede haber oferta de empleo público hasta que no se aprueben los presupuestos, ni siquiera respetando la tasa de reposición del 100% reconocida en los anteriores.

La decisión ha causado sorpresa, rechazo e indignación a la comunidad educativa y a la mayor parte de los Ejecutivos autonómicos, entre ellos el de Cantabria, que ya había llegado a un acuerdo con los sindicatos y ya tenía planificada la oferta de empleo público de 2017, consistente en 187 plazas del Cuerpo de Maestros, que iba a convocar de forma oficial antes de que concluyese el presente mes de febrero.

Alonso Gutiérrez, director general de Innovación Educativa y Centros de la Consejería de Educación, presente en la reunión de Madrid, exigió allí mismo al Ministerio "la convocatoria inmediata"de la Conferencia Sectorial, con la presencia del ministro Íñigo Méndez de Vigo y todos los consejeros de Educación, para abordar este tema de "vital importancia».

Una petición que ha ratificado este miércoles la Consejería de Educación, que exige al Ministerio que "clarifique"su postura respecto a la convocatoria de oposiciones en la función pública docente, y "convoque urgentemente"la Sectorial. Igualmente, pide al ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, que "no utilice las oposiciones como medida de presión en las negociaciones de la Ley de Presupuestos". Ante una situación que considera "insostenible y kafkiana", por las manifiestas discrepancias entre distintos Ministerios y portavoces del Partido Popular (en Andalucía, por ejemplo), el departamento que dirige Ramón Ruiz ha pedido por escrito al Ministerio de Educación que defina cual es su posición en un tema de "tanta trascendencia" para la enseñanza de Cantabria.

Entiende la Consejería que hay base legal para respaldar la oferta de empleo docente que se ha acordado con las organizaciones sindicales de la Junta de Personal y que no sobrepasan en ningún caso la tasa de reposición existente en 2016.

Rechazo sindical

La Consejería ha convocado el día1 a la Mesa Técnica de Educación para abordar este tema con la Junta de Personal Docente, de la que forman parte los sindicatos STEC, UGT, CC OO y ANPE, que ya han mostrado su rechazo a la decisión transmitida desde Madrid. Por ejemplo, UGT de Cantabria critica que “después de meses de intensa preparación, donde los opositores han invertido tiempo, esfuerzo y dinero, ahora se encuentran con la posibilidad de que no se convoquen las oposiciones por un desacuerdo político que lastra, una vez más, a la enseñanza pública de toda España”.

La sección de Enseñanza Pública de UGT en la región exige al Gobierno cántabro “posicionarse cuanto antes” sobre lo anunciado por el Ministerio de Educación e insta al Ejecutivo cántabro a “convocar las 187 plazas de maestro previstas para este año, que la región necesita y satisfacen el 100% de la tasa de reposición, siempre y cuando haya garantías legales para ejecutar las oposiciones”.

De todos modos, el sindicato exige que “de no haber garantías legales para convocar las oposiciones de enseñanza de este año en Cantabria, las 187 plazas ofertadas se acumulen para próximas convocatorias”.