"Es una vergüenza, una tomadura de pelo, no se puede jugar así con nuestro futuro"

El anuncio por parte del Ministerio de Educación, a instancias de Hacienda, de que las comunidades autónomas no pueden convocar oposiciones docentes este año hasta que no se aprueben los Presupuestos Generales del Estado ha causado un terremoto entre las miles de personas que aspiran a ocupar esas 187 plazas que inicialmente se iban a sacar a concurso en Cantabria en todas las especialidades del cuerpo de maestros entre junio y julio, ahora mismo en serio peligro.

La "indignación" y la "sorpresa" son las reacciones más presentes entre los afectados, cuyo futuro vuelve a sumirse en una preocupante incertidumbre. "Nos están vacilando. Si no sacan las oposiciones, que no las saquen, pero no se pueden anunciar y ahora decir que no es posible hasta que se aprueben los presupuestos, que a saber cuándo salen adelante. Los políticos no piensan en los demás, sólo en sus propios intereses, y en este tema se están riendo de nosotros, que somos los que estamos invirtiendo tiempo, esfuerzo y dinero para prepararnos", afirma enojada Marta Santos, de 23 años, que prepara los oposiciones a profesor de Educación Primaria, una de las siete especialidades previstas en la oferta de empleo público que ya tenían definida la Consejería de Educación y la Junta de Personal Docente. Las otras son Infantil, Inglés, Música, Educación Física, Pedagogía Terapéutica (PT) y Audición y Lenguaje (AL).

preocupación Los sindicatos alertan de que la interinidad en Cantabria podría alcanzar tasas del 40% Los sindicatos que integran la Junta de Personal Docente en Cantabria –STEC, CC OO, UGT y ANPE– alertan de los «graves perjuicios» que causaría no convocar la oferta de empleo público prevista para este año, a los opositores y al propio sistema educativo. "El Gobierno de Rajoy no es consciente del perjuicio que está causando a la gente que está preparando la oposición y luego a la educación. Si finalmente no se celebran oposiciones este año, el próximo curso la tasa de interinos en la enseñanza cántabra alcanzará tasas cercanas al 40%, con cerca de 3.000 docentes implicados", calcula Jesús Aguayo, representante de STEC. En la actualidad, la interinidad afecta, según cifras de la Consejería de Educación, al 31,6% del total de profesores, lo que supone más de 2.100, aunque los sindicatos elevan la proporción al 35%». Por ello, la sección de Enseñanza Pública de UGT en Cantabria insta al Gobierno regional a "convocar las 187 plazas del cuerpo de maestro previstas para este año, que la enseñanza tanto necesita y satisfacen el 100% de la tasa de reposición, siempre y cuando haya garantías legales para ejecutar las oposiciones". En caso de que no las haya, UGT pide acumular las plazas para próximas convocatorias. Desde STEC, piden a Ramón Ruiz utilizar «toda su fuerza política» y le emplazan "públicamente" a hacer oposición, junto con otros consejeros, a esta decisión. "Desde los sindicatos vamos a ser beligerantes y si al final no se convocan oposiciones, vamos a exigir dimisiones, de directores generales para arriba", anuncia Aguayo.

"No sabes a qué atenerte, eso es lo peor. Yo voy a seguir estudiando hasta que haya una decisión definitiva, espero que en dos semanas se aclare todo de una vez", señala por su parte Roberto Cimiano, que, a sus 38 años, busca una plaza fija de maestro de inglés.

Cantabria no renuncia a celebrar las pruebas este año, en contra de lo que ya han anunciado algunas comunidades

Los opositores están convencidos de que, detrás de la decisión comunicada esta semana, hay un pulso que el Gobierno del PP está lanzando al PSOE y PNV para conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante los presupuestos de 2017. "Está bastante claro, así lo pienso yo y también mis compañeros de academia. Es la única razón para que ahora, de forma sorprendente, digan que no se pueden convocar. Es un tira y afloja para que se aprueben las cuentas y al Ejecutivo no les importa para nada que esté en juego el futuro de miles y miles de personas en toda España. Es una auténtica vergüenza, porque dejamos de lado muchas cosas para prepararnos, entre ellas tiempo que no puedo compartir con mi mujer y mi hija; no se puede jugar así con nosotros", asegura de forma explícita Felipe Manteca, de 31 años.

Profesor interino en el colegio Alto Ebro de Reinosa, está preparando las oposiciones a profesor de Educación Física. "Tras otras experiencias previas frustradas, es la primera vez que, desde el principio, estaba convencido de que este año sí iban a salir las oposiciones de Educación Física, que no se convocan en Cantabria desde 2009. Y ahora te vienen con esto... es una tomadura de pelo", lamenta Manteca. Él guarda la esperanza de que, finalmente, salgan adelante. "Creo que las van a sacar, aunque a estas alturas, no se cómo", dice. Más pesimista es Marta Santos, que piensa que "ya no van a salir". En cualquier caso, pide que las diferentes Administraciones "se aclaren cuanto antes" y den una respuesta definitiva "lo más rápidamente posible" para "no seguir perdiendo el tiempo" en las oposiciones y "centrarse" en terminar los estudios de Educación Infantil que sumar a los de Primaria que ya tiene en su currículum.

Marta SantosPrepara las oposiciones para profesora de Primaria Los políticos nos están vacilando y se están riendo de nosotros; sólo piensan en sus propios intereses"

Felipe MantecaPrepara las oposiciones para profesor de Educación Física Para prepararte dejas de lado muchas cosas, incluida tu familia, para que ahora te vengan con esto..."

Roberto CimianoPrepara las oposiciones para profesor de Inglés Si al final se convocan las oposiciones, se debe hacer con todas las garantías legales"

El efecto llamada

La Junta de Andalucía ha reiterado su decisión de continuar con la oferta de plazas públicas para el profesorado este año, pese al anuncio del Gobierno de Mariano Rajoy. "En Andalucía habrá oposiciones sí o sí. Ésa es nuestra responsabilidad, cumplir con la gente y fortalecer los servicios públicos", ha llegado a decir el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez. Sin embargo, Castilla-La Mancha y Extremadura han decidido aplazar a 2018 la convocatoria debido a los "criterios de inseguridad jurídica" que consideran que producen unos presupuestos prorrogados, tal y como están en la actualidad. Aragón también ha acordado celebrar las oposiciones el año próximo, en lugar de este, ante las "amenazas" del Gobierno central de impugnar las convocatorias.

¿Qué hará Cantabria? Por el momento, esperar a lo que suceda en la reunión que mantendrán el 1 de marzo la Consejería de Educación y la Junta de Personal Docente y, posteriormente, en la Conferencia Sectorial, que se celebrará en un margen de dos semanas. Y a partir de ahí, tomar decisiones. La intención mostrada por el departamento que dirige Ramón Ruiz es hacer frente común con otros Gobiernos autonómicos, como ha sucedido con la oposición a la Lomce y a las reválidas, y convencer al Ministerio de Educación de los graves perjuicios para la enseñanza que supondría no celebrar oposiciones este año por la sangrante tasa de interinidad que existe, al margen de que va en contra del acuerdo alcanzado previamente en la Conferencia de Presidentes. La Consejería está dispuesta incluso a agotar la vía legal, ya que entiende que la oferta de empleo docente que ha acordado con los sindicatos está respaldada por "base legal", ya que no sobrepasa "en ningún caso" la tasa de reposición existente en 2016 y el presupuesto anterior está prorrogado hasta que se llegue a un acuerdo con el del presente ejercicio.

Pero en este contexto, Manteca y Cimiano temen que la decisión de dar marcha atrás que ya han tomado Castilla-La Mancha, Extremadura y Aragón "genere un efecto llamada" en otras comunidades autónomas y Cantabria se quede "sola" en su reivindicación, lo que "seguramente la obligaría a seguir el mismo camino". Sea como fuere, Cimiano exige que si, finalmente se convocan las oposiciones, se haga con todas las "garantías legales".