Cantabria espera un lleno en Semana Santa ante la buena marcha de las reservas

Los hosteleros de Cantabria esperan una Semana Santa "excepcional" con la mirada puesta en "igualar o incluso superar" el nivel de ocupación del pasado año, que entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección se situó en el 95%. El listón está alto, pero los datos invitan al optimismo, según transmite el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria (AEHC), Ángel Cuevas. Ayer, a una semana exacta de los días festivos de este periodo estival, del jueves 13 al domingo 16 de abril, la ocupación media de los hoteles de la región ya había alcanzado el 75%, cuando hace un año rondaba el 60-70%. Por lo que superar el 95% no es una quimera. "El porcentaje que falta para llegar a la máxima ocupación se decidirá en los tres o cuatro últimos días, cuando haya una previsión fiable del tiempo. Será fundamental para las últimas reservas. Si el pronóstico es bueno y además se cumple, podremos crecer un poco respecto al año pasado, es un objetivo realista, aunque no podemos perder la perspectiva de que fue una Semana Santa muy buena y que es difícil", vaticina Cuevas, que cifra en un 2% el aumento medio de los precios en este 2017.

El optimismo es aún mayor entre la Asociación de Turismo Rural de Cantabria. "Vamos a estar prácticamente llenos", apunta su presidente Jesús Blanco. Opinión basada en el 91% de reservas que ya gozan los establecimientos asociados a su colectivo para los días clave. "La ocupación una semana antes es altísima y en los días que quedan las plazas libres se van a completar, todo hace pensar que se va a rozar el lleno. Si el tiempo nos acompaña, vamos a estar a tope", continúa.

Hosteleros y turistas miran por tanto con atención las previsiones meteorológicas. Las de los telediarios, las de las páginas webs, lo que haga falta. Los primeros para que no se les vengan abajo las expectativas; los segundos, para decidir si variar o no el rumbo de sus vacaciones. Ojos y oídos abiertos al máximo. De la bonanza del tiempo dependerá que la Semana Santa en Cantabria sea sobresaliente, rozando el lleno, o simplemente notable. "Es tremendamente importante", reitera Blanco. Porque si hace malo, los expertos calculan que se pueden anular más de un 20% de las reservas.

LA CIFRA 95% de ocupación es la previsión de los hosteleros para los días festivos de la Semana Santa contando con una favorable meteorología.

¿Y qué dicen las previsiones? "Parece que en Cantabria vamos a tener buen tiempo, pero aún es pronto. Las expectativas a siete-diez días pueden variar, así que es mejor esperar a que se puedan confirmar con más certeza", explica José Luis Arteche, el delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) en la región. Es optimista pero con cautela. La que le obliga la borrasca aislada que a partir del lunes se situará entre el centro del Atlántico norte, Canarias y el oeste peninsular. De su evolución dependerá que de Jueves Santo al Domingo de Resurrección el tiempo sea estable, soleado y caluroso, como se espera este fin de semana, o haya riesgo de precipitaciones. El escenario más probable coloca la borrasca lejos de la costa cantábrica, pero la incertidumbre de la predicción es aún grande ante la multitud de opciones posibles. "Si se cumplen los modelos, va a haber buen tiempo, pero vamos a esperar un poco", insiste Arteche. No se quiere mojar. No sea que las previsiones no sean certeras y Miguel Ángel Revilla entre en cólera. El presidente cántabro culpó el pasado año a los meteorólogos nacionales de que Cantabria no alcanzara el lleno total en Semana Santa por sus cálculos fallidos...

"En los campings tenemos un 60-65% de ocupación para Semana Santa, lo cual está muy bien para esta época del año", relata Pablo Alonso, presidente de la Asociación de Campings. Su sector mira a la meteorología aún con más detenimiento que el resto. La dependencia es mayor. "Por su parte, en los bungalows rozaremos el lleno durante los días festivos, por lo que la media entre ambas facetas superará el 70%", añade.

Reservas con antelación

Ángel Cuevas valora además que las reservas se han hecho con "mucha más antelación que en años precedentes", síntoma de que la barrera psicológica de la crisis parece superada entre el turismo, aunque "es necesario seguir creciendo para llegar a las cifras de 2005, 2006...". Los años dorados. "De jueves a domingo tenemos el hotel completo desde hace tiempo", certifican desde la recepción del hotel Miramar de San Vicente de la Barquera. "Hay mucho movimiento, que la Semana Santa caiga a mediados de abril influye para bien". No es razón baladí. "La gente tiene ganas de moverse, suele hacer más calor...", añaden desde la localidad barquereña.

Ángel Cuevas (Presidente Asociación Hostelería). "El porcentaje que falta para llegar al lleno se decidirá en los tres últimos días, cuando haya una más fiable previsión del tiempo" Jesús Blanco (Presidente Asoc. Turismo Rural). "La ocupación una semana antes es altísima. Todo hace pensar que se va a rozar el lleno" José Luis Arteche (Delegado de Aemet). "Parece que, en general, Cantabria va a tener buen tiempo, pero aún es pronto para tener unas predicciones certeras" Isabel Fombellida (Hotel Infantado de Ojedo) . "De jueves a domingo tenemos ocupación plena. Y desde hace tiempo, lo que da mucha tranquilidad"

El Miramar no es el único que presume de lleno con antelación. Numerosos hoteles de las 'capitales' del turismo de Cantabria están en la misma situación. "Por fortuna, la ocupación se está repartiendo de forma bastante regular, pero hay sitios que son líderes en cualquier época del año", indica Cuevas. Se refiere a Santander, Santillana del Mar, Liébana... "De jueves a domingo tenemos un 100% de ocupación y estamos a punto de completar también el martes y el miércoles", explica Ruth Cervilla, directora del Hotel Chiqui de la capital cántabra. El Santemar está también ya rozando el lleno para los días fuertes de la próxima semana.

Liébana se prepara para una temporada de vértigo. "Tenemos ocupación plena de Jueves Santo a Domingo de Resurrección", apunta Isabel Fombellida desde el Hotel Infantado de Ojedo, a las puertas de Potes. "Y con mucha antelación, lo que te da mucha tranquilidad", detalla. Y la semana siguiente, la que desembocará en el domingo 23 de abril, día de la apertura del Año Jubilar Lebaniego, están al 80%. Y al siguiente fin de semana, Jean-Michel Jarre actuará en el santuario ante 6.000 espectadores...

Los paradores nacionales de Santillana del Mar y Limpias no tienen tampoco una habitación libre para los días claves de la Semana Santa, según revela su director, José Carlos Campos. Lleno total que también espera alcanzar para las jornadas inmediatamente posteriores, donde las reservas se sitúan alrededor del 80%. "Que crezcan depende del tiempo más que de otra cosa", señala. Rozando el lleno se encuentra el Gran Hotel Balneario de Puente Viesgo. "Las previsiones son muy buenas y con la gente de última hora esperamos una ocupación total para jueves, viernes y sábado", refleja Iñaki Bedia. Una previsión "realista", porque "además nuestros clientes no dependen tanto de la climatología, es otro tipo de turismo que apuesta por aprovechar nuestras instalaciones". Para abrir boca, el fin de semana que se inicia hoy ya presenta una ocupación superior al 80%.

Donde están sorprendidos del 90% que indica su porcentaje de reservas es en el Hotel Vejo de Reinosa. La estación de esquí de Alto Campoo cerró sus puertas el pasado miércoles y, sin nieve, la ocupación hotelera decae exponencialmente. "No parecen ser turistas subordinados a la nieve", reflejan satisfechos desde el histórico establecimiento.

Los precios suben un 2%

El presidente de la Asociación de Hostelería indica que los precios hoteleros de esta Semana Santa son "ligeramente superiores" a los del año pasado, en torno a un 2%, en todos los tramos en los que dividen estas vacaciones: desde hoy hasta el Miércoles Santo (donde la ocupación oscila entre el 50 y 60%); de Jueves Santo al Domingo de Resurrección; y la semana posterior, la que se inicia en el Lunes de Pascua, aún con vacaciones escolares en diferentes comunidades autónomas, donde las reservas a día de hoy no superan el 40%.

"El 'solomillo' de la Semana Santa es de jueves a domingo; aquí es donde nos la jugamos", expone de forma expresiva Ángel Cuevas.