Hacienda devolverá a los cántabros una media de 788 euros

El momento de hacer la declaración de la renta coincide con la aparición de sudores fríos para muchos cántabros, pero los datos que maneja la Delegación de la Agencia Tributaria en Cantabria para la campaña de 2016, que comenzó el pasado miércoles y se prolongará hasta el 30 de junio, afirman que no hay motivos para tal nerviosismo. Porque el 78% de los borradores que se elaboran estos días sale a devolver para el contribuyente. En total, de las 280.500 declaraciones que según las previsiones se harán en la Comunidad Autónoma, 218.500 serán negativas para el Estado, que tendrá que reembolsar unos 172 millones. De este modo, la media de devoluciones será de 788 euros.

En el lado contrario, cerca de 51.750 tendrán que pagar 86 millones de euros. O ese es el cálculo que maneja Carmen Gómez, responsable del organismo en Cantabria, que ayer presentó la campaña de la renta. Una campaña que viene con pocas novedades en los aspectos fiscales, pero alguna más en lo que tiene que ver con el procedimiento. Por ejemplo, este año se simplifica el proceso con la desaparición del programa Padre y la generalización del Renta Web. "Es un sistema más simple y no requiere la instalación de ningún programa. Se puede acceder desde cualquier dispositivo y es posible comenzar el proceso en uno y finalizarlo en otro", explicó Gómez, quien también recordó que el propio software informa de "todo tipo de cambios y modificaciones" en la base de datos fiscales que se pueden reincorporar al borrador. De hecho, en los tres días que lleva activa esta plataforma, 11.474 cántabros ya la han utilizado. Para los menos habituados a la informática, siguen abiertas las dos vías tradicionales para hacer la declaración de la renta: en las oficinas y por teléfono. Eso sí, en ambos casos tendrán que esperar hasta el próximo 11 de mayo.

Respecto al anterior ejercicio, el de 2015, las cifras son superiores en todos los apartados. Este año se realizarán más declaraciones. En concreto, un 0,80% más, pero también aumenta tanto el número de las que salen a pagar como el de las que salen a devolver. O las cantidades previstas. En el primero de los casos, crece desde los 169 hasta los 172 millones de euros que este año se volverán a los ciudadanos. En el segundo, de los 81 hasta los 86 que se tendrán que pagar –puede hacerse de forma fraccionada– para estar al corriente con el Estado.

No cambian los límites de ingresos a partir de los que es obligatorio satisfacer el Impuesto de la Renta para las Personas Físicas (IRPF). Hay varios requisitos, pero simplificando, no pueden escaquearse los que ganen más de 22.000 euros al año o los que ingresan más de 12.000 euros por parte de dos pagadores distintos. Tampoco varía el capítulo de las deducciones. Las más importantes entre las de ámbito nacional continúan siendo la de la compra por vivienda antes de 2012 y las que se producen por donativos. Las regionales incluyen aspectos como el cuidado de personas a cargo (hijos o mayores), obras en la vivienda habitual, arrendamiento de vivienda y gastos de enfermedad y seguros sanitarios. Hacienda también se ha acordado de los 2.000 cántabros que han recibido un ingreso inesperado después de ganar sentencias por cláusulas suelo. "Estas devoluciones no tributarán", detalló Gómez.

Cita previa

Para los que no se manejen con el programa Renta Web o confíen más en el funcionario, el 4 de mayo se abrirá el periodo para pedir cita previa. Por teléfono (901 223 344 o 915 530 071) o por internet. En el segundo caso, si no hay fechas disponibles, el sistema dará la opción de realizar la declaración por teléfono, una opción activa desde hace años, pero "poco utilizada".

Desde la Delegación de la Agencia Tributaria en Cantabria, advierten de la importancia de revisar bien todos los datos, sobre todo si la situación familiar ha cambiado, porque pueden producir grandes diferencias en el borrador. Por ejemplo, si ha aumentado la familia o ha habido un cambio de domicilio. A pesar de ello, desde este ejercicio se podrán hacer cambios en la declaración ya entregada sin necesidad de una solicitud de rectificación siempre y cuando no esté tramitada.

En el caso del Impuesto de Patrimonio, tendrán que hacerle frente 3.198 contribuyentes cántabros, que pagarán, según las estimaciones, 15,6 millones de euros.