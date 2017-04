Revilla acusa al PP de usar "argumentos de mal pagador" para no cumplir con Valdecilla

"El PP usa los argumentos del mal pagador". Así de expresivo se mostró este lunes el presidente regional Miguel Ángel Revilla cuando fue cuestionado por la denuncia vertida el pasado viernes por la presidenta del Partido Popular de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, en la que acusó al Gobierno de Cantabria de perder los 22 millones de euros destinados al Hospital Valdecilla en los Presupuestos Generales del Estado de 2016 por no haber justificado a tiempo ante el Ministerio de Hacienda los gastos de las obras, lo que ha provocado igualmente, según su opinión, que se haya eliminado la partida para el hospital (otros 22 millones) en el proyecto de ley de los presupuestos de 2017.

Revilla desmintió la versión relatada por el PP asegurando que “todo lo dicho no es cierto ni tiene ni pies ni cabeza", para a continuación acusarle de utilizar los "argumentos del mal pagador". "El moroso, el que no paga, siempre tiene una disculpa. Siempre que alguien no paga, generalmente, echa culpa a otro. No conozco a ningún moroso que se eche la culpa a sí mismo"", afirmó.

El presidente cántabro añadió que lo ocurrido con los pagos de Valdecilla está "perfectamente claro" e insistió en que el Gobierno de España (PP) "no quiere pagar" porque “no le interesa” el hospital. “Que no haya una partida para Valdecilla en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2017 ni tampoco la hubiera en 2016 (entonces se incluyó vía enmienda) ya denota el interés que tienen", dijo.

Miguel Ángel Revilla no quiso dar más explicaciones porque la consejera de Sanidad, María Luisa Real, dará mañana, martes, una explicación "amplia, exhaustiva y contundente" de lo ocurrido con la partida de 2016, que el Gobierno regional no por perdida. "Espero que el Gobierno central pague; si no todos los días voy a estar con ello", avisó.

Dáz Tezanos: "Los 22 millones está justificados"

La vicepresidenta del Gobierno de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE), también ha hablado de esa falta de compromiso del Gobierno de Rajoy con Valdecilla y ha asegurado que el Ejecutivo cántabro "ha justificado obviamente en tiempo y en forma" los 22 millones de euros que debía haber recibido la comunidad autónoma en 2016 por las obras del Hospital de Valdecilla.

Díaz Tezanos, a preguntas de los periodistas en Piélagos, ha afirmado también que "lo que hay aquí" es una "falta de compromiso" con Valdecilla, pero también con la reindustrialización de la comarca del Besaya, con la inversión pública en la comunidad autónoma y para el desarrollo de la Ley de Dependencia.

"Estamos ante un Gobierno que le da la espalda a Cantabria una vez más y ya son muchas a lo largo de los últimos cuatro años", ha manifestado.

La también consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social ha confiado en que el Gobierno del Partido Popular y de Mariano Rajoy "deje de mentir" a los cántabros y "cumpla sus compromisos", los que adquirió, ha dicho, con el Ejecutivo regional para reintegrar "todos los euros" que Cantabria ha adelantado para acabar Valdecilla.