El Gobierno activa el proceso para contratar publicidad en el Racing a través de Pitma

El Gobierno ya ha puesto en marcha el proceso para firmar el contrato de patrocinio con el Grupo Pitma y el Racing para utilizar los soportes publicitarios del club.Más de un año despuésde que comenzara a estudiarse, la operación parece haber entrado en su recta final, aunque siempre con la cautela que los antecedentes invitan a tener a la hora de ofrecer un calendario.

En busca de "la vía más adecuada" para apoyar al club

Desde que hace un mes Ramón Ruiz insistió en que el compromiso con el Racing seguía en vigor, el Ejecutivo ha eludido pronunciarse.

El consejero de Educación, Ramón Ruiz, fue el pasado 17 de marzo el último en pronunciarse sobre el interminable proceso desde que ya a finales de 2015 el Racing se dirigió al Gobierno para proponerle la firma de un contrato de publicidad institucional. En aquel momento Ruiz dijo que el Ejecutivo "está estudiando el procedimiento más adecuado" para ejecutar la inversión publicitaria, y ante la insistencia en las preguntas por la demora –como ya le ocurrió una semana antes a la vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos– señaló que "hay varias posibilidades y vías que estamos estudiando" hasta dar con "la más adecuada". "No se anuncia porque aún no se ha ultimado y porque no hay nada nuevo", insistió el consejero antes de negar que "no hay ningún problema", ni político ni legal: "Si el acuerdo no tuviera soporte legal no se habría aprobado", argumentó.

Tras una larga negociación en la que el presidente del Racing,Manolo Higuera, se dirigió incluso a los grupos de la oposición para tratar de recabar su apoyo, finalmente fueron los informes jurídicos los que desaconsejaron la inversión dada la deuda con Hacienda. Fue entonces cuando, hace aproximadamente un año, apareció el Grupo Pitma, que interesado en invertir en el club se puso a tiro como mediador.

Al mismo tiempo, el presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, destacaba, antes y después de la entrada en escena de Pitma, que el acuerdo debería pasar por el Parlamento, ya fuera de forma directa o por vía presupuestaria, y el proceso se fue demorando indefinidamente por multitud de vicisitudes.

Cuando en febrero se aprobaron con bastante retraso los presupuestos de Cantabria –en los que no aparecen consignadas como tales las cantidades destinadas al Racing– la situación parecía haberse desatascado al fin, pero casi dos meses.

después el Gobierno sigue sin anunciar oficialmente cómo se articulará un compromiso vital para la supervivencia del Racing, pero tampoco entonces fue así.

Las constantes dilaciones han llegado a sembrar una gran preocupación en el Racing y, en general, en los sectores favorables a que se invierta en el club por considerarlo una apuesta estratégica. Al mismo tiempo, la fuerte contestación que en otra parte de la sociedad civil –y en la oposición– ha generado la posibilidad de contratar publicidad institucional en el club han hecho temblar el pulso al Gobierno. Sin embargo, el encargo de este estudio sobre el precio de mercado inaugura una nueva etapa, aunque siempre sin ningún anuncio oficial.

En 2015 el Racing y el Gobierno comenzaron a negociar la contratación de publicidad del Año Santo en la camiseta para posteriormente utilizar el mismo uniforme como soporte promocional de otros centros turísticos cántabros como el Parque de la Naturaleza de Cabárceno y Alto Campoo. Se llegó a ofrecer incluso cambiar el nombre del estadio y en enero de 2016 todo parecía cerrado, pero en febrero Revilla anunció que el Parlamento debía aprobar la iniciativa.El Racing registró entonces su propuesta en el Legislativo y en marzo el consejero de Industria, Francisco Martín, anunció que el convenio llegaría "cuanto antes" a la cámara.

Para entonces ya se había sumado a la ecuación el Grupo Pitma. Sin embargo, su aparición resultó providencial cuando el Ejecutivo cayó en la cuenta de que no podía firmar un convenio de patrocinio con una sociedad embargada por Hacienda. Así lo alertaron los técnicos después de meses sin que ninguna de las partes se hubiera apercibido de ello.

Se articuló entonces una nueva estrategia: Pitma, que ya estaba interesada en patrocinar al Racing, compraría los soportes publicitarios del club durante diez años y el Gobierno a su vez subcontrataría estos espacios por valor de un máximo de cuatro millones de euros repartidos entre las ocho consejerías. Parecía que ya no era necesario pasar por el Parlamento, pero, de nuevo, la realidad era otra.

El conglomerado cántabro dio su visto bueno, pero condicionado a que el Ejecutivo comprometiera esa cantidad. Surgió así un nuevo parón hasta que el Consejo de Gobierno aprobó el 11 de agosto un documento que significaba un compromiso difuso, puesto que se vinculaba a la aprobación de los presupuestos de Cantabria. Para entonces, tanto Ejecutivo como Racing reconocían que cada Consejería debía firmar un contrato con Pitma por valor de 125.000 euros.