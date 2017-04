"Nos hemos mirado el ombligo con el Año Jubilar y ahora toca hacerlo internacional"

A una semana de que se abra la Puerta del Perdón de Santo Toribio de Liébana, el pistoletazo de salida del Año Jubilar, Francisco Martín (Santander, 1966) cree que todo va a ir rodado. Casi en el ecuador de la legislatura, el consejero de Industria y Turismo se enfrenta al mayor reto: conseguir que la celebración bata todos los récords con muchos menos recursos que hace once años. Dice que el esqueleto de la programación, con cerca de 1.000 actos, ya está armado para llegar a todo el mundo, aunque confía en sumar más patrocinadores a lo largo de este año para traer algunas "sorpresas". Su objetivo es poner a "Liébana al mismo nivel que los otros cuatro lugares santos".

–A siete días para la apertura de la Puerta del Perdón, ¿qué espera de este Año jubilar?

–Esperamos que se consolide como destino de peregrinación y que el Año Jubilar Lebaniego no quede solamente como un hito de un año, sino que realmente seamos capaces de comunicar, suficientemente bien, que es uno de los cuatro lugares santos y que la gente venga, como ocurre en Santiago de Compostela, independientemente de que coincida con el jubileo.

–¿Y cómo espera conseguirlo?

–La verdad es que, quizás, sin querer hacer un análisis demasiado exhaustivo, anteriormente nos hemos empeñado en hacer un Año Jubilar muy hacia adentro, mirándonos el ombligo, como festividad regional, y ahora toca dotarlo de dimensión internacional. Sinceramente, este año estamos intentando dar justo el complemento, dar a conocer al mundo que existe esto en Cantabria, que estamos en la Champions League de los sitios de peregrinación. Hemos cambiado el paso. No hemos gastado prácticamente nada de publicidad en la región y hemos hecho un esfuerzo importante en contar el Año Jubilar en España y, sobre todo, en el extranjero. Hemos intentado hacer un balance equilibrado entre cosas que ocurren en Cantabria, otras que tenemos como reclamo turístico, y los nuevos servicios que estamos implantando en el camino.

–Hace once años se tiró la casa por la ventana con un programa de relumbrón. ¿La situación económica y la falta de patrocinadores les ha hecho cambiar el paso?

–Muchísimo. Si comparas lo que un patrocinador de los gordos ponía en 2006 y lo que da ahora, te das cuenta de que les falta un cero a sus aportaciones. No es ninguna broma, es textual. Hay que trabajar diez veces más. Cuando no hay mucho dinero hay que poner mucho esfuerzo e imaginación. La pinta que tiene este año es que va a ser al menos tan sonado como el anterior. Con pocos recursos hay que hacer muchas cosas y que queden.

–¿Actuaciones que perduren en el tiempo y que transciendan a la celebración?

–Queremos que el Año Jubilar no sea un fuego de artificio que, pasado el 2018, se haya apagado, sino que se queden cosas que haga el camino más atractivo, y que se visualice sea o no sea Año Jubilar.

–¿En qué están trabajando?

–El martes, por ejemplo, presentamos de la mano de Viesgo la aplicación ‘Peregrino Digital’. Es un producto muy potente, que supone subir por primera vez al mundo de la realidad aumentada el Camino Lebaniego. Tiene un sistema de balizas que garantizan wifi en todo el recorrido, de Castro Urdiales a Santo Toribio, un sistema de tracking, y un botón del pánico para llamar a los servicios de emergencias. El peregrino irá georeferenciado y tendrá un sistema para estar siempre seguro. Imaginad qué tranquilidad para las familias. Al día siguiente, el miércoles, presentamos otra aplicación para ayudar a las personas invidentes para visitar el santuario. También presentamos esta semana ‘Way Art’, un proyecto junto a La Caixa para granjear de arte el Camino de Santiago del Norte. El proyecto está apadrinado por José Ramón Sánchez y dejará obras de forma permanente en 20 municipios de la región, todos los del camino lebaniego y alguno más. Con estas actuaciones, intentamos que la marca sea perdurable, que igual que la gente va a Santiago de peregrinación, aunque no sea Xacobeo, venga a Cantabria.

–A juzgar por los primeros datos turísticos, ¿confían en batir el récord de visitantes?

–Lo veo como un año histórico. Santo Toribio es el vector para crear la marca Destino Cantabria, que este pedazo pequeño de tierra de Europa es transcendente y precioso. Estoy seguro que, aunque no lo hubiéramos hecho de forma tan intensa, hubiese sido un éxito. El objetivo es que se llene desde mayo hasta octubre, porque julio y agosto ya sé que van a ser meses muy buenos. También hay un objetivo físico y tangible para que venga más gente y se gaste más dinero.

–¿Qué expectativas tiene?

–La economía es una ciencia forense. Explica muy bien cuando está muerto el enfermo, pero predicciones, las justas. Pero si me dejo llevar por la percepción va a ser histórico, rotundamente exitoso en todos los sentidos.

–Hablemos del presupuestos. ¿Llegarán a los diez millones con los que contaban?

–No tengo ni la menor idea. Lo que intento es desviar la atención de las cifras a las cosas. Aunque no tengamos mucho dinero, sigo pensando que pasaremos los dos dígitos y llegaremos a los diez millones.

–Hay que hacer de la necesidad virtud...

–Me he dedicado un año entero a estudiar y a intentar aplicar un criterio científico a toda la programación. Aunque sea difícil explicarlo con un guión establecido, está todo perfectamente pensado. Al público de Cantabria llegamos poniéndole a toda la programación habitual de las Consejerías el apellido del Año Jubilar, no gastamos un euro más; en España nuestro mejor vector es Miguel Ángel Revilla, no tengo dinero para pagar la publicidad que hace cada vez que va a la televisión; también utilizamos las ferias de turismo y a los mayoristas con los que nos relacionamos; y para el extranjero contamos con los artistas internacionales como Jean Michel Jarre para llegar a Europa y Enrique Iglesias a América, así como la difusión en las compañías aéreas y ciudades donde hay vuelo directo y mayoristas como Globalia, que por primera vez en la historia ha metido en su catálogo de peregrinación a Santo Toribio.También hemos traído a Ópera Vaticana, que es la gran agencia de viajes del Vaticano, cuya misión es organizar las peregrinaciones. Que no conociese Liébana es para clamar al cielo.

–Jean Michel Jarre, Scorpions, Enrique Iglesias... Dentro de todos los hitos, ¿con cuál se queda?

–Pretendo que sea un año totalmente equilibrado y que ninguna de las actividades brille por encima del verdadero protagonista, que es el Lignum Crucis y Santo Toribio como destino religioso. Por eso esta semana, del 23 al 29 de abril, no va a ocurrir nada laico. Queremos que hasta entonces todo gire en torno a la festividad religiosa. Luego ya empezamos nosotros con lo nuestro. No me gustaría que la gente confundiera el fondo con la forma, que piense que el Año Jubilar es un cúmulo de fiestas, de conciertos... Se trata de que quede marcado en la retina del peregrino que es un lugar único en la historia del Cristianismo y en todo el sur de Europa. Se trata de hacer llegar al mundo que haciendo la mitad del Camino de Santiago por el norte y luego pasándose a la ruta del sur por Santo Toribio, en un sólo camino de peregrinación, se recorren dos lugares santos. Eso sólo pasa en esta tierra.

"El Gobierno no tiene pecados que expiar, somos todos buena gente" –¿Va a hacer el camino lebaniego? ¿No será de los que en casa de herrero cuchillo de palo? –Por supuesto. El consejero de Turismo va a hacer el camino. Lo que pasa es que yo lo quiero hacer en bicicleta y mi mujer andando, así que al final no sé cómo lo haremos. Lo que voy a tener es que alquilarme una casa con todas las veces que voy a subir por allí. –¿Va a hacer un Consejo de Gobierno en Santo Toribio para pasar por la Puerta del Perdón a expiar los pecados? –(Risas) Creo que los miembros del Consejo de Gobierno no tienen pecados que expiar, somos todos buena gente. Otra cosa son los errores, todos estamos sometidos al rigor del error. Voy a proponerles al presidente y al consejero de Presidencia, cuando pase esta vorágine, reunirnos allí. –El retraso en la apertura del Centro Botín seguro que genera un efecto llamada... –No hay mal que por bien no venga. A nosotros ahora nos ayuda a crear marca. También anticipo y se lo agradezco a la Fundación Botín, como gesto de generosidad, que el concierto de Jarre probablemente sea retransmitido en la pantalla gigante del Centro Botín.

–Pero el programa es uno de los principales reclamos, ¿se guarda algún as en la manga?

–Al final habrá unas 1.000 actividades entre lo que ya se ha hecho y lo que queda por hacer. Hemos creado una estructura básica que nos permite guionizar y luego hay un abanico tremendo de cosas que pueden ocurrir y que están a la espera de que aparezca un patrocinador. Pueden ocurrir cosas maravillosas como que venga Green Day o La Fura dels Baus recorra Europa en barco con un espectáculo propio llamado ‘Beatus’, que mandaría un mensaje del año jubilar desde Alemania hasta España, pasando por toda la costa atlántica. Lo tenemos al alcance de la mano, con propuestas hechas, pero ahora nos falta el dinero. Green Day ha reducido su gira de julio –la han reducido sólo a Madrid– pero hay oportunidad de traerlos el año que viene, casi como colofón de la celebración. El arranque lo tenemos solucionado, los vectores con Europa y EE UU también, y ahora me encantaría que apareciese alguien y se enamorase de estos dos proyectos y otras mil cosas que tenemos en cartera. Hay muchísimo hecho, ya tenemos el 90% de los objetivos marcados, pero si logramos estos dos hitos podría ser algo excepcional.

–El presidente invitó personalmente a los Reyes para asistir a la apertura de la Puerta del Perdón, ¿finalmente van a asistir?

–Los Reyes presiden ese día la entrega del Premio Cervantes en Alcalá de Henares y no podrán acompañarnos. Pero le han comunicado a Revilla que vendrán a Liébana.

–¿Teme que la coincidencia del Año Jubilar con Caravaca de la Cruz (Murcia) pueda afectar al número de peregrinos?

–Puestos a elegir preferiría que no coincidiese, porque así no nos repartimos el peregrino. Pero somos complementarios. Nuestro camino son tres días y se pueden hacer las dos cosas. Aún con todo, si fuese peregrino, me gustaría hacer antes el camino del Norte por muchas razones.