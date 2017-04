Los alumnos de Francés reclaman poder examinarse en la nueva Selectividad

Enfadados, indignados, impotentes... Así se muestran los más de 40 alumnos cántabros de 2º de Bachillerato –también sus profesores y familias– que pensaban examinarse de Francés en la EBAU, la nueva prueba de acceso a la universidad que se estrena este curso en sustitución de la Selectividad tras paralizarse la implantación de las discutidas reválidas. Pero no lo podrán hacer, porque la resolución del Gobierno de Cantabria que regula la nueva evaluación obliga a los estudiantes, en aplicación de la normativa estatal de la Lomce, a examinarse de la primera lengua extranjera que estén cursando –Inglés en prácticamente la mayoría de los institutos–, excluyendo la posibilidad de optar por un segundo idioma –Francés o Alemán–, como sucedía hasta el año pasado con la PAU.

Así, no sólo se ha eliminado esta opción de elegir idioma en la fase general obligatoria, sino que tampoco se da la alternativa a los alumnos de realizar la prueba de Francés o Alemán en la fase específica voluntaria, como materia optativa para mejorar la nota de admisión a la universidad, tras estudiarlo seis años a lo largo de la ESO y el Bachillerato. "Nos sentimos discriminados por no tener libertad de elección del idioma extranjero, lo consideramos injusto y nos consideramos víctimas de un cambio que nos perjudica", explica Julia Roiz, alumna de Francés de 2º de Bachillerato del IES Santa Clara de Santander, que pone voz a la protesta de una veintena de compañeros de clase.

La información que hemos recibido durante el curso ha sido poca y contradictoria. Pedimos a Educación y la UC que restituyan esta opción

Después de un año marcado por la incertidumbre y los vaivenes en torno a la nueva prueba de acceso a la universidad, los estudiantes critican que se les ha confirmado de forma oficial que finalmente no podrán examinarse de Francés a finales de marzo, a apenas diez semanas para la evaluación –se celebra los días 8, 9 y 12 de junio– y tras haber recibido por parte de la Universidad de Cantabria los criterios de evaluación y de calificación de la materia, la estructura del examen y hasta ejemplos del mismo.

Incertidumbre

"Desde el principio del curso ha habido mucha incertidumbre en general y en especial en esta asignatura. Alumnos y profesores hemos recibido poca información y ha sido contradictoria. Y ahora llega esta noticia, que supone un grave perjuicio a los alumnos de 2º de Bachillerato que elegimos las asignaturas optativas suponiendo que no iba a haber cambios en la prueba de lengua extranjera", relata Roiz. Así y desde el inicio del curso, los profesores, al no tener ninguna publicación sobre la cual basarse, han estado informando y preparando a los alumnos según las características de las pruebas de acceso de otros cursos pasados. En la mayoría de las asignaturas, la EBAU no introduce apenas modificaciones respecto a la PAU en ese intento de confeccionar una prueba lo más parecida posible a la anterior dada la tardanza en tomarse una decisión y su carácter aparentemente temporal a la espera de que el pacto educativo que se negocia en la actualidad defina qué sucederá en el futuro. Por ello, parece descabellado cambiar las reglas del juego a mitad del curso en lo que respecta al segundo idioma.

Es una orden que viene directamente del Ministerio de Educación, nosotros sólo la aplicamos, aunque no estamos de acuerdo

Los afectados en Cantabria son los 42 estudiantes de 2º de Bachillerato que eligieron este curso Francés como asignatura optativa y los 32 que lo hicieron con el Alemán, que pensaban examinarse de ellas en la EBAU, bien porque tienen más seguridad que con el Inglés o bien porque la consideran más útil para los estudios que desarrollarán en el futuro.

Por todos ello, los alumnos de Francés del Santa Clara han enviado una carta al consejero de Educación, Ramón Ruiz, y otra al rector de la Universidad de Cantabria, Ángel Pazos, manifestando su "descontento" y "desacuerdo" con el cambio y solicitando que se restablezca el Francés en la EBAU, bien en la fase general obligatoria, como materia general del bloque de asignaturas troncales, o en la fase específica voluntaria, como materia de opción para mejorar la nota de admisión, ya que es un idioma que es "fundamental" en carreras como Idiomas, Traducción e Interpretación o Turismo, y en especialidades de Formación Profesional de Grado Superior como Turismo, Marketing, Hostelería... Los firmantes del escrito consideran además que, con la nueva normativa de la EBAU, "no se promueve un auténtico plurilingüismo en la enseñanza de lenguas" y les resulta "inconcebible" que se conceda "tan poca importancia" al segundo idioma extranjero.

"Hay que cambiar la Lomce"

Alonso Gutiérrez, director general de Centros e Innovación de la Consejería de Educación, explica que la decisión de Cantabria de eliminar el segundo idioma extranjero de la EBAU se deriva del decreto-ley que regula su desarrollo en aplicación de la Lomce. "Es algo que viene directamente desde el Ministerio de Educación, nosotros no hemos hecho ninguna interpretación ni nada, simplemente trasladamos a nuestra regulación la orden que marca el Gobierno central, aunque no estamos de acuerdo", apunta.

Gutiérrez lamenta las consecuencias de la decisión, pero matiza que es "un problema derivado de cómo se han ido desarrollando los acontecimientos durante este curso en torno a la EBAU". La mayoría de las comunidades autónomas también ha seguido el mismo camino que Cantabria, aunque hay algunas excepciones –Navarra, por ejemplo– que sí van a permitir examinarse del segundo idioma. "Nosotros hemos adoptado una posición garantista porque no puedes poner en marcha iniciativas que pongan en peligro el distrito único. Si un estudiante de Cantabria va a realizar estudios universitarios fuera de aquí, podría tener problemas si la EBAU que ha realizado es diferente, no podemos arriesgarnos a que eso suceda y que haya reclamaciones", explica.

El director general añade que la Consejería ya ha trasladado al Ministerio su desacuerdo –"uno más"– y que ha solicitado que para el próximo curso se recupere la opción de poder elegir lengua extranjera, como sucedía con la PAU. "Lo que queremos es cambiar la Lomce de una vez", sentencia.