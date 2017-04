¿Acertaron los hombres del tiempo?

Hay un chiste –muchos, en realidad– sobre el tiempo en Santander. Uno que limita el pronóstico a tres opciones: de playa (un día espectacular de sol y de calor), bueno (que no llueve) y malo (que llueve). El resumen de la Semana Santa en Cantabria estaría entre la opción uno y dos. En eso coinciden todos. Tiempo agradable. Mejor –si uno mira las máximas de estos días– por Liébana o Valderredible que por Santander. ¿Fue lo que habían apuntado los pronósticos? Revilla entiende que no y volvió a quejarse con un discurso que no es nuevo y sobre el que desde el Centro Territorial de la Agencia Estatal de Meteorología prefieren no pronunciarse.

Tirando de las predicciones, se puede sacar alguna conclusión. Los meteorólogos hacen pronósticos (no hay que olvidar lo que significa esta palabra) en función de unos modelos que son cambiantes. Sobre todo, a muchos días vista. Y lo cierto es que los modelos fueron cambiando. Aclarándose. De la probabilidad de lluvia para el fin de semana (no en el arranque de la Semana Santa, en la que aseguraron siempre buen tiempo y sol) a una opción de mojarse más ceñida únicamente al sábado y en forma de tormentas esporádicas. "Lo que antes eran nubes y claros se ha convertido ahora en más sol y claros que nubes", escribió, de hecho, este periódico ya en su edición del martes tras preguntar en Aemet un día antes. "Lo más seguro es que la gente que vaya a ver el Viernes Santo la Pasión Viviente de Castro Urdiales tenga un buen día. El año pasado estuvo algo nublado y casi que mejor. Parece que se puede repetir", comentaron entonces.

Lo que se dijo el lunes y lo que ocurrió Miércoles La previsión: Sol en el mapa. Alta temperatura en el sur. Cero lluvia. Lo que hizo: Máxima de 25 grados en Valderredible (17 en Santander, lo que se había anunciado). No llovió nada en todo el día. Jueves La previsión: Otro sol. Máxima 16 en Santander y 22 en Potes. Sólo un 20% de posibilidad de lluvia en Reinosa y Potes. Lo que hizo: Santander 16,6 y Tama 25,3. Nada de lluvia. Viernes La previsión: Nubes. Temperatura más suave y opciones de lluvia en la segunda mitad del día. Lo que hizo: Máximas algo más suaves (21,3 Valderredible y 15,8 Santander). Día agradable y sólo cuatro gotas en Villacarriedo. Sábado La previsión: Nubes y altas posibilidades de lluvias esporádicas. Lo que hizo: Tama, con 16,6 firmó la máxima. Llovió de forma muy puntual y escasa en algunos puntos.

Era lunes y ya ciñeron las opciones gruesas de lluvia al fin de semana. Acertaron en lo del viernes y en las previsiones que ofrecieron según fue avanzando la semana afinaron su predicción respecto a la lluvia. Por ejemplo, para Santander, el miércoles ya se avisaba de que esa opción quedaba restringida a un 50% al viernes a última hora (no llovió) y a un 70% para el sábado por la mañana. El sábado llovió. Poco y poco tiempo, pero llovió. En Los Tojos, Tresviso, Santillana, alrededores de la capital... Muy poco, eso sí.

El pronóstico profundo, a grandes rasgos, por tanto, acertó. El que los expertos elaboran por franjas horarias, por zonas, por cantidad de lluvia... El que ofrecían (siempre con los matices de admitir que es una predicción) desde la Agencia. Otra cosa –y puede que ahí encaje la queja recurrente del presidente del Gobierno– es el símbolo que ponen en el mapa de los telediarios. Sobre todo, de los que ofrecen un espacio reducido para el tiempo. O llueve o no llueve. Y esos diminutos chubascos esporádicos que cayeron el sábado durante un rato fueron nubes y gotas sobre Cantabria.