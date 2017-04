Podemos, "alarmado" por el nombramiento de "un torturador" como jefe de Policía en Cantabria

Los responsables de Podemos en Cantabria se han mostrado hoy "alarmados" ante el nombramiento de "un torturador” como jefe de la Policía Nacional de Cantabria. El partido morado se refiere al recién nombrado máximo responsable del CNP en la región: Héctor Moreno García, que según afirma Podemos fue condenado por torturas y detención ilegal en 1994 por la Audiencia Provincial de Madrid (por unos hechos ocurridos el 29 de abril de 1982) y cuya pena fue conmutada por el Gobierno de José María Aznar en 1998.

Podemos explica en un comunicado que "la Policía, como todos los cuerpos de seguridad del estado, debe ser un ejemplo de servicio público para la protección de los derechos fundamentales de la ciudadanía". De ahí sus duras críticas hacia el nombramiento: "Que se nombre a un torturador condenado a 48 años de inhabilitación especial por maltratar a peatones que estaban celebrando las fiestas del barrio de Malasaña en Madrid es una mancha que ni los cántabros ni las fuerzas de seguridad de nuestra Comunidad Autónoma merecen”.

Pese a la afirmación de Podemos, esos 48 años son el resultado de sumar las condenas de los cinco policías que fueron hallados culpables. A Héctor Moreno García le correspondían, como autor de un delito de torturas, la pena de un mes y un día de arresto mayor y seis años y un día de inhabilitación especial; por dos delitos de detención ilegal, dos penas de un mes y un día de suspensión; por una falta de lesiones, la pena de quince días de arresto menor; y por dos faltas de malos tratos, dos penas de quince días de arresto menor, con las accesorias de suspensión de todo cargo público y derecho de sufragio durante el tiempo de la condena.

La preocupación, señalan desde Podemos Cantabria, es aún mayor cuando el caso de Héctor Moreno García es "un ejemplo claro de los brutales recortes en las libertades civiles que han ido llevando a cabo los sucesivos gobiernos del PP: en primer lugar, el Gobierno de Aznar indulta a cinco torturadores, y posteriores gobiernos del PP conceden a uno de ellos ascensos a los puestos más altos".

En este sentido, dice el partido morado, contrasta cómo desde el Ministerio del Interior, primero con Fernández Díaz y ahora con Zoido, "se persigue cada vez con más ahínco la libertad de expresión mientras se indulta y asciende a quienes se han saltado las leyes agrediendo a civiles y han sido condenados por ello".

Mientras en Cantabria se condena a la población civil por rehabilitar el espacio Argumosa, se persigue judicialmente a quienes sostienen que #PreguntarNoEsDelito o se utiliza la Ley Mordaza contra los miembros de la PAH, “el Ministerio del Interior sitúa a un torturador al frente de nuestra policía para enviar un mensaje claro a la población civil”.

Podemos Cantabria asegura que no se va a callar ante esta situación, y llevará a cabo todas las medidas en su mano para que este nombramiento no se lleve a efecto o se revoque. “Cantabria es una tierra pequeña pero muy digna y desde la formación morada no van a permitir que un torturador manche ni el nombre de Cantabria ni el de su Policía”.