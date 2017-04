Daniel Ortega y Marina de Cos, los mejores cántabros del MIR

Cantabria ha tenido una representación sobresaliente en la última hornada de MIR(médicos internos residentes). La Facultad de Medicina ha conseguido que cuatro de sus graduados figuren entre las cien mejores notas de los más de 13.400 aspirantes de 23 universidades diferentes que se presentaron al examen, pero además dos de ellos han escalado hasta los puestos 12 y 38. Se trata, respectivamente, de Daniel Ortega Quijano, que ya había destacado como el mejor de su promoción, lo que le hizo merecedor del premio extraordinario fin de carrera que entrega el Colegio de Médicos, y de Marina de Cos Gómez, la primera que eligió Valdecilla como destino para su residencia. Los dos han sido galardonados en los V Premios MIR organizados por la Fundación Uniteco Profesional, que reconocen la excelencia de los jóvenes médicos en su preparación para entrar en la carrera profesional. La organización premia a los 50 graduados con los resultados más destacados en la prueba de acceso.

Daniel, que antes del examen "tenía dudas" sobre la especialidad por la que iba a decantarse, ha optado finalmente por Dermatología en el Hospital Ramón y Cajal (Madrid), frente a las otras dos opciones que tenía en mente: Oftalmología y Otorrinolaringología. El número 12 le dejaba abiertas todas las posibilidades. "Sabía que me había ido bien, aunque no quise comprobar mi plantilla para hacer una estimación del número de lista. Preferí esperar, me olvidé de todo, y cuando supe la clasificación me llevé una sorpresa agradable", asegura.

Y mientras Daniel se instalará en Madrid en apenas un mes, su compañera de clase Marina, otra de las mejor posicionadas en el ranking, se quedará en ‘casa’. Natural de Reinosa, llegó a plantearse elegir plaza en una gran ciudad –visitó incluso hospitales de Madrid y Barcelona–, pero ganó Valdecilla.

"Ni en mis mejores sueños podía imaginar que iba a conseguir el puesto 38. Estoy muy contenta", señala. Ella fue la primera de los aspirantes que el lunes –en el arranque de la elección de destinos– escogió Nefrología, una especialidad que no suele tener mucho tirón entre los primeros de la lista. "Y creo que esa ha sido la clave de que haya conseguido tan buena nota. No tenía tanta presión", añade. Como curiosidad, poco después de escoger su plaza, otra chica (número 50) se decantó por la misma especialidad, "algo que no es nada habitual. De hecho, en los últimos diez años solo ha habido dos nefrólogos entre los MIR de los puestos más altos", subraya.

Marina se sintió atraída por esta especialidad "porque creo que es muy completa; aunque no es tan resolutiva, te permite mantener el trato con el paciente a largo plazo, y eso al final se traduce en un enfoque integral". Reconoce "los arrebatos de duda" a la hora de elegir destino para realizar su formación, pero "al final pones en una balanza los pros y los contras y ves que Valdecilla es una buenísima opción, un hospital potente. Es un orgullo quedarme".