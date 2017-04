El juez investiga al marido de la exdirectora de Ganadería por tráfico de influencias

El esposo de la exdirectora general de Ganadería, Beatriz Fernández, está siendo investigado judicialmente por un supuesto delito de tráfico de influencias relacionado con supuestas maniobras en favor de la empresa de la que es accionista para hacerse con la campaña de saneamiento ganadero, un contrato millonario que supera los 14 millones de euros. El juez Miguel Ángel Agüero, titular del Juzgado de Instrucción 2 de Santander, encargado del caso, le ha citado a declarar en calidad de investigado (antes imputado) el próximo 17 de mayo. La citación se ha conocido la misma semana en la que Beatriz Fernández ha renunciado al cargo que venía ocupando desde el comienzo de la legislatura, una decisión que fundamentó en "cuestiones personales".

El encausado, Leopoldo Fernández-Escalante Bárcenas, veterinario de 61 años, defiende su honorabilidad, niega cualquier conducta ilícita y desvincula el cese de su esposa de la investigación judicial que le salpica. "No tengo nada que esconder, estoy seguro de que van a archivar el asunto y el día 17 responderé a todo aquello que me pregunten con total tranquilidad", asegura tras aclarar que "Beatriz no tienen nada que ver en esto, ha dimitido por los problemas de su departamento y por el cese de su mano derecha. Es una decisión que llevaba meses meditando". Alude el investigado a la reciente suspensión en el cargo del jefe de Servicio de Sanidad Animal, Francisco Fernández, tras 16 años al frente de esta jefatura.

La investigación se inició en la Fiscalía de Cantabria, a raíz de una denuncia que apuntaba que el veterinario se había valido de su esposa y de su posición prominente en el departamento de Ganadería para conseguir la adjudicación de próximas campañas de saneamiento para la empresa Servicios Veterinarios de Cantabria (Servetcansa), de la que es accionista minoritario.

Hace unas semanas, la Fiscalía abrió unas diligencias de investigación, que después remitió al Juzgado por entender que había indicios de un supuesto delito de tráfico de influencias, al tiempo que pidió al juez encargado del caso que declarase secretas las actuaciones, petición que Agüero atendió, por lo que no ha trascendido de dónde nace la denuncia.

La Policía registró el domicilio del investigadoy se llevó un ordenadory su teléfono

Durante la investigación judicial, la Policía registró el domicilio del investigado, donde intervino exclusivamente su ordenador personal y su teléfono. Esta diligencia se produjo hace tan sólo tres semanas. Al mismo tiempo, el juez ofició a la empresa pública Tragsa para conocer si la directora general de Ganadería mantuvo alguna reunión con sus responsables para otorgar la contratación de la campaña de saneamiento al holding público. Según ha podido saber este periódico, Tragsa ha admitido que Beatriz Fernández promovió dos reuniones con tal fin.

Las pesquisas judiciales van encaminadas a determinar si el interés de Ganadería por adjudicar a Tragsa el contrato de saneamiento, ahora en manos la sociedad cooperativa Avescal Servicios Veterinarios, tenía como objetivo la posterior subcontratación del servicio a Servetcansa.

"Beatriz no tiene nada que ver con esto, ha dimitido por los problemas en su departamento"

En la anterior legislatura, la Consejería de Ganadería había adjudicado a Servetcansa ese contrato, que salió a licitación en 14,8 millones. Pero el pliego de condiciones fue recurrido ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales por Avescal, la otra empresa que concurrió al procedimiento abierto, y lo ganó. Servetcansa impugnó la resolución, pero sin éxito. Este traspié judicial obligó a la empresa de servicios veterinarios a presentar un expediente de regulación de empleo, a despedir a buena parte de sus trabajadores, entre los que se encontraba el propio Fernández-Escalante, todavía en paro, y a presentar un concurso de acreedores.

El investigado, además de accionista, ocupaba el cargo de secretario del Consejo de Administración, responsabilidad en la que cesó cuando su esposa, Beatriz Fernández fue nombrada directora general, aunque mantuvo su paquete accionarial. Fuentes de la empresa admiten que Servetcansa ha podido ofertar sus servicios a Tragsa, Eulen o a otras muchas de sector, como es "habitual" en una compañía de estas características. Pero el investigado, contundente, señaló a este periódico que su esposa "jamás ha tomado una decisión que tenga que ver conmigo o con la empresa".