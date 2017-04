"Siento amor por la música desde pequeño"

Tiene 83 años llenos de vitalidad y genio creador. Es probablemente uno de los cántabros más influyentes en El Vaticano, a donde llegó en los años 50 para formarse académicamente como músico y donde acabó poniéndose al frente de las voces que llegan a los oídos de los papas. Pablo Colino Paulis nació en Navarra fortuitamente, pero su tierra es Cantabria. Miembro de la Real Academia de Bellas Artes, es poseedor, entre otras, de la gran cruz de Isabel La Católica.

¿Ilusionado por poner música y voz a la apertura de la Puerta del Perdón?

Me he alegrado muchísimo y mañana estaré en Santo Toribio dirigiendo el concierto de apertura, atendiendo así una invitación que me ha hecho nuestro obispo, don Manuel, una persona encantadora y muy sensible a la belleza artística. Estoy muy ilusionado.

Aunque nació en Navarra, usted siempre se identifica como cántabro.

¡Claro! Porque cuando comienzo a ser consciente de mi vida estoy ligado a esa tierra.

¿Cómo llegó su familia a Cantabria?

Mi padre era guardia civil y cuando ascendió a teniente le destinaron, primero, al cuartel de Santa María de Cayón y después al de Polanco. Fue en 1948. Yo tenía 14 años cuando llegué a Cantabria. Vivíamos en Barreda, en la famosa recta que arranca en Solvay, donde termina el municipio de Torrelavega.

Lugar de infausto recuerdo, donde estaba la trágicamente famosa 'curva de la farmacia'.

Exacto. Pertenecía a la familia Carrera con la que nos unía una gran amistad y que recuerdo con muchísimo cariño. Al vivir en Barreda, Torrelavega era nuestro referente, el lugar dónde pasábamos gran parte de nuestro tiempo. Torrelavega era entonces algo muy serio e importante.

Otros tiempos, sin duda.

Posiblemente, pero era el centro económico e industrial de Santander, como se llamaba entonces Cantabria; las empresas generaban empleo y el trabajo fluía por doquier. Y su iglesia de La Asunción con aires de catedral. Ahora, con la crisis, las cosas han cambiado pero Barreda y Torrelavega, Cantabria en definitiva, siguen siendo mis referentes vitales.

¿De quién heredó su vena musical?

En casa, donde vivía la música desde muy pequeñito. Mi padre había pertenecido a la banda de música de la Guardia Civil, una institución española maravillosa por cierto, y se había formado como tal en una escuela especializada que había en Valdemoro (Madrid), así que en casa se vivía la música muy de cerca. Le veíamos ensayar y preparar sus partituras y en mí fue calando el amor por la música.

¿Y algún referente cántabro?

Por supuesto. En Torrelavega estuvo mi origen como músico de la mano del gran e inolvidable don Lucio Lázaro, un músico extraordinario, una persona maravillosa que hizo de Torrelavega la gran ciudad amante de la música. Le tengo presente a pesar de toda la vida que ha transcurrido desde entonces.

¿Qué impronta le queda de esta región?

Toda. Los años que viví en Cantabria han quedado grabados a fuego en mi alma. Son mis orígenes porque los viví cuando eres consciente de tu experiencia vital. De hecho, en el año 1957, canté mi primera misa en la iglesia de Santa María de Barreda. El padrino de aquella celebración fue uno de los legendarios directores de Solvay, Marcel Piret, una persona cultísima y amante de la música. Mi origen es navarro pero mi corazón es cántabro. Ahí vive gran parte de mi familia más cercana y tengo una legión de amigos desde que era un chaval. En Suances está enterrado mi hermano mayor; allí viven mi hermana y mis sobrinos.

¿Le interesa lo que ocurre en su tierra?

¡Todo! Y no sabe cuánto sufro porque el Racing no está en primera división. Tiene que volver estar en primera porque, de verdad, cuando se le tuercen las cosas, me enfado. Igual me pasa con la Gimnástica y el Barreda; los tres son mis equipos del alma.

¿Cómo fue su aterrizaje en Roma?

Mi pasión era la música y viviendo en San Sebastián, le pedí por favor al obispo que me dejara ir a Roma a estudiar música. Me apoyó y me envió a El Vaticano, donde hay una facultad, una de las mejores del mundo, para formarse como músico. Al terminar los estudios de tres años se me dio la oportunidad de integrarme en El Vaticano. Pedí permiso al obispo para quedarme en Roma y me dijo que tenía otros planes para mí y aunque el proyecto de Roma me entusiasmaba, le respondí que yo era sacerdote para obedecer. Me respondió diciéndome: "Mira, quédate en Roma que prefiero tener un amigo en El Vaticano que un enemigo en casa».(ríe abiertamente).

Y desde Barreda, casi, a convivir con los papas.

Desde el siglo XVI ha habido en El Vaticano españoles relacionados con la música y para mi ha sido un honor que contaran conmigo. Además, me pusieron al frente de una escuela famosísima de música no sólo religiosa.

Es usted un referente internacional en música religiosa.

Eso dicen aunque no sé si es cierto, y no crea que es falsa modestia. Es cierto que he dirigido los coros de la Academia Filarmónica Romana donde fundé una escuela de educación musical que se convirtió en uno de los centros de formación de la voz más prestigiosos de Italia. Me pusieron al frente de la Capilla Musical de la Sacrosanta Basílica Papa de San Pedro en Vaticano.

Si no me equivoco, ha sido usted la única batuta cántabra que ha dirigido en la Ópera de Roma.

Fue para dirigir una audición el coro infantil de San Pedro, integrado por niños de cinco a doce años de edad, con el que hemos logrado esmeradas interpretaciones de obras de los grandes polifonistas extranjeros y nacionales.

Ahora tenemos otro cántabro y nada menos que cardenal.

Al cardenal Osoro le conocí mucho antes, en su tiempo de rector del seminario de Monte Corbán. Ahora le veo más cuando viene a Roma. Es un honor para los cántabros.