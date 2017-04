Cantabria batió su récord de vehículos por hora en circulación el Jueves Santo

Al mediodía del Jueves Santo (a las 13.00 horas) se batió en Cantabria el récord de intensidad de tráfico: en la autovía Bilbao-Santander se anotó el paso de 3.531 vehículos por hora, "un dato que nunca se había registrado en la región", revela el director provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, que agrega que todo el país está de nuevo en cifras de desplazamiento "precrisis", en parámetros similares a los que se apuntaban en 2008. Esta Semana Santa, en esta comunidad se ha contabilizado un 7,2% más de movimiento en las carreteras que en la anterior. Sumando este dato, en los últimos cuatros años, la intensidad de la circulación ha subido un 24% en conjunto.

Por este motivo, Tolosa considera que el atasco de 28 kilómetros que vivió durante unas horas la autovía A-8 en dirección Bilbao el Lunes de Pascua "es inevitable". Es más, considera posible que se reproduzca el puente del 1 de mayo (que cae en lunes) "si la climatología es buena", porque las retenciones en momentos determinados "dependen mucho del tiempo que haga en el día concreto". "Pero ya hemos pasado el día más crítico, que era este lunes", afirma. Esta jornada se juntaba que fue fiesta en el País Vasco, pero también en Cataluña, lo que provocó retenciones en la vía también por la mañana.

El responsable de Tráfico matiza, no obstante, que lo que "hemos llamado atasco no ha sido una parada de los vehículos, sino circulación muy intensa y lenta. Para las 20.00 horas la autovía ya estaba limpia y solo había dos kilómetros de retención".

El tercer carril

¿Esta circunstancia sería evitable habilitando un tercer carril en la dirección de mayor presión de vehículos? Tolosa es claro al respecto: se probó hace unos años y no trajo beneficios evidentes. "La utilidad fue nula", por lo que se rechazó volver a intentarlo. La idea fracasó porque exige un cambio de mentalidad en el conductor y, en aquellas ocasiones, los automovilistas no tomaban el carril extra habilitado por temor a no poder utilizar con normalidad la salida que les correspondía. Y un segundo factor es determinante. Al restarle un carril a un sentido, se entorpece mucho la circulación de esa dirección "y entre Bilbao y Castro Urdiales, donde reside un gran número de vascos, el carril único se colapsaba". Es decir, no se acababa de aliviar el atasco en una dirección y se generaba también en la contraria.

"Las retenciones en una docena de fechas al año son inevitables"

El alto cargo de la Administración recuerda que existen ya estudios sobre el trazado la autovía para ampliar el número de carriles, tanto entre Solares y el límite provincial, como entre Laredo y el límite, pero es una opción a tres o cuatro años y duda de que sea una solución "definitiva" incluso con un carril más. "Hablaremos de paliar", pero las retenciones puntuales "son un mal menor asociado al turismo". Y días realmente críticos en este sentido, "no son más de una docena al año".

El jefe provincial de Tráfico, José Miguel Tolosa, en su despacho. / Roberto Ruiz

Por tanto, en su opinión, hay cuatro puntos en los que hay que asumir que, en Cantabria, en Semana Santa uno se atascará sin remedio. Son el tramo Bilbao-Santander de la A-8 y el entronque de las dos autovías A-8 y A-67 (en el área de Torrelavega), donde confluyen los vehículos que llegan de Castilla y Asturias y los de Castilla y Cantabria. Y también Cabárceno, y los accesos a Santander. Tolosa ve solucionable la confluencia de las dos autovías (A-67 y A-8) porque está prevista una variante para desahogarla y, al tiempo, cree que habrá que convivir un tiempo con los demás.

Saltacaballo y N-629

El jefe de Tráfico llama la atención sobre el hecho de que, con esta presión de circulación, se esté logrando reducir la siniestralidad. En lo que va de año, en vías interurbanas (que son las que le competen) ha habido que lamentar una muerte, precisamente el pasado lunes, día 17 de abril, de un motorista. Aunque el director provincial no hubiera querido tener que registrar ni ésta, atribuye el bajo índice de accidentes al trabajo que están desarrollando conjuntamente la Demarcación de Carreteras (titular de los viales), la Guardia Civil y su propio departamento.

"Quien cae en el radar porque se quiere saltar las normas pese a los avisos... bien caído está"

En los tres organismos "llevamos muchas horas buscando soluciones" para reducir el número de accidentes en varios puntos negros tradicionales. "La presencia de la Guardia Civil ayuda a pacificar mucho las carreteras", subraya. Los dos ejemplos más evidentes de esta estrecha colaboración son Saltacaballo y el tramo entre Colindres y Ramales de la Victoria de la nacional 629, si bien ambas vías "preocupan menos ahora que hace un año y medio" porque los resultados están acompañando a las numerosas medidas adoptadas.

En el trayecto Colindres-Ramales, la Demarcación de Carreteras arregló el firme y pintó líneas continuas, Tráfico bajó el límite de velocidad a 80 en determinadas áreas y la Guardia Civil ha multiplicado su presencia tras declarar esta vía de ‘especial vigilancia’.

El famoso helicóptero ‘Pegasus’ que controla desde las alturas también tiene este trayecto en el punto de mira. "Cuando pasa por Cantabria, la 629 siempre está en su ruta. La gente lo sabe, se anuncia en los paneles informativos y es una razón muy efectiva para que los conductores no pisen el acelerador". El colofón a todas estas actuaciones será la instalación de un radar de tramo (mide lo que un vehículo tarda en pasar por dos puntos, calcula la velocidad desarrollada y cruza esta información con la velocidad máxima permitida) que se instalará este año. Aunque Tolosa no puede adelantar una fecha aproximada, está seguro de que se podrá contar con él antes de que acabe este año.

"Pegasus supervisa esta carretera siempre que viene a Cantabria. Es muy efectivo"

También está "relativamente satisfecho" de cómo están funcionando las iniciativas tomadas en Saltacaballo, que han cortado a la mitad el número de incidentes y, sobre todo, están pasando de graves a leves el 82% de los accidentes que todavía se producen. Sin embargo, el jefe provincial de Tráfico no lanza las campanas al vuelo "porque el objetivo es dejar en cero la siniestralidad". Destaca que este recorrido "más señalizado no puede estar, con balizas en las cunetas, avisador de velocidad, un firme arrugado y un arcén que se ha rellenado para evitar que las salidas de la vía tuvieran consecuencias leves y no graves".

Y aun así, y a pesar de que el radar allí instalado está bien visible, esta máquina ocupa el puesto 14 de entre los que más recaudan por multas en toda España. "Hemos puesto de todo para advertir... A partir de ahí, quien caiga en el radar porque se quiere saltar las normas... bien caído está". Porque, a todo lo anterior, hay que añadir que saltarse el límite de velocidad no significa llegar mucho antes al destino, sea el que sea, por las características de la carretera. "Con la calculadora en la mano, el tiempo de ahorro de ir a más rapidez de la permitida puede estar en los 100 segundos".

Tolosa explica, por otro lado, que otro factor asociado a la siniestralidad y sus consecuencias es la antigüedad del parque de vehículos, que se creció con la crisis. El portavoz espera que, con la mejora general de la situación económico, se empiece a renovar la flota, ya que los turismos antiguos no dan las mismas prestaciones de seguridad que los nuevos.

"Allí el tráfico es muy tranquilo. Si se mejorase mucho, habría más siniestralidad"

Asegura, también, que está demostrado que el estado de las carreteras influye en un porcentaje poco reseñable en el número de siniestros. Pone como ejemplo el Desfiladero de la Hermida, una reivindicación a la orden del día por el Año Jubilar Lebaniego. "Desde el punto de vista del tráfico, el desfiladero es muy tranquilo. La gente no se mata allí, porque todo el mundo sabe que es una carretera para disfrutar y que no se puede correr".

Sí considera que en algunos sitios concretos el desfiladero es mejorable, "pero si se construyera una carretera mucho mejor, la velocidad aumentaría y traería consigo un mayor número de problemas".