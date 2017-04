La Ley de Espectáculos abre un nuevo foco de conflicto entre hosteleros y vecinos

La primera Ley de Espectáculos de Cantabria, que ha entrado en vigor esta semana poniendo fin a un vacío legal de más de dos décadas, ha abierto un nuevo frente de conflicto entre el sector hostelero y los colectivos vecinales de la región que, más allá de la flexibilización de las condiciones para organizar actuaciones en directo que conlleva, discrepan sobre otro de los puntos claves: cumplido el horario de cierre, los pubs y discotecas disponen de media hora extra para desalojar a los clientes y recoger el local, tiempo en el que deben encender las luces y apagar la música, pero no pueden servir más consumiciones.

Sin embargo, los responsables de las asociaciones de vecinos ven en este artículo un peligro difícil de controlar. "Ese tiempo se utilizará para vender más y retrasar el horario de cierre, es una trampa", manifiesta Jesús Garay, presidente de la Asociación de Vecinos del Río de la Pila, Los Aguayos y San Antón. "¿Media hora para recoger? ¿Para recoger qué? Lo que va a pasar es que se van a seguir sirviendo copas y el ruido que se genera siempre en las salidas de los locales, que se multiplica en las horas de cierre, se va a trasladar a más tarde, perjudicando de nuevo el descanso los vecinos", coincide Ricardo Alea, al frente del colectivo Pombo-Cañadío-Ensanche.

Aunque el incumplimiento de esta medida lleva aparejada sanciones –el sobrepasar el horario de cierre se incluye en la tipología de infracciones leves, con castigos de entre 150 y 600 euros–, Alea se cuestiona quién va a controlar que no se suministren más consumiciones en esa media hora extra y se cumpla la ley. "Es imposible. La vigilancia se deja en manos de la Policía Local –la ley especifica que es competencia municipal–, pero no hay suficientes agentes, ni en Santander ni en ningún punto de Cantabria, para controlar todo esto. Harían falta muchos más", señala.

Los protagonistas Ángel Cuevas Presidente Asociación de Hostelería: "Es una gran noticia, llevamos muchos años luchando para que hubiera una ley de este tipo" Ricardo Alea Asociación de Vecinos de Cañadío: "La vigilancia se deja en manos de la Policía Local y no hay suficientes agentes para controlar esto" Jesús Garay Asociación de Vecinos del Río de la Pila: "Ese tiempo se utilizará para vender más copas y retrasar el horario de cierre, es una trampa" Vicente G. Marcos Rvbicón y Secretario de Sol Cultural: "Es una ley que mira al pasado, no al siglo XXI, y que es una copia de otras que no funcionan; nace muerta"

"Estoy totalmente en contra de la ley, que supone una auténtica falta de respeto a los vecinos. Es una desconsideración. Sólo han contado con la opinión de los hosteleros, en un nuevo guiño de la Administración a un sector que ya tiene muchos privilegios", resume Garay. "No confío nada en ella, lo que menos importa al Gobierno cántabro es el vecino. Con la disculpa de la generación de trabajo, de que somos una comunidad de Servicios y Turismo y de que hay potenciar estos sectores, se da barra libre a todo el mundo", insiste.

Enfrente, el presidente de la Asociación Empresarial de Hostelería de Cantabria, Ángel Cuevas, considera que se va a velar porque se cumpla la legislación y tiende la mano a los vecinos, "porque ellos son también nuestros clientes". "Queremos que se cumpla la ley y que los locales de noche sean serios y contundentes: a la hora de cierre que tengan marcada, que dejen de despachar copas y procedan a desalojar. Y los que no cumplan, que sean sancionados. La pretensión de la medida no es que el establecimiento gane tiempo de apertura. El problema es que hasta ahora el local tenía que dejar de servir media hora antes del cierre y las horas reales de trabajo no coincidían con las permitidas, dentro de un sector que ya de por sí está muy castigado por la crisis", opina.

La normativa pone fin a veinte años de vacío legal en la organización de espectáculos y actividades recreativas

Desde Laredo, José Ángel Cobo, uno de los propietarios del disco-bar Ginger, en plena Puebla Vieja, celebra este margen de tiempo que concede la nueva ley. "Nos viene de cine para desalojar progresivamente a la gente, con tranquilidad, reduciendo así la posibilidad de que se formen tumultos", considera. Cobo, que destaca que no ha tenido "nunca" ningún conflicto con los vecinos "porque soy muy escrupuloso con los normas", comprende el malestar que pueden sentir los residentes en otras zonas por los ruidos, pero pide comprensión para un sector que "es una fuente de ingresos para muchas familias y que realmente trabaja una noche en invierno y dos en verano".

Espectáculos en directo

El debate en torno a esta media hora extra para desalojar los locales nocturnos ha dejado en un segundo plano la columna vertebral de la nueva Ley de Espectáculos de Cantabria, que regula de forma integral la celebración y organización de los espectáculos públicos y actividades recreativas, así como las condiciones que deben reunir los locales e instalaciones portátiles, que deberán garantizar la seguridad del público asistente y de sus actores, la insonorización, la accesibilidad, la higiene y salubridad, así como evitar molestias a terceros.

El texto legal, aprobado en el Parlamento con el apoyo del bipartito PRC-PSOE y la abstención de Podemos y Ciudadanos –el PP se opuso–, pone fin a un vacío legal de más de 20 años, el tiempo transcurrido desde que en 1994 Cantabria asumió las competencias en materia de espectáculos y actividades recreativas, y da respuesta a una perenne reivindicación del sector hostelero y cultural. "Es una gran noticia, desde la Asociación de Hostelería llevamos muchos años luchando para que la hubiera", valora Cuevas.

La nueva ley, que consta de 65 artículos repartidos en diez capítulos, resuelve la problemática actual respecto a los denominados espectáculos de ‘carácter extraordinario’ que se celebran en algunos establecimientos de hostelería –pequeñas actuaciones en directo de carácter musical, artístico, humorístico o cultural en bares o pubs–, y que, por su reiteración, dejan de serlo; y facilita y flexibiliza la organización de los mismos, dejando atrás una complejidad administrativa que reducía en gran número su convocatoria o bien los convertía en casi clandestinos. "Hasta ahora, cada vez que querías hacer una actuación en un local, tenías que pedir un permiso, que tenía un coste económico y requería un farragoso proceso de trámites. Y a partir de ahora, la ley validará con carácter permanente las actuaciones, siempre que cumplan las condiciones de aforo, horario y otras especificidades. Me parece algo lógico, los hoteles no tienen que validar cada vez que llega un cliente que son de tres, cuatro o cinco estrellas, sería de locos, pues esto es igual", explica el presidente de los hosteleros de la región.

"Regularizar las actuaciones es muy importante para la hostelería, porque en este negocio hay que reinventarse y ofrecer iniciativas especiales y atractivas a los clientes para que vayan a tu local", considera por su parte José María Bueno, delegado en Torrelavega de la Asociación de Hostelería y propietario de la Cafetería-Restaurante Sajonia. De hecho, Cobo se plantea ahora empezar a organizar de forma más periódica eventos en directo en el Ginger. Los conciertos y resto de espectáculos en directo no son objeto de discrepancia para los vecinos, "siempre y cuando cumplan las condiciones acústicas, de seguridad, de horario...", matiza Ricardo Alea.

"Nace muerta"

La Ley de Espectáculos de Cantabria ha fijado los aspectos reguladores de la seguridad basándose en las normativas que se aplican en otras comunidades autónomas con mucha más experiencia. Lo que supone un "acierto" para los responsables de la hostelería de la región es un error para otros, como Vicente G. Marcos, secretario de Sol Cultural y cabeza visible del bar Rvbicón, dos de los motores más activos de la cultura de Santander. "Es una ley anticuada que mira al pasado, no al siglo XXI, y que es una copia de otras que no funcionan y que se quieren cambiar; nace muerta", analiza.

Marcos considera que la norma recién estrenada "puede estar bien" para grandes eventos, pero que "no soluciona el problema de los pequeños sitios", al margen de no que menciona en ningún momento a librerías, tiendas de discos u otro locales que no son de hostelería, "pero que también organizan eventos en vivo". El gestor critica también que el Gobierno haya pasado la ‘patata caliente’ a los municipios, que son los que asumen las competencias de la concesión de las autorizaciones, su control y su posible sanción. "Si hay buena voluntad por parte de los ayuntamientos, se podrán hacer cosas, pero si no... Al final, no cambian tantas cosas, no es lo que queríamos".