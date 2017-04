"Para conseguir el ‘campanu’ importa más la suerte que la experiencia"

"Es casi imposible...". "Las probabilidades son muy escasas...". "Cuando estás aquí es porque piensas que puede ocurrir, pero es tan difícil…" Todos los ‘pretendientes’ dicen lo mismo, pero cada año resulta agraciado uno de esos pescadores que ayer se fueron a la cama con el material preparado y la ilusión de ser el dueño del ‘campanu’, el primer salmón del año en Cantabria.

Para tirar la caña en el Deva, Nansa, Pas y Asón es necesario tener la licencia del Gobierno

Desde las 7.15 horas de hoy y hasta el próximo 30 de junio, los cerca de 2.200 aficionados con licencia formarán parte del paisaje habitual en las cuencas del Deva, Nansa, Pas y Asón, los cuatro ríos donde se puede echar la caña en busca de la mejor pieza. Entre todos, acumulan 29 cotos, esos lugares en los que los peces se sienten ‘más cómodos’ y por los que pasarán hoy 87 pescadores, los que han tenido la suerte de lograr el sitio más deseado el primer día. El resto, tendrá que conformarse con probar en las zonas libres, donde al salmón le cuesta mucho más picar.

Y si no es el primero del año, el segundo o el tercero. Sigue siendo difícil meter un pez en la bolsa, pero este año algo menos que en 2016. Porque de la cifra de 90 piezas que establecía la normativa de la última campaña ha crecido hasta las 95. "Se podrán pescar cinco más en el Pas. El acuerdo con los pescadores decía que si durante tres años seguidos se cerraba el cupo de capturas antes de tiempo, una señal de que la población es grande, el año siguiente se aumentaría", explica Ángel Serdio, responsable del Servicio de Conservación de la Naturaleza del Gobierno. O viceversa, también se contempla la reducción en casos de escasez. Desde que se puso en marcha este sistema en 2010 no ha sido necesario. A ello hay que sumar la sensible reducción en el número de licencias (-8%) respecto a la campaña anterior. A menos aficionados, más entre los que repartir. La mayoría son repetidores. Por eso los guardas muchas veces no tienen ni siquiera que pedir el permiso; les conocen con nombre y apellido, incluso apuestan por quién se llevará este año el ‘campanu’, el único salmón que legalmente puede salir a la venta. En los últimos años, el restaurante El Marqués de Puente Viesgo se ha llegado el gato –el pez, mejor dicho– al agua. En 2016 pagó alrededor de 3.000 euros al asturiano José Luis Rodrigo, una cantidad similar a la que ingresó Manolo Moya doce meses atrás.

Las claves Los cupos. Se podrán pescar 95 salmones, cinco más que en 2016. La distribución es de 30 en el Asón, 25 en el Pas y 20 en el Nansa y en el Deva. Los cotos. Hay 29, los mismos que en la campaña anterior. El río que más tiene es el Asón (nueve), seguido de Deva (ocho), Pas (siete) y Nansa (cinco). La campaña. Arranca hoy a las 7.15 horas y concluirá el 30 de junio. Se cerrará de manera anticipada si se alcanza el cupo máximo de salmones antes de esta fecha. La novedad. Gracias al programa de pesca tutelada, los adultos con licencia podrán ir acompañados por un menor, aunque este no la posea.

El primero pesó diez kilos y el segundo apenas pasó de tres, pero los dos eran vecinos del mismo barrio: Güedes. Este coto del Pas se ha convertido en la joya de la corona. El lugar donde, ya casi por sistema, aparece siempre el ‘campanu’. Sólo el Asón, puntualmente, le ha quitado este privilegio en los últimos tiempos. "Imagino que los que tienen experiencia y saben tendrán más facilidad, pero sobre todo es cuestión de suerte", comenta Moya. De su grupo, él es más aficionado y lo logró. "El único consejo es hacer caso a los guardas, que son los que más saben. Yo seguí la recomendación de Elías Setién –trabaja en el Pas– y me llevé el ‘campanu’", recuerda este cántabro afincado en Madrid que disfruta tanto de la buena compañía en el río como con la pesca.

Como novedad, este año se ha implantado la pesca tutelada para que junto al adulto con licencia pueda ir un menor. En caso de que este se haga con un salmón, se incluirá en la lista de capturas del primero. Lo que no cambia es el límite de tres ejemplares por temporada (uno al día como mucho) o los tamaños y pesos mínimos. También se cerrará antes la campaña si se alcanza el cupo antes de finales de junio.

Incertidumbre por la sequía

Los pescadores que tiran la caña en Cantabria, como los que lo hacen en el resto del norte de España, se encuentran preocupados por los reducidos caudales de los ríos, algo que puede afectar a la campaña del salmón. La escasez de agua provocada por un invierno y una primavera inusualmente secos en la región está complicando el ascenso de los ejemplares procedentes del mar y puede tener consecuencias en el número de capturas. Es más, algunos afirman que será complicado que el ‘campanu’, salga el primer día, como ya es costumbre.

"No baja casi agua. Estamos a mediados de abril y el caudal es más parecido al que se ve otros años en los meses de julio o agosto. Puede ser un problema muy importante y por eso las previsiones para este 2017 no son del todo positivas", explican desde la Dirección General de Medio Rural del Gobierno regional. Por eso, y porque no quieren que el primer salmón del año salga en Cantabria, Asturias adelantó siete días la apertura de la veda en sus ríos.

La relación causa-efecto entre el bajo nivel de agua en los ríos de la región y el descenso de las capturas ya se ha visto en la pesca de la trucha, cuya campaña comenzó hace algunas semanas y se prolongará hasta el próximo 31 de julio. Por el momento, y si la situación no cambia –los pronósticos de la Agencia Española de Meteorología no son muy halagüeños– los aficionados tendrán aún más difícil, por si no hubiera ya pocos condicionantes, llevarse para casa un ejemplar. De trucha o de salmón.

Sin la presencia de furtivos que desaparecieron cuando se prohibió la venta –con la única excepción del ‘campanu’– y los programas de recuperación de la especie, la Consejería espera que en poco tiempo pueda incrementarse el número de cotos. De momento, sólo es un deseo.