El poder económico del Año Santo

Las previsiones son las mejores: "Si tenemos en cuenta la fama que nos precede con 2006, en el anterior Año Jubilar, y que la proyección de esta efeméride se ha multiplicado en el extranjero, estamos seguros de que Santo Toribio va a ser un reclamo fantástico para Cantabria este 2017", explicó esta mañana en Potes el consejero de Industria Francisco Martín. Todos los representantes del Gobierno cántabro coincidieron en el tirón del Año Santo para revitalizar el turismo. Lo mismo pensaron los populares; aunque sin olvidar "el reto de que la peregrinación dure más de 365 días", advirtió María José Sáenz de Buruaga.

El tono efusivo de Francisco Martín coincidió esta mañana en la apertura de la Puerta del Perdón con el del presidente regional Miguel Ángel Revilla, capaz de olvidar todos los puntos negros que ha tenido la gestión del evento. Y ambas visiones contrastaron con el plano más pragmático del ministro de Fomento.

Íñigo de la Serna eludió los intentos de la prensa para relacionar la naturaleza de redención del enclave de Santo Toribio con los últimos casos de corrupción en su partido. "El Gobierno no es quién para juzgar a nadie. No debo hablar de a quién hay que perdonar o no, lo que tengo que hacer es trabajar duro para que las condiciones de crecimiento del país continúen por esta senda", constató el exalcalde de Santander, cuya presencia en Potes en la mañana de hoy no estaba asegurada.

"Dar la vida por los hombres y buscar la reconciliación es el arma más poderosa que tenemos"

Entre tanto, el plano más religioso de la efeméride copó el protagonismo de esta mañana con el cántabro Carlos Osoro al frente de la ceremonia. "Dar la vida por los hombres y buscar la reconciliación es el arma más poderosa que podemos manejar sobre todo en estos tiempos de conflictos que enfrentan a los pueblos", celebró. "Creo que esta es la gran celebración de los hombres de buena voluntad". "Estoy aquí hoy porque para mi esta es una de las partes más importantes de mi vida sin la que no tendría mucha explicación mi existencia ni mi manera de ser", afirmó en el plano más trascendental.

Con idéntica efusividad, pero dirigida hacia un plano más pragmático, la vicepresidente del Gobierno regional, Eva Díaz Tezanos, constató su sospecha de que "este va a ser un año muy especial para Cantabria, que va a marcar un antes y un después porque Liébana está hasta arriba de gente y eso demuestra el interés de todo el mundo por este acontecimiento". El mismo pálpito compartió el consejero de Industria Francisco Martín: "Necesitamos que Cantabria y Santo Toribio se conviertan en destino turístico perpetuo, con independencia de si coincide con Año Jubilar o no". "Creemos que podemos duplicar la asistencia de turistas respecto a 2006". Los conciertos programados de Jean-Michel Jarre y Enrique Iglesias "están funcionando muy bien como atractivo para el público extranjero y contamos con la buena fama que nos precede de 2006", detalló.

"No vivo de la nostalgia, soy muy feliz haciendo lo que hago y es un placer estar aquí un año más"

De aquel 2006 se acordó también Francisco Javier López Marcano: "Recuerdo con mucha ilusión aquel año; pero no vivo de la nostalgia. Soy muy feliz haciendo lo que hago y es un placer ver que aquí soy considerado un lebaniego más".

Todas las personalidades políticas coincidieron en el potencial de la efeméride como potencionadora de la industria turística de la región. "Hoy viviremos esta intensa jornada religiosa, pero estoy convencida de que todo el año traerá prosperidad y crecimiento para Cantabria. Lo que deseo es que el atractivo de este lugar perviva después de este año", afirmó la presidenta del PP cántabro María José Sáenz de Buruaga.