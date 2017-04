"Cuando salgamos, pecaremos de nuevo"

El sábado por la tarde, Mª del Carmen Barragán estaba en su casa, en Valladolid. Este lunes es festivo en Castilla y León, así que, junto a su marido, Jesús Maestro, decidieron coger el coche y viajar hasta Santo Toribio. Habían escuchado en la televisión "lo del Año Jubilar" y aquí que se plantaron. Con tanta disposición, que a las 7.15 horas de la mañana, ya estaban frente a la Puerta del Perdón. Eran los primeros.

Y así se mantuvieron hasta que la puerta se abrió para la entrada de los fieles. Entre empujones y cierto nerviosismo, unido a una organización un tanto confusa, Mª del Carmen avanzó con seguridad. Era ella la que cruzaría ese umbral en primer lugar, que "para eso llevaba más de cinco horas de espera", a pie firme, apoyada en las vallas de seguridad.

Atendiendo a los fotógrafos, la vallisoletana hizo un alto, posó y, finalmente, entró en el templo por la mística portalada. Aca baba de expiar todos sus pecados, pero además se congratulaba porque, "hacía fresquito dentro" y se agradecía frente a los más de 25 grados y el sol cayendo a plomo en el exterior.

El matrimonio siguió la ceremonia desde la mitad de la iglesia, en los primeros bancos libres para los fieles que no estaban reservados para autoridades, invitados y hermandades vinculadas a la Santa Cruz. Detrás de ellos, estaban sentados Santiago Recio y Francisco Rodríguez Argüeso. A Jesús no le hubiera importado juntarse con los políticos para comer, no por filiación "yo de política, cero", afirmaba, sino "por saber qué se cuece", comentaba.

A Mª del Carmen, los políticos no le interesan. Cantabria sí. "La conocemos muy bien", dice. "Hemos viajado por todas partes, desde Tudanca hasta Santander". Tantos kilómetros han hecho por la región que a Jesús "hasta le piden información en alguna oficina de turismo".

"Cada uno hace el Camino y cruza la puerta con un pensamiento", dice ella. En su caso, no es la motivación religiosa lo que les mueve. Son católicos "no practicantes" y sobre todo, tienen curiosidad por conocer la ruta, como ya hicieron con el de Santiago. El ambiente les gusta. Se han sorprendido por el despliegue de seguridad. Lo comentan mientras bajan en el autobús lanzadera para llegar a comer a Potes, aunque creen que con tanta gente "será complicado encontrar sitio".

"Nos llevamos un bonito recuerdo", afirma Mªdel Carmen sobre esta peculiar jornada improvisada en la que se ha convertido en protagonista, al ser la primera visitante en cruzar la Puerta del Perdón, cerrada durante los últimos once años. Eso sí, ríe, "seguro que cuando salgamos, pecamos de nuevo".

Los Caballeros

Entre los cientos de personas que formaban corrillos frente al Monasterio de Santo Toribio, un grupo llamaba especialmente la atención. Llevaban unas vistosas capas blancas, estandartes y caladas boinas granate. En sus pecheras se leen unas iniciales. Forman la Hermandad de los Caballeros de Santo Toribio y Defensores del Lignum Crucis y el Camino de Santiago. Son 35 y el Hermano Mayor del altisonante grupo se llama José María Mazarrasa. Han llegado, unos andando y otros a caballo, desde Ontaneda, en tres etapas. Una peregrinación "dura" que tiene como destino el que para ellos es el momento "más emocionante de los últimos once años". El requisito para integrar en esta hermandad es ser católico. Esa es la base. Además, se debe creer en la Santa Cruz y "ser buena persona". Para este momento tan importante, han echado en falta "más coordinación" entre la parte turística y la religiosa.

Pilar Laso, Inmaculada Fernández, Óscar y José Luis Real han venido preparados. Hacen cola sentados en sus sillas plegables y hasta tienen una sombrilla para protegerse del sol. "Dijo el presidente que el que robase no podía pasar, así que no hemos robado nada antes de venir", bromean. Han venido para cumplir una promesa y, de paso, pedir salud, trabajo y "algo de dinero" ya que estamos. Mientras la cola iba avanzando, los pecados se quedaban dentro y los peregrinos se iban más "ligeros".

Alberto Soler

Alberto Soler (Valencia): "He comido muchos bocadillos", declara el benjamín del Camino Es, probablemente, el peregrino más joven que ha completado el Camino Lebaniego. Alberto tiene cinco años, unos enormes ojos azules y en los últimos cuatro días ha caminado 70 kilómetros acompañado por sus padres y hermanos. Ahora dice "estar cansado", pero se lo ha pasado bien. Además, el camino le ha parecido "bonito", pero tiene hambre, porque ya son las dos de la tarde y estos días ha comido "muchos bocadillos".

Sisinio de Pablos.

Sisinio de Pablos (Segovia): "Reservamos hotel en enero, al saber de la fiesta por internet" Reservaron el hotel en enero, contando con que todo estaría lleno este fin de semana. E hicieron bien. El grupo de montaña ‘El nevero’ está formado por unas cuarenta personas que visitan el Monasterio en medio del jolgorio de quienes disfrutan una experiencia entre amigos. La suya incluye, tras el viaje en autobús, "hacer montaña", dice Sisinio de Pablos. Conocían ya la zona pero supieron de la festividad gracias a internet.

Ana Martínez

Ana Martínez (Alicante): "Hacer el Camino Lebaniego no ha sido tan duro" Ana y Jaime salen de la iglesia del Monasterio ataviados con gorro, botas de senderismo y sombrero. Comenzaron su ruta el lunes y han cumplido con el recorrido del Camino Lebaniego, credencial completa incluida. Son creyentes y asistir a la apertura de la Puerta del Perdón es "emocionante" para ellos, aunque reconocen que estar en Potes este domingo ha sido un poco de "carambola" porque ha coincidido con sus vacaciones.

Alfonso Anero

Alfonso Anero (Palencia): "Si no pasas por la puerta, ¿a qué vienes?" "La última vez que vinimos subimos en el teleférico y no había tanta gente como hoy", dice Alfonso. Acudió a Potes con su mujer y su hija. Una vez más, porque sus visitas a Liébana son habituales. Conocen bien la zona y mencionan la Fiesta de la Cruz. Es puente en Castilla y León, así que han decidido aprovechar. Se quedarán hasta el lunes y pasar la Puerta para ganarse la indulgencia total les parece indispensable. "¿Si no, a qué vienes?"

Mª Carmen Miras.

Mª Carmen Miras (Puerto Sagunto): "¡Qué maravilla estar aquí! Ya hemos ganado el jubileo" Aplauden tras fotografiarse frente a la Puerta del Perdón y se dicen unas a otras: "¡Qué maravilla estar aquí!". Mª del Carmen Miras viaja con 18 compañeras por la cornisa cantábrica. Han recorrido Galicia y Asturias para llegar, finalmente, a Santo Toribio. Les acompaña el Padre Francisco, que ha oficiado una misa. "Ya hemos ganado el jubileo", exclaman emocionadas mientras dejan atrás la explanada del Monasterio.

Pedro González.

Pedro González Movellán (Santander): "Los peregrinos deben tener prioridad" Vestidos igual, los nueve integrantes de la expedición lucen en sus camisetas la ruta que han recorrido, desde Cueto hasta Santo Toribio. Familia y amigos que han hecho la llamada Ruta de los Collados. La experiencia, cuya meta era cumplir promesas, ha sido "buena", pero consideran que "la organización tendría que haber sido mejor, dando prioridad a los peregrinos". Cruzada la puerta, vuelven a casa. "Mañana toca trabajar".

Basil Hentgarner.

Basil Hentgarner (Suiza): "Cambié mi ruta para venir. ¡Soy el último peregrino de la fila!" Desde Biarritz hasta San Vicente ha caminado este suizo. Allí, en el albergue, escuchó hablar de Santo Toribio y los actos de este domingo y decidió cambiar su ruta, cuyo objetivo está en Santiago a finales de mayo. En inglés, destaca el buen tiempo y la belleza del camino, especialmente duro en la etapa que discurre entre Cades y Cabañes. Bebe agua y se ríe; es el último peregrino de la fila que espera para obtener el perdón.

Rosana Gallego.