Familiares de la menor que denunció a su padrastro por abusos exculpan al acusado

No sólo niega rotundamente los hechos, sino que entiende que tras la acusación contra él existe "interés económico". A. R. P., el hombre acusado de abusar sexualmente de la hija de su pareja, una menor de 15 años, se ha sentado en el banquillo de la Audiencia de Cantabria y ha respondido con un sonoro "no" cuando la Fiscalía le ha preguntado si reconocía los hechos. Familiares de la propia menor han apoyado la versión del encausado. En la sesión, en la que también ha declarado –a puerta cerrada–, la supuesta víctima, se puso de manifiesto la complejidad del momento que atravesaba la familia en mayo de 2014, cuando según la joven se produjeron los abusos. Acababan de comunicar a la madre de la chica y pareja del acusado que tenía cáncer, una enfermedad que terminó con su vida a los siete días.

Piensan que todo es un plan urdido por el padre de la joven por "intereses económicos"

El acusado ha sostenido que el fallecimiento de esta animó a su exmarido a urdir un plan en el que la menor era parte imprescindible. "Me he planteado mil veces por qué se lo inventó. La única explicación lógica es que alguien haya intentado convencerla por detrás", ha explicado en referencia al padre biológico de la chica, que también ha comparecido visiblemente afectado. Este argumento no ha convencido a la Fiscalía. Es más, tras el juicio, la representante del Ministerio Público está más segura de que A. R. P., valiéndose de la "total confianza" que existía con la menor y "con ánimo libidinoso", comenzó a acariciarla cuando dormían juntos. Según el relato fiscal, es creíble la narración de la menor cuando dice que el acusado metió la mano por debajo de la camiseta y le tocó los pechos, para posteriormente introducirle los dedos en la vagina. Suma un episodio anterior, en la que A. R. P. hizo a la adolescente un chupón, algo que reconoce que, "fuera de contexto", puede ser malinterpretado.

Por todo ello, y en vista de las "contradicciones" entre la declaración de esta mañana y la que hizo en comisaría, pide ocho años de cárcel para el procesado, uno menos que la acusación que ejerce el padre de la joven. También ha visto contradicciones, pero en la declaración de la chica, la abogada de la defensa. Bajo su punto de vista, ha sido "inconsistente", ya que la joven primero dijo que había dormido en una ocasión con A. R. P. y luego dos veces. Por ello, y con un informe psicológico favorable –encargado de parte–, ha pedido su absolución sin cargos.

"Era una hija para mí", ha repetido en varias ocasiones el procesado, un extremo que ha sido corroborado por otros familiares que frecuentaban la casa antes de la muerte de Lorena, su madre. Entre otras, la abuela materna, que ha afirmado que no entendía como su nieta podía acusar a su padrastro y ha apuntado que "fue Jesús –el padre de la joven– el que le metió esas cosas en la cabeza". En cambio, ayer los peritos defendieron la credibilidad del relato de la chica.

El acusado ha explicado que la noche del 26 al 27 de mayo de 2014, cuando supuestamente ocurrieron los hechos en la casa familiar de Cabrojo, él quería dormir solo, porque le acababan de comunicar que Lorena tenía tres tumores y le quedaban unos días de vida, pero sintió "pena" y dejó a la hija de ella dormir en su cama cuando se lo pidió. Allí, vieron una película hasta que él se quedó dormido después de tomar un tranquilizante. Ha precisado que la entonces menor sólo estuvo en su cama en esa ocasión. Como detalló, la casa estaba a nombre del acusado, ya que su mujer no quería poner nada a su nombre por miedo a que su exmarido "quisiera sacar algo". De él ha dicho que nunca se preocupó por los estudios de su hija, que le decía que no estudiara porque lo que tenía que hacer era conseguir un sueldo sin trabajar.

En su turno, el padre de la chica ha negado esa intencionalidad oculta tras la denuncia. Además, ha afirmado que antes de morir su exmujer le había dicho que quería que fuera él quien cuidara de la niña y los dos hijos fruto del matrimonio entre Lorena y el acusado –hermanos de la supuesta víctima– en la casa familiar y que hasta ese momento no sabía de la gravedad de la enfermedad, por lo que no pudo urdir ningún plan. La abuela de la joven, además de negar esta posibilidad por la mala relación que existía entre ambos, ha recordado que la entonces menor estaba convencida de que eso iba a ocurrir, al mismo tiempo que la denuncia se saldaría con una "simple multa" para A. R. P.