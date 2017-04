Valdecilla funcionará durante el verano con todas las habitaciones individuales

El Hospital Valdecilla funcionará este verano con 89 camas menos de las habituales el resto del año, que suman en total alrededor de 840. Mientras la plantilla cuadra sus carteleras y empieza la cuenta atrás para disfrutar de sus vacaciones estivales, la Dirección diseña el plan de reajuste de cara a la época del año con menos actividad quirúrgica, "cuando las necesidades de camas disminuyen", sostiene el gerente, Julio Pascual.

"Así, mientras que la media de camas del primer trimestre de los años 2015 y 2016 fue de 805 y 773, respectivamente, la media de los tres meses de verano fue de 680 y 696", añade, lo que implica que de junio a septiembre se registró una media de 125 pacientes menos en 2015; una diferencia que fue de 77 pacientes si se aplica la misma comparativa en 2016. Con los datos sobre la mesa, la Gerencia busca cada primavera la fórmula más adecuada para "adaptarnos a la demanda real. Lo contrario sería no administrar bien los recursos que los ciudadanos ponen en nuestras manos". Por eso, esta reorganización, que lleva aparejada el bloqueo de forma puntual de un número de plazas, es una de las medidas ineludibles en la agenda de los gestores de cualquier hospital, siempre con la mira puesta en la "optimización de los recursos".

840 Camas La cifra potencial de camas que tiene Valdecilla, entre el edificio 2 de Noviembre y las Tres Torres

Este año la solución por la que se ha decantado la Dirección de Valdecilla será distinta a la del verano pasado, que afectó a 65 camas y que no estuvo exenta de críticas al producirse justo después del cierre de las plantas de Geriatría y Traumatología y Ortopedia del Hospital de Liencres, para su integración en el nuevo Valdecilla, y del traslado de las 35 camas que Medicina Interna tenía en el mismo centro. A diferencia de las medidas adoptadas entonces, cuando la Gerencia decidió cerrar camas en el recién estrenado edificio de las Tres Torres, Pascual explica que, de cara al próximo verano, "no vamos a cerrar ninguna planta, sino que convertiremos todas las habitaciones dobles en habitaciones individuales. Con ello reduciremos simétricamente el número de camas en todas las plantas, lo que nos permitirá no movilizar al personal de Enfermería de cada planta durante el verano y, en caso de necesidad, poder abrir las camas que necesitamos a demanda".

Conversión

De esta forma, la previsión plasmada en el plan de verano, del que ya se ha informado a la junta de personal del hospital, indica que a partir del 1 de junio –fecha aproximada, que estará condicionada por la demanda, como apuntan desde la Gerencia– en las plantas quinta, sexta, octava y novena del edificio 2 de Noviembre (área médica) se convertirán en individuales 12 habitaciones que hasta ahora se están utilizando como dobles. Pero el eje central de esta adaptación viene marcado por el volumen de la actividad quirúrgica, que siempre desciende a partir del 1 de julio y hasta el 30 de septiembre, las fechas en las que se concentra el grueso de las vacaciones de los profesionales.

Por eso, los principales cambios afectarán a las plantas de hospitalización dependientes de las cirugías. Es el caso de la séptima del 2 de Noviembre, que al igual que el resto, habilitará como individuales 12 habitaciones dobles, al tiempo que la Unidad de Alta Resolución Hospitalaria (UARH) Quirúrgica –situada en la cuarta planta del mismo edificio– cerrará trece camas.

«Hemos hecho un gran esfuerzo para no cerrar plantas este verano, lo que facilita abrir las camas en caso de necesidad»

En lo que respecta a los planes previstos para las Tres Torres, el gerente informa de que en todas las plantas nuevas, que en su mayoría está dotada de habitaciones para un único paciente, "se eliminarán los doblajes"–una medida que en las épocas de mayor presión asistencial, como suele ser en pleno invierno, se aplica en un máximo de cuatro habitaciones por planta–. Además, en la torre D (la situada justo encima de la nueva cafetería de Valdecilla) se prevé "usar 16 camas en lugar de las 24 habituales tanto en la quinta como en la sexta planta, con la posibilidad de abrir camas en caso de necesidad", añade el gerente.

De otro lado, las doce camas de cirugía infantil de la tercera planta de la torre central se acoplarán justo en la torre anexa (D) dada su baja ocupación en verano.