El cabecilla de la banda acusada de introducir droga en un velero niega los hechos

santander. El supuesto cabecilla de la banda detenida cuando pretendía introducir en España una partida de más de 260 kilos de cocaína que llegaba en un velero procedente de Colombia y que fue interceptado cuando atracó en Portugal negó ayer su implicación en la operación. Aseguró que viajó hasta el país luso no para recepcionar la mercancía, sino para recoger a un amigo que viajaba en ese mismo barco. Así lo mantuvo L. A. C. durante la declaración en el juicio celebrado en la Audiencia de Cantabria, donde explicó que esa fue la «única» razón por la que en la noche del 1 al 2 de agosto de 2013 se desplazó hasta la localidad portuguesa de Portimao. L. A. C. estaba siendo investigado por su relación con una célula que en Santander se dedicaba a adquirir sustancias que habitualmente se usan para cortar cocaína. Según la Fiscalía, esta persona mandaba dinero a Colombia, «generalmente a los mismos receptores, pero distintas identidades remitentes para no levantar sospechas». Por ello, pide penas que superan los 48 años de cárcel y multas de 51 millones de euros.

Durante el juicio, se escucharon varios fragmentos de conversaciones telefónicas en las que el acusado, supuestamente, habla de cómo van los preparativos del viaje. Posteriormente, ante las preguntas del Ministerio Público, guardó silencio y se limitó a responder solamente a su defensa.

En las cuestiones previas del juicio, que se prolongará durante toda la semana, la defensa pidió la nulidad de algunas actuaciones llevadas a cabo en la investigación. En concreto, habló de las «irregularidades» en las intervenciones telefónicas y en el registro del barco donde se halló la droga, en el que según señalan se vulneraron derechos como el de la intimidad y el de la inviolabilidad de la vivienda. También han cuestionado aspectos relativos al análisis de la mercancía y la cadena de custodia.