López del Moral vuelve a denunciar la "sobrecarga" de los órganos judiciales de Cantabria

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), José Luis López del Moral, ha vuelto a denunciar, un año más, de que los órganos judiciales de la comunidad autónoma están "sobrecargados" y "exigen crecimiento" y ha insistido en demandar el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 7 de Torrelavega y un mayor número de efectivos de los equipos psicosociales en materia de familia. Así lo ha reclamado este miércoles López del Moral en la presentación, ante la Comisión de Presidencia y Justicia del Parlamento regional, de los datos de la Memoria Judicial de 2015 y 2016, recientemente aprobada.

Del Moral explica que la situación "no ha cambiado mucho respeto al año anterior". Ha bajado la litigiosidad, debido a las reformas judiciales que se han implantado, como por ejemplo que los atestados sin autor conocido ya no van al Juzgado. "Pero sin embargo eso no ha reducido la carga de trabajo", señala Del Moral. "Los juicios por abusos sexuales o violencia de género, lejos de reducirse, han aumentado. En el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Santander se han registrado 205 asuntos más.

Para el presidente del TSJC, los órganos judiciales de Cantabria "están sobrecargados", sobre todo los de ámbito civil, "donde además los asuntos que se tratan son muy complejos". Del Moral también ha incidido en que no se han creado juzgados nuevos, como el tan demandado de Torrelavega, que se lleva pidiendo los últimos tres años.

También ha reclamado al gobierno de Cantabria "más equipos psicosociales en los procedimientos de familia". Tal y como señala Del Moral, "los jueces están obviando los dictámenes de estos expertos por no demorar las resoluciones judiciales, ya que la media de tiempo de esas resoluciones es de cuatro meses, mientras que los informes psicosociales tardan al menos nueve meses en estar listos", denuncia.

Aún a pesar de la litigiosidad y la necesidad de nuevos juzgados, Del moral destaca que los jueces han resuelto 5.000 asuntos más que en ejercicios anteriores.

El grupo parlamentario de Podemos ha querido convertir esta comparecencia en un debate sobre la corrupción, mientras que el portavoz del PRC, Pedro Hernando, se ha quejado de la lentitud de la justicia. Ha explicado que el Parlamento pidió el 19 de junio de 2016 información al juzgado sobre Ecomasa en el contexto de la comisión de investigación y que la contestación del juzgado, el pasado día 21, ha sido pedir al Parlamento "qué documentación precisa, porque son miles de folios".