Veinte grafiteros pintarán su visión del Año Jubilar por el Camino Lebaniego

Ya no pintan en fábricas abandonadas. Ni en descampados. Ni en edificios tapiados entre ruinas. Hace años que el spray ha entrado en las galerías, aunque los museos españoles vayan con cierto retraso. Fue en 2008 cuando la Tate de Londres consagró el grafiti con la ya canónica exposición 'Street Art' de la mano del español Sixe. Y ahora, tras años en la clandestinidad, pintando a escondidas para no ser sancionados o incluso ser detenidos, el Gobierno de Cantabria y 'la Caixa' han decidido dar la oportunidad a diez de los grafiteros más cotizados de España, junto a otra decena de artistas noveles de la región, de ganarse el jubileo.

Teñirán las paredes de una veintena de municipios -los ocho que recorren el Camino Lebaniego y otros doce que transcurren por el del Norte- de beatos del siglo XXI, cruces, monasterios, alfabetos de letras, nubes, laberintos geométricos, iconos pop o personajes que parecerán sacados del mismísimo Apocalipsis.

Rock Blackblock, Jafet Blanch, Btoy (Andrea), Eltono, Kenor, Mohamed L'Ghacham, Nuria Mora, Sixe Paredes, Susso 33 y Urigenal convertirán una veintena de municipios en un museo al aire libre. Todo un camino de arte laico -'Way Art', como le han bautizado- que servirá, a su vez, para acercar el Año Jubilar a todos los públicos acicalando los muros con spray.

La iniciativa fue presentada ayer por el consejero de Innovación, Industria, Turismo y Comercio, Francisco Martín; la directora general de Cultura, Marina Bolado; el pintor e ilustrador José Ramón Sánchez, que seleccionará a los artistas noveles entre candidatos nacidos o residentes en Cantabria en una convocatoria pública; el responsable de La Caixa, César Gil; y el director de la galería N2 de Barcelona, José Antonio Carulla. Los artistas callejeros tendrán libertad para crear sus obras, pero a partir de ideas y conceptos vinculados al Año Lebaniego como el camino, el perdón o el beato.

José Ramón Sánchez espera «motivar» a los creadores que sean elegidos en la convocatoria abierta, después de su «experiencia ilustrando el Beato para el siglo XXI en el anterior Año Santo», el libro más difícil al que se ha enfrentado, según confesó. De hecho, explicó que le han pedido que haga «de maestrillo y de tutor» para conseguir un «estímulo en los jóvenes».

Los murales se realizarán del 2 al 4 de junio en los puntos que sean elegidos en función de las propuestas de los participantes en 'Way Art'. Los artistas noveles que deseen participar podrán presentar sus candidaturas a partir de hoy y hasta el 15 de mayo, junto a un boceto, en las dependencias del Año Jubilar Lebaniego, ubicadas en el Parque Científico y Tecnológico.

Lugares por determinar

El consejero de Turismo recalcó que «se editará un catálogo virtual y en papel de las veinte obras que quedarán en el camino lebaniego» y que, además, «se incluirán dentro de la aplicación Peregrino Digital para que los visitantes puedan encontrarlas de forma sencilla».

Martín indicó que aún no se han determinado los lugares ya que se tendrá en cuenta la opinión de los artistas y, aunque confía en que «haya uno en cada uno de los ocho municipios del camino», no descartó que, a petición de los propios creadores, se haga algún mural en otros por los que no pasa.

Para Marina Bolado, 'Way Art' es una propuesta «muy positiva» y una oportunidad «única» para que los artistas sean partícipes de las actividades del Año Jubilar Lebaniego. Esta iniciativa se suma, según recordó, a las representaciones teatrales o a los conciertos que se han potenciado para este año desde su departamento.