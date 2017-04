Cantabria retorna por unos días al invierno con una bajada brusca de las temperaturas

En Cubillo de Ebro, en Valderredible, ayer estaban a las cuatro de la tarde a cinco grados. La máxima del día no fue mucho más alta. Hizo frío, nada extraño, aunque la primavera esté ya bien avanzada. Lo curioso es que hace un par de días, a la misma hora, estaban por los 27 grados. El termómetro se les ha desplomado en un suspiro. Allí y en buena parte de la Cantabria interior. Más de veinte grados de bajón en las máximas, si bien las mínimas son similares a los de los días pasados.

año jubilar "Creemos que va a aguantar para la hora del concierto" Con Liébana pendiente del fin de semana, la pregunta más clara para los meteorólogos es la del pronóstico a eso de las nueve y media de la noche del sábado, junto al monasterio de Santo Toribio. ¿Lloverá a la hora del concierto de Jean-Michel Jarre? "Lo que se prevé en principio es que el sábado pueda llover algo por la mañana e incluso a primera hora de la tarde. Pero el día va a ir recuperando y creo que va a aguantar el tiempo para la hora del concierto", comenta José Luis Arteche. Un alivio para las 6.000 personas que ya tienen su entrada para ver el espectáculo del francés, y más teniendo en cuenta que es al aire libre y que la lluvia desluciría el montaje. Y también para la hostelería de la zona, que espera una gran afluencia de turistas con la triple coincidencia: el concierto, el propio Año Jubilar y el puente del Primero de mayo (que siempre suele dejar buenos resultados en Liébana). "El domingo sí que puede dejar algo de lluvia", advierten en todo caso desde la Agencia.

Una entrada de aire procedente del norte ha devuelto de forma brusca a la región a un invierno que pasó de puntillas. Para hacerse una idea, en la zona del aeropuerto se habían acumulado hasta media tarde casi 23 litros por metro cuadrado de precipitación. Que llueva en abril es lo suyo. Lo llamativo es que hasta el lunes, en todo el mes, apenas habían caído doce litros. Y aunque viniera el diluvio universal entre hoy y mañana, la cifra se quedará muy lejos de los parámetros habituales del cuarto mes del año en esa zona (lo normal es que sean 102 litros). Nada de aguas mil. Por haber hubo nieve, que tampoco es raro. "Pero ya no es tan frecuente como antes a estas alturas. Lo extraño, en todo caso, es el tiempo que hemos tenido hasta ahora", aseguran desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Dicen que esta ‘invernaduca’ durará poco.

"Es una entrada de aire del norte que trae inestabilidad, pero va a durar poco porque va a ir cambiando ya a lo largo del jueves y el viernes hará bueno. No va a ser algo muy intenso. De cara al fin de semana llegarán algunas perturbaciones por el suroeste que nos van a alterar un poco". Es el resumen de la situación de José Luis Arteche, el delegado territorial de la Agencia. "Lo extraño no es que llueva, la novedad es que haya habido tan pocas precipitaciones hasta ahora", señala Arteche.

Y así con todo. Con el frío que vuelve, con la nieve que regresa... Lo que no habíamos tenido hasta ahora. Pero lo de la lluvia es lo más llamativo. En Picos, por ejemplo. Lo normal –el dato sale de la serie histórica– es que allí caigan en abril casi doscientos litros por metro cuadrado. A primera hora de la tarde el acumulado del mes no llegaba a los 47. "Es un mes seco, no el más seco de la historia aunque no va a estar lejos. Según los datos, en este sentido, destacaron los de los años 82, 97 o el 2010". ¿Y lo que se viene arrastrando? "Ese es el tema...". Arteche tira de los últimos balances para contextualizar la situación. "Junio, julio y agosto fueron secos. El otoño, también...".

Según sus datos, y con la única excepción del último enero, para encontrar un mes húmedo en Cantabria hay que remontarse a marzo del año pasado. Por eso la lluvia de ayer es noticia. "Es una pequeña invernada, pero muy corta. Y, de hecho, no va a ser suficiente para que abril esté en el parámetro normal".

Nieves y alertas

Esa invernada trajo algo de nieve. Hasta las seis de la tarde, Liébana, el centro de la comunidad autónoma y Valle de Villaverde permanecieron en alerta amarilla por las nevadas. Hoy ese aviso se volverá a activar hasta las doce del mediodía, aunque limitada al interior de la región. "A las siete de la mañana por Brez y por Tanarrio la nieve estaba por encima de los pueblos, y en Espinama los vecinos comentaban a esa hora que no había nevado. En Tresviso ya cubre los tejados y está bajando la cota. Y en Caloca está ahora empezando a nevar", comentaba Pedro Álvarez, corresponsal de El Diario Montañés en Liébana a las doce del mediodía. Las cámaras con imagen en directo de la web de Alto Campoo también mostraban una capa blanca en El Chivo o Calgosa.

24,6 Litros por metro cuadrado de precipitación cayeron en San Felices, el tercer registro más alto del país

"En las zonas altas sí ha nevado", confirmaban desde Aemet. "Sí que ha sido un cambio brusco, con un descenso notable de las temperaturas. En el interior había hecho calor estos días pasados y se ha notado más porque en la costa sopló el nordeste y las temperaturas fueron más suaves", resumía Arteche.

El pronóstico para hoy

Para hoy, la Aemet prevé "cielos nubosos o cubiertos a primeras horas con chubascos, que tienden a remitir a partir del mediodía, quedando poco nuboso a lo largo de la tarde". Inciden en la alerta y, como fenómeno significativo, los "chubascos de nieve en cotas superiores a los 600 metros a primeras horas". En general, esa cota irá subiendo hasta los 800. "Temperaturas con pocos cambios en el litoral; en el interior, mínimas en descenso y máximas en ascenso ligero. Heladas débiles en la mitad sur, más intensas en zonas altas. Vientos flojos de dirección variable, tendiendo a componente norte, más intensos en zonas altas del sur", concluyen.

Para el viernes ya sitúan las máximas "en ascenso" y quitan las gotas de lluvias de todos los mapas. "Predominio de cielos poco nubosos, con algún intervalo de nubes bajas. Brumas matinales, sin descartar algún banco de niebla en los valles". O sea, fin de este mínimo paréntesis con forma de invierno.