La Fiscalía pide desestimar la demanda que Blanco presentó contra Revuelta

La Fiscalía ha pedido que desestime la demanda por intromisión al derecho al honor que presentó el consejero delegado de Sodercan, Salvador Blanco, contra el líder de Podemos en Cantabria, Julio Revuelta, por unas declaraciones que hizo en radio en las que criticaba su gestión en la empresa pública.

El Juzgado de Primera Instancia número 10 de Santander ha celebrado este viernes la vista por esta demanda, que Salvador Blanco planteó al entender que Revuelta menoscabó su derecho al honor cuando criticó irregularidades en su gestión en Sodercan a raíz de una auditoría de la Intervención General de la comunidad autónoma.

El secretario general de Podemos ha dicho en la vista que hizo sus manifestaciones tomando como base esa auditoría y que solo recogió lo que apuntaba el documento para reflejar "la posición política" de su partido. Además, ha recalcado que se limitó a aludir a irregularidades, pero que no achacó ningún delito a Blanco.

El consejero delegado de Sodercan, que reclama la rectificación de Revuelta y una compensación simbólica de un euro, ha asegurado que las palabras del líder de Podemos le han afectado personalmente y en su prestigio profesional. "Llevo 36 años al servicio de la Administración y no he acumulado otra cosa que no sea mi trabajo y mi prestigio", ha subrayado.

La Fiscalía entiende que la demanda ha de ser desestimada porque el derecho a libertad de expresión tiene una posición "prevalente" ante el derecho al honor.

La representación legal de Salvador Blanco ha destacado que "el rigor" del líder de Podemos al hacer sus declaraciones en la radio fue "de oídas" e "inventado", y que no dio una información veraz, mientras que la letrada de Revuelta ha considerado que la demanda pretendía "acallar" la trasmisión a la ciudadanía de hechos relevantes relacionados con la gestión en una empresa pública.

La abogada de Revuelta solicita al juez que declare la demanda temeraria y que condene a Blanco a pagar las costas.

A su llegada a la sede judicial de Las Salesas, donde se ha celebrado esta vista, Julio Revuelta ha sido recibido por un grupo de miembros y simpatizantes de Podemos, que le han aplaudido y le han gritado ánimos. Cuando ha salido, de nuevo estas personas han aplaudido y han coreado su nombre y el eslogan del partido, "Sí se puede".