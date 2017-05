Martín dice que la industria de Torrelavega se ha visto "poco afectada" por los ajustes

El consejero de Industria, Francisco Martín, defendió ayer martes la política económica que el Gobierno de Cantabria viene aplicando en la comarca del Besaya, área en la que su departamento (al que la Consejería de Economía retuvo el año pasado 6,6 millones) tuvo que efectuar un "reajuste" de 850.000 euros, lo cual, indicó, "afecta, pero poco".

Martín se pronunció en estos términos durante su intervención en el Pleno del Parlamento de Cantabria celebrado ayer, martes, y en respuesta a una interpelación presentada por el Grupo Popular, que quería saber "qué criterios y razones" han llevado al Gobierno regional a recortar parte de los fondos destinados a la recuperación industrial de la comarca del Besaya, medida que ha suscitado no pocos reproches en la oposición.

Según indicó en la suya el diputado popular Ildefonso Calderón -antepenúltimo alcalde de Torrelavega-, el Gobierno de Cantabria anunció al inicio de esta legislatura la creación de la Mesa del Besaya, "donde, entre otras acciones, se crearía un plan para la recuperación industrial de la comarca". A continuación, el exalcalde recordó que el propio Ejecutivo PRC-PSOE "retuvo el año pasado 35 millones del presupuesto de sus consejerías para pagar la extra de los funcionarios y paliar el aumento del déficit". Y después, el diputado criticó que las inversiones para la reindustrialización de la comarca del Besaya "han sido unas de las principales paganas de esos recortes".

Por todo lo anterior, el popular, que advirtió a Revilla, a Tezanos y a la coalición formada por regionalistas y socialistas, en su conjunto, que "van a tener que rendir cuentas de este comportamiento cuando vayan a Torrelavega a hacer campaña electoral", anunció que su formación va a presentar una moción para pedir al Gobierno de Cantabria "que no aplique recortes a los fondos destinados a apoyar a la industria del Besaya".

Contrariado porque durante su intervención se había dirigido al consejero de Economía, Juan José Sota, y la réplica no vino de éste sino del consejero de Industria, Ildefonso Calderón regresó a su escaño para oír a Martín decirle que "el Gobierno está poniendo toda la carne en el asador" y que si la situación económica no es en este instante la más indicada "no es precisamente porque el Gobierno de Cantabria haya reajustado esos 850.000 euros, que puede parecer mucho o poco, sino porque el Gobierno de España no ha incluido a la comarca del Besaya en el Plan de Reindustrialización y Fomento de la Competitividad Industrial (Reindu) que cuenta con 450 millones".

"Ninguna decisión"

El interés del Grupo Popular por conocer qué criterios y qué razones "se han manejado para recortar la mayor parte de los fondos destinados por la Consejería de Industria a la recuperación industrial de la comarca del Besaya" estaba impreso en la segunda parte del orden del día del Pleno del Parlamento, que antes de detenerse sobre este punto debatió tres mociones relacionadas con el Hospital Valdecilla y la Fundación Comillas y otras tres proposiciones no de ley que afectaban a centros residenciales geriátricos, a centros educativos públicos y a la autorización del gasto del remanente de tesorería a los ayuntamientos de la región.

Además, el Pleno también dio salida a una segunda interpelación, ésta presentada por el Grupo Podemos en relación a las partidas presupuestarias que sufrirán el recorte anunciado por el Gobierno regional de 32 millones.

A la pregunta del portavoz podemita, José Ramón Blanco, que quería saber "dónde harán los recortes", respondió, en esta ocasión sí, el consejero de Economía, Juan José Sota, quien explicó que el Ejecutivo regional no ha tomado ninguna decisión aún sobre el ajuste presupuestario que tendrá que hacer Cantabria por el incumplimiento del déficit, pero avanzó que, antes de tomarla, agotarán "todas las vías" para intentar que el Estado pague este año "los 90 millones de euros comprometidos y no abonados".